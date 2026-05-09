Los insólitos gastos de Nucleoeléctrica en sombrillas, peluquerías y pubs europeos.

El concepto de "Casta" acaba de encontrar su versión radioactiva. Una investigación profunda sobre los registros contables de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país, destapó una matriz de consumo que nada tiene que ver con el uranio y mucho con el lujo internacional.

La filtración de un anexo de 58 páginas, entregado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni tras un pedido de la diputada Florencia Carignano, dejó al desnudo cómo se evaporaron los fondos públicos entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Durante la gestión de Demian Reidel, quien presidió la compañía antes de eyectarse del cargo por denuncias de sobreprecios, la cuenta 4338402 se transformó en el botín de guerra de funcionarios con gustos de jeque árabe.

No solo se detectaron retiros de efectivo por más de 50 millones de pesos, sino que se registraron múltiples operaciones en dólares realizadas en un mismo día, burlando cualquier control ético o contable básico.

"Es un saqueo a cielo abierto mientras le piden sacrificio a los jubilados", braman desde la oposición.

El tour de compras: De Primark a las peluquerías de Madrid

El registro de la tarjeta corporativa parece el itinerario de un "influencer" de moda y no el de técnicos de energía atómica. Solo en el free shop de Ezeiza, el plástico estatal registró 35 transacciones por un total de 4.425 dólares.

Pero el hambre de consumo no se detuvo en la frontera argentina: los gastos se multiplicaron en terminales de Alemania, Austria, Italia y Corea del Sur.

La "Inmobiliaria de la Libertad" también parece tener sucursal en el rubro indumentaria. Los funcionarios financiaron sus guardarropas en locales de Primark, Decathlon y El Corte Inglés en Madrid, sumando adquisiciones en sucursales de Adidas en Estambul y hasta en la India.

En la capital española, el nivel de descaro incluyó el pago de servicios en una peluquería local y una cuenta de 765 dólares en el "Pub El Pirata".