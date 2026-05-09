El streamer Coscu cacheteó a Galperin, dueño de Mercado Libre, por reírse de una jubilada con hambre: todos los detalles, aquí

El estúpido e insensible magnate de los paquetes, Marcos Galperin, exhibió una carencia absoluta de empatía ciudadana. Instalado cómodamente en Uruguay para evadir obligaciones tributarias locales, el fundador de Mercado Libre decidió mofarse públicamente del sufrimiento ajeno. Su nivel de cinismo asusta profundamente a cualquier individuo decente. Cruzó todos los límites morales.

Todo comenzó cuando un conocido troll libertario publicó un recorte televisivo perteneciente al canal Todo Noticias (TN). Allí, cierta mujer mayor explicaba angustiada que su mínima resultaba insuficiente para comprar medicamentos esenciales. La señora detalló haber sido ama de casa durante décadas, dedicando una vida entera al cuidado familiar. El relato rompe corazones.

Frente a este crudo testimonio, nuestro multimillonario reaccionó dejando un repudiable emoji de carcajada. Sí, la persona con mayor fortuna de Argentina eligió reírse del hambre que padecen nuestros abuelos diariamente. Semejante bajeza humana generó una ola de repudio generalizado e inmediato. La crueldad no tiene excusas.

Quien no dudó en salir al choque fue Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu. El reconocido streamer abandonó su habitual contenido sobre videojuegos para defender a esa abuela atacada cobardemente. Su intervención resultó ser una verdadera lección de humanidad y conciencia de clase. Lo ubicó en su lugar.

Un cachetazo de realidad al ego millonario

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el joven platense disparó munición gruesa contra el empresario. "¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?", cuestionó duramente. Aquella simple pero potente pregunta desnudó la miseria espiritual del magnate. Coscu fue voz del pueblo.

Lejos de achicarse ante tremendo poder económico, nuestro influencer redobló rápidamente esa apuesta digital. "Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad, acuérdense de este ejemplo", sentenció con notable brillantez argumentativa. Miles de usuarios aplaudieron de pie esta necesaria intervención pública frente al abuso. El apoyo fue verdaderamente masivo.

Resulta sumamente hipócrita que aquel creador del gigante electrónico denoste al Estado mientras exprime sus beneficios. Diversas investigaciones periodísticas confirmaron que dicha compañía recibe subsidios anuales cercanos a los 100 millones de dólares. Semejante sangría fiscal está enmarcada bajo la polémica ley de promoción del conocimiento. Vive del esfuerzo de todos.

Mientras nuestra tercera edad debe elegir entre comer o medicarse, este señor amasa inmensas riquezas recibiendo favores gubernamentales jugosos. Esa doble vara indigna muchísimo, especialmente cuando utiliza sus plataformas digitales exclusivamente para derramar odio clasista. Queda evidente que tener billeteras abultadas nunca garantiza poseer grandeza espiritual. La miseria humana no cotiza.

La cobarde respuesta y el rol del streaming

Acostumbrado a rodearse de obsecuentes, el líder corporativo no soportó la humillación virtual propinada por el fundador de la Coscu Army. En lugar de pedir disculpas correspondientes, optó por citar arrogantemente al escritor francés Jean Cocteau. "Ser odiado por los idiotas es el precio que pagas por no ser uno de ellos", posteó intentando defenderse torpemente. Quedó como un soberbio total.

Este lamentable episodio resalta la enorme importancia de las nuevas voces dentro del debate social argentino. Figuras populares del entorno digital demuestran mayor sensibilidad frente al brutal ajuste que muchísimos políticos tradicionales. Ellos deciden no mirar hacia otro lado cuando atacan a los más desprotegidos. La empatía no es negociable.

Desde nuestro portal PrimeraPagina.info celebramos la valiente postura adoptada por el amigo personal de Lionel Messi e Ibai Llanos. Defender derechos humanos básicos no requiere pertenecer a ningún partido específico, sino tener simplemente sentido común. Nuestra sociedad necesita más referentes comprometidos y menos ceos desalmados. La historia condenará estas burlas.

La actual gestión encabezada por el presidente Javier Milei fomenta este tipo de violencia simbólica cotidianamente. Cuando desde la Casa Rosada celebran recortes jubilatorios, validan automáticamente que personajes nefastos actúen como trolls impiadosos. Avalan tácitamente que el sufrimiento ajeno se convierta en material humorístico descartable. El oficialismo promueve la crueldad.

En contrapartida, el ámbito legislativo brilla por su escandalosa ausencia ante estos reiterados atropellos contra nuestros mayores. El Congreso de la Nación parece ignorar las urgencias médicas que padecen millones de compatriotas retirados del mercado laboral. Siguen debatiendo leyes alejadas de las necesidades reales de supervivencia ciudadana. Los abuelos siguen esperando soluciones.

Ningún magistrado perteneciente a la Justicia Federal actuará de oficio por un simple tuit discriminatorio. Sin embargo, el castigo social ya fue dictado por una comunidad virtual cansada de tanta asimetría de poder. Quedó clarísimo que reírse del débil tiene altos costos de reputación ineludibles. La condena pública es definitiva.

Esperamos sinceramente que esta contundente lección sirva para frenar impunidades discursivas de los autodenominados unicornios empresariales. La dignidad de nuestras madres, tías y abuelas trabajadoras vale muchísimo más que cualquier acción cotizada en Wall Street. Nunca permitiremos que normalicen burlas hacia quienes construyeron esta patria. El respeto debe ser absoluto.

Lo que tenés que saber sobre la burla de Galperín