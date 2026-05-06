Hot Sale 2026: cuándo empieza y cómo aprovechar los descuentos

El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y genera expectativa en consumidores y empresas de toda la Argentina. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se realizará durante tres días consecutivos, del 11 al 13 de mayo, con la participación de más de 800 marcas, casi la mitad de ellas pymes.

En un contexto económico donde el consumo se vuelve más selectivo, el comercio electrónico busca consolidarse como una alternativa fuerte. Según el presidente de CACE, Andrés Zaied, los usuarios priorizan cada vez más la planificación y el acceso a financiamiento, dos factores clave que impulsan este tipo de eventos.

Descuentos, cuotas y envíos: qué ofrecerá el Hot Sale

Las empresas participantes deberán cumplir condiciones mínimas para formar parte: ofrecer al menos 5% de descuento y 3 cuotas sin interés, o bien un 10% de rebaja directa. En la edición anterior, el descuento promedio alcanzó el 30%.

Entre los principales beneficios que se esperan para este año se destacan:

Más cuotas sin interés en productos seleccionados

en productos seleccionados Descuentos agresivos en múltiples categorías

en múltiples categorías Liquidación de stock de temporada

de temporada Envíos gratuitos o más rápidos

El evento incluirá 11 categorías principales, entre ellas Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria, Supermercado, y Muebles y Hogar. Además, habrá más de 15.000 MegaOfertas disponibles.

Lo que tenés que saber antes de comprar

Durante el Hot Sale, el sitio oficial contará con herramientas y secciones específicas para facilitar la experiencia de compra:

MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: promociones por tiempo limitado

promociones por tiempo limitado Mega BOOM: descuentos de al menos 50% en la última noche

descuentos de al menos en la última noche Sección Descolocados: productos fuera de temporada con hasta 40% off

productos fuera de temporada con hasta Más clickeados: ranking de productos populares

ranking de productos populares Filtros avanzados: por precio, cuotas, descuentos y más

por precio, cuotas, descuentos y más Cybot: asistente con inteligencia artificial para recomendaciones

Consejos clave para aprovechar el Hot Sale

Para evitar compras impulsivas o engañosas, desde la organización recomiendan:

Planificar previamente los productos de interés

los productos de interés Comparar precios con otras tiendas

con otras tiendas Leer términos y condiciones de cada oferta

de cada oferta Verificar la seguridad del sitio web

Seguir redes sociales para detectar promociones exclusivas

Un mercado en crecimiento sostenido

El Hot Sale llega en un momento de fuerte expansión del comercio electrónico en Argentina. Según datos oficiales, el sector creció un 55% en facturación en 2025, alcanzando los $34 billones.

Actualmente, hay más de 25 millones de compradores online en el país, lo que consolida al canal digital como parte central del consumo cotidiano.

Además, un informe reciente indica que el consumo masivo online aumentó 34,3% en marzo, con rubros como productos impulsivos (53,6%) y bebidas alcohólicas (45,6%) liderando el crecimiento.