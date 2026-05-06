PAMI: quiénes acceden a medicamentos gratis y qué cambió en 2026

El PAMI redefinió las condiciones para acceder a la cobertura total de medicamentos, un beneficio clave para millones de jubilados y pensionados en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, el organismo mantiene un sistema segmentado que prioriza a los sectores más vulnerables, pero con reglas más claras tras cambios recientes impulsados por la Justicia.

Actualmente, la obra social —que funciona como un ente autárquico con dependencia directa de la Casa Rosada— concentra su política de medicamentos gratuitos en quienes cumplen estrictos requisitos socioeconómicos.

Quiénes pueden acceder a medicamentos gratis

Para obtener cobertura del 100% en medicamentos, los afiliados deben cumplir simultáneamente con tres condiciones centrales: ingresos bajos, patrimonio limitado y no tener otra cobertura médica.

Lo que tenés que saber:

Percibir hasta 1,5 haberes mínimos jubilatorios .

. El tope sube a 3 haberes mínimos si convive una persona con discapacidad.

si convive una persona con discapacidad. No tener más de un inmueble .

. No poseer vehículos con menos de 10 años de antigüedad .

. No contar con bienes de lujo (embarcaciones, aeronaves).

No tener participación en empresas.

No contar con medicina prepaga o cobertura adicional.

Quienes no cumplen estos requisitos acceden a descuentos parciales, que van del 40% al 80%, dependiendo del medicamento y la situación particular.

Cambios tras el reclamo judicial

A fines del último año, el PAMI implementó modificaciones tras un fallo judicial que obligó a garantizar el acceso a medicamentos. Como resultado, se avanzó en:

Simplificación de trámites administrativos .

. Ampliación del vademécum disponible.

disponible. Reducción de barreras burocráticas en delegaciones.

El nuevo esquema mantiene la segmentación, pero busca mayor previsibilidad para los afiliados.

Cómo funciona hoy el sistema del PAMI

El organismo cuenta con una red nacional que incluye:

Más de 600 agencias de atención .

. 38 Unidades de Gestión Local .

. Más de 8.000 médicos de cabecera .

. Cerca de 17.000 prestadores médicos .

. Más de 14.000 farmacias adheridas.

Además, la credencial digital permite gestionar trámites y acceder a servicios desde el celular, lo que agiliza la atención en todo el país.

El sistema sigue enfocado en asistir a los sectores con menor capacidad económica, en un contexto donde el gasto en medicamentos representa uno de los principales costos para los adultos mayores.