Información General | 6 May
Consumo digital en Argentina
Hot Sale 2026: cuándo empieza y cómo aprovechar los descuentos
17:00 |Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo, llega una nueva edición del Hot Sale con más de 800 marcas y descuentos que podrían superar el 30% promedio. El evento promete cuotas sin interés, envíos gratis y ofertas relámpago en todo el país.
El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y genera expectativa en consumidores y empresas de toda la Argentina. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se realizará durante tres días consecutivos, del 11 al 13 de mayo, con la participación de más de 800 marcas, casi la mitad de ellas pymes.
En un contexto económico donde el consumo se vuelve más selectivo, el comercio electrónico busca consolidarse como una alternativa fuerte. Según el presidente de CACE, Andrés Zaied, los usuarios priorizan cada vez más la planificación y el acceso a financiamiento, dos factores clave que impulsan este tipo de eventos.
Descuentos, cuotas y envíos: qué ofrecerá el Hot Sale
Las empresas participantes deberán cumplir condiciones mínimas para formar parte: ofrecer al menos 5% de descuento y 3 cuotas sin interés, o bien un 10% de rebaja directa. En la edición anterior, el descuento promedio alcanzó el 30%.
Entre los principales beneficios que se esperan para este año se destacan:
- Más cuotas sin interés en productos seleccionados
- Descuentos agresivos en múltiples categorías
- Liquidación de stock de temporada
- Envíos gratuitos o más rápidos
El evento incluirá 11 categorías principales, entre ellas Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria, Supermercado, y Muebles y Hogar. Además, habrá más de 15.000 MegaOfertas disponibles.
Lo que tenés que saber antes de comprar
Durante el Hot Sale, el sitio oficial contará con herramientas y secciones específicas para facilitar la experiencia de compra:
- MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: promociones por tiempo limitado
- Mega BOOM: descuentos de al menos 50% en la última noche
- Sección Descolocados: productos fuera de temporada con hasta 40% off
- Más clickeados: ranking de productos populares
- Filtros avanzados: por precio, cuotas, descuentos y más
- Cybot: asistente con inteligencia artificial para recomendaciones
Consejos clave para aprovechar el Hot Sale
Para evitar compras impulsivas o engañosas, desde la organización recomiendan:
- Planificar previamente los productos de interés
- Comparar precios con otras tiendas
- Leer términos y condiciones de cada oferta
- Verificar la seguridad del sitio web
- Seguir redes sociales para detectar promociones exclusivas
Un mercado en crecimiento sostenido
El Hot Sale llega en un momento de fuerte expansión del comercio electrónico en Argentina. Según datos oficiales, el sector creció un 55% en facturación en 2025, alcanzando los $34 billones.
Actualmente, hay más de 25 millones de compradores online en el país, lo que consolida al canal digital como parte central del consumo cotidiano.
Además, un informe reciente indica que el consumo masivo online aumentó 34,3% en marzo, con rubros como productos impulsivos (53,6%) y bebidas alcohólicas (45,6%) liderando el crecimiento.