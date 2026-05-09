TIME100 2026: Mercado Libre entre las compañías más influyentes del mundo

La revista TIME presentó la edición 2026 del listado TIME100 Most Influential Companies, donde identifica a las empresas que están redefiniendo la economía global. En ese escenario, Mercado Libre logró un reconocimiento clave al posicionarse como uno de los actores más influyentes de América Latina, impulsando la digitalización financiera y el comercio electrónico en la región.

El ranking, basado en criterios propios de impacto, innovación y visión estratégica, incluye compañías de sectores clave como tecnología, energía, movilidad y servicios financieros. Entre los nombres destacados aparecen Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, BYD y Saudi Aramco, que continúan liderando la competencia global.

La publicación también puso el foco en nuevas formas de liderazgo empresarial. La portada principal está dedicada a Hailey Bieber por el crecimiento de su marca de cosmética, mientras que otra de las tapas resalta a Sundar Pichai, CEO de Google, por su rol en la carrera por la inteligencia artificial.

Titanes tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial

En la categoría “Titanes”, TIME destacó a las empresas que dominan la infraestructura global y marcan el rumbo de la innovación. Alphabet fue reconocida por su liderazgo en inteligencia artificial con Gemini y una capitalización cercana a los USD 4 billones.

Otros gigantes incluidos:

Nvidia , clave en la revolución de la IA generativa

, clave en la revolución de la IA generativa Meta , líder en redes sociales y desarrollo de hardware

, líder en redes sociales y desarrollo de hardware Amazon , dominante en comercio electrónico y servicios cloud

, dominante en comercio electrónico y servicios cloud Microsoft , por integrar IA en su ecosistema empresarial

, por integrar IA en su ecosistema empresarial Toyota , referente en movilidad híbrida

, referente en movilidad híbrida BYD , líder en autos eléctricos

, líder en autos eléctricos SpaceX , protagonista en conectividad global con Starlink

, protagonista en conectividad global con Starlink Netflix, consolidada en entretenimiento digital

El sector energético también mantiene peso estratégico con Saudi Aramco, considerada un actor central en la economía global.

Mercado Libre y el impacto latinoamericano

Dentro de la categoría “Pioneros”, Mercado Libre logró una mención destacada por su rol en la inclusión financiera y la expansión del comercio digital en América Latina.

Fundada por Marcos Galperin, la compañía logró:

Ampliar el acceso a servicios financieros digitales

Impulsar el uso de billeteras virtuales

Facilitar créditos a sectores históricamente excluidos

Consolidarse como plataforma líder de e-commerce en la región

Este reconocimiento marca un punto de inflexión: es una de las pocas empresas latinoamericanas que logra competir en influencia con gigantes globales.

Disrupción, innovación y nuevos modelos de negocio

El informe también resalta el crecimiento de empresas que redefinen industrias:

TikTok , por su impacto cultural global

, por su impacto cultural global Palantir , en análisis de datos con IA

, en análisis de datos con IA Telegram , como alternativa en mensajería

, como alternativa en mensajería IBM , en computación cuántica

, en computación cuántica OpenAI, líder en inteligencia artificial generativa

Además, aparecen compañías que combinan tecnología y sostenibilidad, como Blueland o Sun King, reflejando una tendencia creciente hacia modelos de negocio con impacto social.