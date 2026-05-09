Lilia Lemoine boxea con Victoria Villarruel en un video de IA y su comentario profundiza la fractura libertaria

La política argentina ha mutado en un espectáculo de variedades digitales donde la gestión parece ser apenas un estorbo entre posteo y posteo.

La última polémica que incendió las redes sociales tiene como protagonista a la diputada Lilia Lemoine, quien no tuvo reparos en replicar un video generado con Inteligencia Artificial donde se la ve enfrentando en un ring de boxeo a la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel.

El hecho, lejos de ser una simple humorada de redes, es una declaración de guerra abierta en el corazón del poder.

El video, creado por el tuitero libertario Fran Casaretto, es un compendio de simbolismos que exponen las fracturas expuestas del oficialismo.

La réplica de Lilia Lemoine, una legisladora nacional con responsabilidades institucionales, apuntando directamente contra la autoridad máxima del Senado, generó un repudio generalizado.

Para buena parte de la opinión pública, ver a quienes perciben salarios públicos financiados por el ajuste jugar con "muñequitos digitales" mientras la crisis aprieta, le da a la gestión un cariz de falta de seriedad alarmante

Un árbitro de lujo para una pelea de barro

La pieza de IA es una puesta en escena bizarra que mezcla a todo el arco político. En el centro del ring, Lilia Lemoine y Victoria Villarruel se preparan para el combate.

El árbitro de la contienda no es otro que el expresidente Alberto Fernández, una elección que la propia diputada celebró en redes sociales con un comentario cínico: “El árbitro es una genialidad”.

En los rincones, las alianzas quedan marcadas a fuego por el algoritmo: el presidente Javier Milei acompaña a Lilia Lemoine, mientras que Victoria Villarruel aparece junto al dirigente peronista Guillermo Moreno, alimentando el relato oficialista que intenta vincular a la Vicepresidente con el peronismo disidente.

Entre el público, la IA sentó juntos a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, mientras Donald Trump saluda a cámara y la cantante Lali Espósito lo mira con desprecio. El show se completa con Myriam Bregman y Patricia Bullrich asombrándose ante los golpes de la diputada a la Vicepresidente ****.

"No traicioné a Javier": La frase que rompió todo

Más allá del impacto visual, lo que terminó de dinamitar la relación interna fue el texto que acompañó el posteo de la diputada. Lilia Lemoine disparó una frase cargada de veneno político:

“Yo ya gané, no traicioné a Javier”. El mensaje es un misil dirigido al despacho de Victoria Villarruel, a quien el entorno más cercano del Presidente —incluyendo a Karina Milei y al Santiago Caputo— mira con desconfianza total.

Esta acusación de traición en público demuestra que las tensiones entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia han cruzado un límite sin retorno.

Mientras Victoria Villarruel intenta construir una agenda propia y mantener puentes con sectores del Congreso, los "perros de guerra" digitales de Javier Milei la exponen como una enemiga interna. La política de la Provincia de Buenos Aires y del país asiste a este espectáculo con una mezcla de asombro y hartazgo, viendo cómo la gestión prefiere entretenerse con IA antes que con la realidad económica.