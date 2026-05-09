Se picó el Apertura: Con el cuadro definido y cruces de alto voltaje, arranca el camino a la gloria en el Kempes

La etapa regular del Torneo Apertura es cosa del pasado y el perfume a eliminación directa ya se siente en cada rincón de la Argentina. En una definición que tuvo el dramatismo propio de nuestro fútbol, se terminó de completar el mapa de los 16 mejores equipos que irán por la corona.

El último boleto de la Zona A fue para Unión de Santa Fe, que celebró gracias a la derrota de Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza. Instituto de Córdoba, a pesar de cumplir con su tarea y ganar en Río Cuarto, se quedó con las manos vacías porque no pudo superar la diferencia de gol del Tatengue.

En la cima de las posiciones, los que mandan son Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, quienes se quedaron con el primer puesto de sus respectivos grupos.

Por su parte, los dos colosos, Boca y River, clasificaron como escoltas, lo que los coloca en sectores opuestos de la llave.

El lote de candidatos se completa con nombres de peso como Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

Un lado de la llave para alquilar balcones

El sorteo y las posiciones dejaron un cuadro partido en dos realidades bien marcadas. De un lado, el camino parece minado de potencias y duelos con historia de finales.

Los cruces confirmados para esta zona son Estudiantes contra Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez ante Gimnasia y un plato fuerte que se lleva todas las miradas: River contra San Lorenzo. Este sector del cuadro garantiza cruces de máxima tensión ya desde los cuartos de final y semifinales, donde solo sobrevivirá el más apto.

La paridad es la moneda corriente y nadie se anima a dar un favorito claro. El Pincha de La Plata llega con el envión de ser el mejor de su zona, pero Racing siempre es una amenaza en los duelos de eliminación directa.

Mientras tanto, el Millonario deberá revalidar su chapa ante un Ciclón que suele hacerse fuerte cuando los papeles lo dan por perdido.

El clásico cordobés y la paridad del otro lado

Del otro lado del cuadro, la historia parece más equilibrada pero igual de peligrosa. El plato principal, sin dudas, será el choque cordobés entre Talleres y Belgrano, un partido que paralizará a toda la provincia mediterránea.

Además, el puntero Independiente Rivadavia se medirá con el ingresado a último momento, Unión de Santa Fe. Argentinos Juniors irá contra Lanús y Boca tendrá una parada brava frente a Huracán.

Este sector asoma, en la previa, como un terreno de lucha palmo a palmo donde el Xeneize intentará imponer su jerarquía histórica. Sin embargo, la regularidad del Bicho de La Paternal y el orden de la Lepra mendocina prometen ser obstáculos durísimos para cualquiera que pretenda llegar a la definición en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así se jugarán los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 | Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)

19.00 | Boca (2°A) vs. Huracán (7°B)

21.30 | Argentinos Jrs. (3°B) vs. Lanús (6°A)

21.30 | Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)

Domingo 10 de mayo

15.00 | Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

17.00 | Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)

19.00 | River (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)

21.30 | Vélez (3°A) vs. Gimnasia (6°B)

El calendario de la verdad: Mayo a puro fútbol

La hoja de ruta para definir al campeón ya está marcada en el calendario de todos los hinchas. Los octavos de final se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo.

Sin tiempo para el descanso, los cuartos se jugarán el martes 12 y miércoles 13, mientras que las semifinales están previstas para el fin de semana del 16 y 17. Todo concluirá el domingo 24 de mayo a las 15.30 en Córdoba, donde se conocerá al nuevo dueño de la gloria nacional.