Reciclaje de casta albertista": Tolosa Paz, Michel, Olmos, Achával, Granados y Félix arman Peronismo Federal para currar

El justicialismo busca reinventarse desesperadamente. Figuras muy conocidas como Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel encabezan esta curiosa movida. Intentan mostrarse como alternativa al gobierno de Javier Milei en Argentina. Arman una liga paralela.

A este variopinto grupo se sumaron nombres pesados. El hiper rosquero porteño sin olor a votos, Juan Manuel Olmos, es uno de los armadores principales. También participan el intendente de Pilar, Federico Achával, su par de Ezeiza, Gastón "Gato" Granados, junto al dirigente mendocino Emir Félix. Todos buscan sobrevivir políticamente.

Desde nuestro multimedios Grupo Primera Página, a través de PrimeraPagina.Info, venimos siguiendo tales maniobras. Queda claro que pretenden reciclar caras desgastadas por la anterior gestión nacional. Ese famoso supuesto federalismo resulta ser solo una excusa barata. Quieren mantener sus privilegios.

El reciclaje de la casta

Colegas de visionpolitica.com.ar y criticaargentina.com.ar aportaron datos duros reveladores. Estos dirigentes manejaron presupuestos multimillonarios durante el desastroso mandato de Alberto Fernández sin resultados positivos. Ahora intentan despegarse de aquel estrepitoso hundimiento económico y social. Tienen memoria muy selectiva.

Encabezaron el evento los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Guillermo Michel (Entre Ríos); los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achával (Pilar); y el presidente del PJ porteño y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

¿A quién pretenden engañar ahora? Resulta insultante ver cómo quienes dejaron un país quebrado exigen soluciones mágicas hoy. La inflación descontrolada y aquella miseria récord llevan sus firmas indelebles. La gente no olvida.

Informes exclusivos publicados por lamovidaplatense.com.ar y noticiasensenada.info desnudan las verdaderas intenciones del rejunte. Apuntan a retener cuotas de poder territorial en la Provincia de Buenos Aires y todo el interior profundo. Saben que las próximas elecciones serán una carnicería total.

Operaciones bajo total sospecha

Por su parte, laprincipalinfo.com detalló cómo operan financieramente estos sectores. Utilizan fundaciones oscuras o estructuras residuales del Partido Justicialista para sostener su actividad proselitista. Mientras el ciudadano común no llega a fin de mes, ellos rosquean impunemente. Financian su propia supervivencia.

El armado de este autodenominado espacio carece de líderes genuinos. No tienen propuestas reales, limitándose a criticar el feroz ajuste libertario actual. No ofrecen ningún proyecto viable que genere verdadera esperanza en un electorado frustrado. Son simples opinólogos rentados.

La ex ministra de Desarrollo Social dejó un tendal de planes asistenciales sin auditar. Michel fue el zar de las aduanas e hizo fortunas con SIRA (ver recuadro) controlando importaciones discrecionalmente. Olmos manejó los hilos judiciales y administrativos. Cargan mochilas muy pesadas.

La justicia investiga una red de coimas millonarias relacionada con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que operó entre 2022 y 2023, gestionado por el entonces titular de Aduanas, Guillermo Michel. Se sospecha el pago de sobornos del 10% al 15% para aprobar licencias de importación y acceder al dólar oficial.

Achával gobierna un distrito bonaerense plagado de desigualdades estructurales históricas. Félix intenta recuperar terreno en Mendoza tras las recientes derrotas de su facción provincial. Este menjunje dirigencial parece estar irremediablemente destinado al fracaso más rotundo. Carecen de renovación auténtica.

Sin propuestas, pura especulación

El Congreso de la Nación será el principal escenario de sus operaciones tácticas. Buscarán negociar leyes y frenar reformas utilizando los bloques opositores dialoguistas. Su objetivo primordial radica en condicionar a la Casa Rosada para obtener ventajas. Usan las bancas como extorsión.

Las redes sociales no perdonaron el anuncio de este refrito decadente. Miles de usuarios recordaron múltiples escándalos de corrupción que salpicaron a varios de sus integrantes. La desconexión con la dura realidad de la calle es verdaderamente alarmante. Viven en un tupper (mejor dicho, en countrys).

Resulta imperioso que el votante preste máxima atención a estas jugadas de reciclaje. "El que se quema con leche, ve una vaca y llora", reza el conocido refrán popular. Volver a confiar en los arquitectos del desastre sería un suicidio cívico. No representan ningún futuro.

Seguiremos investigando minuciosamente cada paso que dé esta nueva facción de la vieja casta. Nuestro compromiso inquebrantable es exponer la verdad oculta detrás de discursos vacíos y promesas falsas. La sociedad merece dirigentes transparentes, no antiguos zorros con piel de cordero. Desenmascaramos sus oscuros planes.

Algunos analistas sugieren que esta liga es solo humo mediático. Intentarían presionar a Cristina Fernández de Kirchner para que no monopolice el armado electoral. La interna pejotista está al rojo vivo y nadie quiere quedarse afuera del suculento reparto de cargos. La pelea es por plata.

Frente a este paupérrimo panorama de alternativas opositoras, el oficialismo violeta respira aliviado. Observar a estos personajes reciclándose le da la razón al relato anticasta del mafioso de Milei. Son el espantapájaros perfecto para seguir justificando el severo plan de estabilización en curso. Le hacen campaña gratis.

Lo que tenés que saber sobre el rejunte peronista