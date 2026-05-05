El director de la cárcel desmiente versiones sobre lujos y privilegios en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata

Fuentes institucionales aseguraron que el procedimiento judicial realizado en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata se desarrolló con total normalidad, con intervención de la Fiscalía, DDI y Policía Científica.

"Se garantizó acceso pleno a las instalaciones y no hubo incidente alguno. El 31 de marzo, Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya había realizado una inspección integral con registro fotográfico, sin constatar infraestructura irregular", aseguró el director de la cárcel platense.

Uno de los puntos más difundidos por los medios de comunicación fue el de los celulares. Desde el penal aclararon que "en el Pabellón 16 B hay 96 dispositivos registrados legalmente, cada uno con nombre del interno, IMEI, número y DNI del familiar que lo ingresó entre otros datos de relevancia".

“No son tumberos ni clandestinos, se encuentran registrados en sistemas administrativos", el director de la cárcel, Cristian Marchessi. La tenencia está permitida bajo condiciones específicas de registración y control tras lineamientos pospandemia.

Sobre las computadoras secuestradas, Marchessi informó que "parte de los equipos informáticos se encuentra vinculada a internos que cursan estudios universitarios, en carreras como abogacía y periodismo en la UNLP".

"Dentro de los dispositivos relevados existen equipos de distintas características y procedencias, incluyendo algunos asociados a programas de inclusión digital como Conectar Igualdad, así como otros de uso personal", señaló a PrimeraPagina.info el titular de la unidad penitenciaria.

“Se trata en muchos casos de herramientas utilizadas para el estudio y las cursadas virtuales”, señaló Marchessi. "Gran parte de los equipos informáticos se encontraba previamente autorizada, registrada e identificada para su utilización en el marco de actividades educativas", agregó el funcionario.

También negaron la existencia de un spa tumbero. "Asuntos Internos recorrió el penal con cámaras y peritos el pasado martes 31 de marzo 2026 y no fue constatado en inspecciones oficiales. Sacaron fotos de todo el sector apuntado y no hayaron ni un rastro de eso", aseguró el director del penal. "Es un invento total”, indicó Marchessi ante versiones sobre un jacuzzi.

Respecto a estupefacientes, afirmó que se solicitan de manera constante revisiones con binomios de canes especializados y que en el último operativo judicial no se encontró droga: se secuestraron fideos, masa de pizza y cigarrillos Red Point.

"La Unidad 9 de La Plata enfrenta un contexto de sobrepoblación: aloja arriba de 2.120 internos en una estructura prevista para 1.450. Son 700 personas más por encima de la capacidad", informó con precisión el titular de esa penitenciaría.

"A eso se suma la fuga de agentes penitenciarios hacia la Policía de la Ciudad por mejores sueldos o retiros anticipados. “Los que quedan laburan al límite para mantener un sistema colapsado”, describió con preocupación el funcionario bonaerense.

Desde el ámbito institucional remarcaron que toda la información está a disposición de la justicia y los organismos de control. Tras el procedimiento judicial se dispusieron nuevos controles y refuerzos operativos.

En cuanto a los alimentos, recordaron que la provisión y distribución está a cargo de una empresa privada concesionaria, con el personal penitenciario en tareas de control y acompañamiento.