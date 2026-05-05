El Pipita irreconocible: Barba tupida, perfil bajo y el misterio de su rol en el Inter Miami

La imagen recorrió las pantallas de los celulares argentinos a la velocidad de un contragolpe. Gonzalo Higuaín, el hombre que alguna vez fue el centro de todas las críticas y elogios en la Selección Argentina, volvió a ser tendencia por un motivo completamente ajeno a la pelota.

Una foto tomada por un fanático en Miami mostró al Pipita con un cambio de look tan drástico que muchos usuarios, acostumbrados a las trampas digitales, pensaron que se trataba de un engaño.

"No es IA", tuvo que aclarar el joven que compartió la imagen para frenar las especulaciones. En la foto se ve a un Gonzalo Higuaín relajado, con ropa informal y una barba tupida que lo vuelve casi irreconocible para el ojo desprevenido.

Lejos de la estética prolija de sus años en el Real Madrid o la Juventus, el exdelantero camina hoy por Estados Unidos como un vecino más, disfrutando de un anonimato que en Buenos Aires o Turín le sería imposible.

Una metamorfosis que no es nueva

No es la primera vez que la apariencia del Pipita genera un estallido en Internet. Ya en 2021, durante su paso por la MLS defendiendo los colores del Inter Miami, el delantero había sorprendido con un corte de pelo rapado que dejaba ver el inevitable paso del tiempo, contrastando con aquellos rulos con los que debutó en la Primera de River Plate.

En aquel entonces, su barba ya empezaba a asomar, pero nada comparado con la frondosidad que luce en este 2026.

Para el mundo del fútbol, Gonzalo Higuaín parece haber colgado no solo los botines, sino también la preocupación por el "qué dirán" de la tribuna virtual.

Su transformación física es el reflejo de un hombre que decidió vivir bajo sus propias reglas, lejos de la presión asfixiante que sufrió durante años en la elite del deporte.