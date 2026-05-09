Milei toca su piso histórico de aprobación mientras la crisis golpea el bolsillo familiar

El capital político de Javier Milei está sufriendo una erosión que los encuestadores ya califican de histórica. Según los datos más recientes de la consultora

Atlas Intel correspondientes a mayo de 2026, el 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, mientras que solo un 35,5% la mantiene con respirador artificial.

Esta cifra representa el nivel más bajo de aprobación desde que el líder libertario asumió el mando en la Casa Rosada.

El quiebre no es solo una cuestión de formas o de "clima" mediático. La persistente preocupación por la economía nacional y familiar ha perforado el núcleo duro de sus votantes, quienes empiezan a ver que la "motosierra" terminó cortando el bienestar de sus propios hogares.

La luna de miel terminó y lo que queda es un desencanto que crece al ritmo de las facturas y la falta de horizonte.

Expectativas por el suelo: El factor bolsillo

El informe de Atlas Intel es devastador cuando se mete con el futuro. El 56% de los encuestados evalúa negativamente las expectativas económicas, lo que marca una caída estrepitosa de 22 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

No hay "luz al final del túnel" para la mayoría; hay un pesimismo estructural que se instala en el sentido común de los argentinos.

El mundo laboral tampoco ofrece consuelo. El 58% de la gente tiene expectativas negativas sobre el mercado de trabajo, reflejando una baja de 25 puntos en apenas treinta días.

Pero el dato más doloroso es el que afecta a la intimidad del hogar: el 49% de la población tiene expectativas bajas respecto a la situación de su propia familia, una diferencia de 20 puntos de mes a mes.

La economía real, la de la heladera y el alquiler, es hoy el principal verdugo del relato libertario.

El fin de la "herencia recibida" como excusa

Durante meses, el Gobierno logró surfear la crisis culpando a la gestión anterior, pero ese escudo parece haberse oxidado. Un estudio de Hugo Haime y Asociados revela un cambio de tendencia alarmante para el oficialismo.

El 39% de los ciudadanos sostiene que el responsable de los padecimientos actuales es la política económica de Javier Milei.

Por primera vez, el actual mandatario supera al "fantasma" del pasado. Solo el 33% sigue apuntando al kirchnerismo como el culpable único, mientras que un 26% reparte las culpas entre ambos.

Esta migración de la responsabilidad política hacia la figura del Presidente pone de manifiesto que la sociedad ya no acepta el argumento de la herencia como respuesta a la falta de soluciones concretas.

El "Adornigate" y el impacto en la ética oficialista

Si el bolsillo empuja la caída, los escándalos éticos terminan de sepultar la imagen de transparencia. El denominado "escándalo Adorni" o "Adornigate" ha sido un golpe de gracia para la narrativa anti-casta.

La imagen pública de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, ha sido evaluada negativamente, alimentando la percepción de que el oficialismo no logra entender por qué se le cuestionan privilegios mientras se le pide un sacrificio extremo al resto de la población.

La contradicción entre el discurso de austeridad y las irregularidades en el círculo íntimo del poder ha generado un castigo social multiplicado.

Cuando te vendés como el verdugo de la corrupción y aparecen "nimiedades" en tu propia casa, el electorado que buscaba un cambio moral se siente defraudado.

El jefe de Gabinete pasó de ser la voz del Gobierno a ser uno de sus principales lastres de imagen.