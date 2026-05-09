El "Efecto Bregman" sacude el tablero: Entre la resistencia a Milei y el dardo que dejó nocaut al peronismo de Kicillof

El microestadio de Ferro fue el escenario de un estallido político que promete cambiar la dinámica de la oposición en la Argentina.

Bajo un clima de fervor militante, Myriam Bregman, la máxima referente del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), encabezó un acto masivo por el Día del Trabajador donde no solo llamó a "organizar la resistencia" contra el gobierno de Javier Milei, sino que dinamitó los puentes con el sector del peronismo que intenta rearmarse bajo la figura de Axel Kicillof.

Con una prosa afilada y punzante, la legisladora de izquierda denunció una "moderación" funcional al ajuste libertario por parte de la dirigencia peronista.

Para Myriam Bregman, el proyecto que hoy asoma en la Provincia de Buenos Aires es una versión edulcorada que le permite participar incluso a los que le votan las leyes al oficialismo en el Congreso.

"Tan moderado es el proyecto que no pueden decir que Cristina Kirchner está proscripta y presa", lanzó, disparando un misil al corazón de la interna bonaerense.

La única con saldo a favor en las encuestas

El discurso de Bregman en Ferro no es un grito al vacío; está respaldado por números que hoy aterran a la Casta política. Según el último sondeo de la prestigiosa consultora Atlas Intel, la dirigente del PTS se ha posicionado como un fenómeno único en el mapa nacional: es la única dirigente política de todo el relevamiento que ostenta una diferencia favorable entre imagen positiva y negativa.

Este saldo positivo, aunque breve, la coloca en un lugar de privilegio ético frente a una sociedad hastiada de las figuras tradicionales que se desploman en las métricas de aprobación.

Mientras Javier Milei y los referentes del PJ lidian con el desgaste de la gestión y las internas feroces, la "Rusa" se consolida como la cara visible de una coherencia que el electorado empieza a valorar, especialmente ante el deterioro brutal de los salarios y las jubilaciones.

Organización desde abajo frente al ajuste libertario

La estrategia de la izquierda no se agota en lo electoral. Durante su intervención, Bregman propuso un plan de acción directa para enfrentar lo que llamó los intereses del poder económico representados por el oficialismo.

La convocatoria fue clara: “organizar a miles y miles de simpatizantes” a través de comités en lugares de trabajo, estudio y barrios para fortalecer la organización "desde abajo".

“Estamos lejos de moderarnos”, reivindicó la legisladora, marcando una distancia sideral con la estrategia de espera que parece haber adoptado gran parte de la dirigencia sindical y el peronismo territorial.

Para el PTS, la lucha contra la precarización laboral y el rumbo económico de la gestión libertaria no se negocia en los despachos, sino que se gana en la calle, interviniendo en todos los planos de la lucha social.

Kicillof en la mira: ¿Quién defiende a Cristina?

El remate del discurso de Myriam Bregman dejó una herida abierta en el peronismo. La frase sobre la situación judicial de Cristina Kirchner generó una ola de repercusiones en redes sociales, donde militantes de diversos sectores sentenciaron: "Bregman defiende más a Cristina que Kicillof".

Esta percepción debilita la narrativa del gobernador bonaerense, quien intenta mostrarse como el heredero natural del liderazgo opositor mientras sufre el fuego amigo y las críticas por su presunta tibieza ante la ofensiva judicial contra la ex presidenta.

La legisladora de izquierda especuló con que el proyecto del peronismo moderado solo ofrecerá "un poquito de devaluación" y medidas tímidamente proteccionistas, sin cuestionar el fondo del modelo de entrega que, según ella, encabeza Javier Milei.

En este escenario, la izquierda busca transformarse en la verdadera reserva moral de la oposición, sin las ataduras de un pasado que hoy parece silenciar a muchos dirigentes del PJ.