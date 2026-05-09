"Inútil": El feroz ataque de Bullrich a Kicillof tras el salvaje robo a un nene de 12 años en Tolosa

La seguridad en la Provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras un episodio que indignó a la sociedad y sirvió de combustible para una nueva ofensiva de la oposición.

La ex ministra y actual senadora Patricia Bullrich arremetió con una dureza extrema contra el gobernador Axel Kicillof, a quien tildó de "inútil" luego de que se viralizaran las imágenes de un asalto violento contra un menor de edad en La Plata.

El hecho, que ocurrió en la localidad de Tolosa cerca de las 6:30 de la mañana, quedó registrado por una cámara de seguridad que mostró la crudeza del ataque.

Un delincuente abordó por la espalda a un niño de apenas 12 años que se dirigía a la escuela, lo arrojó violentamente al piso y, tras golpearlo, le arrebató la mochila, el celular y hasta el buzo que llevaba puesto.

La frialdad del asaltante y la vulnerabilidad de la víctima transformaron al video en el símbolo de una gestión que, para la oposición, ha perdido el control de la calle.

"Sonrisitas y campaña": El dardo de Bullrich al corazón del PJ

La reacción de Patricia Bullrich fue inmediata y letal a través de sus redes sociales.

“Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”, sentenció la legisladora, marcando un contraste entre la narrativa oficialista y el miedo diario de los vecinos.

Para la referente del ala dura, existe una desconexión total entre el despacho del gobernador y lo que sucede en las veredas de la Provincia.

La senadora redobló la apuesta al cuestionar la sensibilidad del gabinete bonaerense: “¿El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”.

En el lenguaje político argentino, el término "no Ministro" es un dardo directo a la falta de operatividad que la oposición le achaca al área de seguridad provincial, sugiriendo un vacío de poder absoluto en la prevención del delito.

Un sistema bajo sospecha: ¿Protección a delincuentes?

El discurso de Patricia Bullrich no se limitó a la crítica por la ineficacia, sino que escaló hacia una acusación mucho más grave: la protección ideológica del delincuente.

“Asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”, disparó la senadora.

Esta frase reaviva la doctrina de la "mano dura" frente a lo que ella denomina una gestión que prioriza los derechos de los asaltantes por sobre los de las víctimas.

Este episodio en Tolosa no es un caso aislado, sino que se inscribe en una disputa política de fondo donde la inseguridad es el terreno donde Patricia Bullrich ha decidido endurecer su ofensiva contra Axel Kicillof.

Mientras el gobernador intenta sostener su armado político con miras al futuro, los videos de cámaras de seguridad —como el del nene de 12 años en La Plata— se convierten en la contra-campaña más potente y difícil de rebatir.