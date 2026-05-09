Villarruel sería la nueva carta del círculo rojo: el plan secreto para heredar el poder en 2027

El tablero de la Argentina tiembla ante encuestas que revelan proyecciones sorpresivas. Un trabajo de DC Consultores pateó el hormiguero oficialista exponiendo crudas realidades sobre el recambio. Titulado "El vértice transversal: Victoria Villarruel y el puente hacia un 'rumbo mejorado'", el documento enciende alarmas. Avanza a pasos muy agigantados.

Los números recolectados entre febrero y abril de 2026 resultan ser lapidarios. La funcionaria ostenta un envidiable 47% de imagen positiva frente al desgaste del líder del Poder Ejecutivo. Su perfil atrae miradas desde espacios políticos que parecían ser antagónicos. Atrapa a propios y extraños.

El dato que aterra a Javier Milei es la evidente fuga ideológica. Un 34,9% del electorado ya suspira por un "mileísmo sin Milei" para el futuro. Buscan orden institucional y continuidad del cambio, pero sin tantos sobresaltos tuiteros diarios. Quieren ajuste con buenos modales.

Su capacidad de articulación no distingue las clásicas banderas partidarias tradicionales. Sorprendentemente, un 35,6% la visualiza como referente de un peronismo de centro-derecha. Queda ubicada en ese rubro solo por debajo del cordobés Juan Schiaretti. Seduce al justicialismo más conservador.

La crisis del partido amarillo también alimenta su ascendente posicionamiento público. El 30,8% de los encuestados confía en ella para revitalizar al PRO. Únicamente el expresidente Mauricio Macri la supera en esa desesperada expectativa de urgente salvación. Capitaliza el naufragio del macrismo.

Este fenómeno de época no pasa desapercibido en el Congreso de la Nación. Su muñeca negociadora en el Senado construyó puentes impensados hace apenas dos años atrás. Mientras la Casa Rosada confronta permanentemente, ella dialoga y teje sólidos acuerdos. Construye poder en el barro.

¿Está preparando el terreno para disputar el 2027? Esa es la incómoda pregunta que desvela a la mesa chica de La Libertad Avanza. La dirigente se erige silenciosamente como garante de no retornar hacia fracasos anteriores. Es el refugio del antipopulismo.

La garantía de estabilidad institucional

De hecho, el 21,9% la menciona como la líder ideal para esta compleja etapa. Excluyendo al actual jefe de Estado, es quien mejor asegura "no volver al pasado". Representa una versión previsible de las ideas liberales que hoy marcan el rumbo. Garantiza gobernabilidad sin estridencias absurdas.

El establishment económico sigue muy de cerca estos porcentajes tan contundentes. Cansados de la extrema volatilidad, los mercados financieros anhelan una conducción firme pero racional. Desde PrimeraPagina.info ya veníamos anticipando este lento pero firme despegue de la mandataria suplente. El poder real le sonríe.

Falta mucho tiempo para la próxima contienda electoral, pero las piezas ya se mueven. La titular de la Cámara Alta demuestra que la fría paciencia es un arma letal. Camina por la cornisa de la lealtad sin mancharse con la gestión diaria. Se prepara para el zarpazo.

La sociedad acumula décadas enteras de constantes frustraciones económicas y fuertes dolores sociales. La inflación crónica y una pobreza estructural dejaron heridas imborrables en todo el electorado. Por eso, cualquier atisbo de seriedad ejecutiva cotiza en alza de forma rápida. La gente exige resultados concretos.

El ocaso de los puros

El desgaste de la gestión nacional comienza a pasar una costosa factura callejera. La brutal recesión golpea los bolsillos obreros y la paciencia tiene un límite claro. En este contexto sumamente hostil, la figura número dos resulta salir casi ilesa. Logró blindar su capital político.

Los gobernadores del interior también ven con muy buenos ojos su perfil conciliador. Acostumbrados a lidiar con la motosierra, encuentran en ella una interlocutora mucho más civilizada. Entiende la clásica rosca que los fanáticos de la nueva derecha desprecian profundamente. Sabe negociar con los caudillos.

El ala dura del kirchnerismo observa semejante crecimiento con una indisimulable preocupación táctica. Saben que un perfil de extrema derecha institucionalizada representa un enemigo formidable en las urnas. Ya no pueden subestimarla tildándola de simple negacionista o decorado del palacio gubernamental. Es una amenaza electoral palpable.

En definitiva, todo el escenario futuro se reconfigura a una velocidad verdaderamente llamativa. La famosa transversalidad dejó de ser patrimonio exclusivo del rancio progresismo o del panperonismo. Hoy, la carta ganadora parece originarse desde el conservadurismo más pragmático y calculador. El poder muta de piel.

Lo que tenés que saber sobre el fenómeno Villarruel

Ostenta una altísima imagen positiva blindándose frente al fuerte desgaste oficialista.

Seduce a votantes del macrismo herido y del peronismo de centro-derecha simultáneamente.

Un tercio del padrón electoral clama por un plan libertario sin sobresaltos presidenciales.

Se posiciona hoy como la principal garante de estabilidad para el futuro mediato.