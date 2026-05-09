El gobierno de Jorge Macri decidió darle la espalda a los sectores populares. La desinversión sobre este histórico asentamiento evidencia un cinismo político muy alarmante.

Las políticas aplicadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reflejan una crueldad institucional innegable. Quienes habitan la Villa 31 enfrentan condiciones de vida verdaderamente inhumanas.

El presupuesto destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad sufrió recortes drásticos recientemente. Esta falta de obras cloacales genera un riesgo sanitario muy inminente.

Según registros oficiales de Argentina, más de 40.000 personas residen allí. Semejante hacinamiento poblacional exige soluciones habitacionales de extrema urgencia.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos siguiendo este deterioro progresivo minuciosamente. Diversas denuncias vecinales confirman que el abandono estatal es total.

Cifras de una desidia anunciada

El Barrio Carlos Mugica abarca unas 79 hectáreas de valioso terreno urbano. Sostener tamaña densidad demográfica representa un verdadero desafío urbanístico estructural.

La actual administración macrista frenó todo plan de integración sociourbana. Las partidas presupuestarias anuales muestran una caída real del treinta por ciento.

Los millonarios fondos oportunamente aprobados desde la Legislatura Porteña resultaron subejecutados sistemáticamente. Semejante manejo financiero opaco demuestra una clara intencionalidad política exclusora.

Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más.



Ley y orden. pic.twitter.com/2pUg2eiPPv — Jorge Macri (@jorgemacri) May 5, 2026

Instalar cañerías para agua potable sigue siendo una promesa incumplida. Las altas temperaturas estivales provocan una crisis hídrica desesperante permanente.

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) advirtió sobre esta precaria infraestructura existente. Aquellas conexiones clandestinas siempre colapsan provocando inundaciones con asquerosas aguas servidas.

"No tenemos red para tomar", relata un referente barrial indignado. Carecer del recurso vital básico vulnera derechos humanos fundamentales e inalienables.

Servicios públicos completamente ausentes

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat brilla por su cobarde ausencia. Todas las cuadrillas de mantenimiento porteñas dejaron de ingresar al territorio.

Ciertas licitaciones destinadas al mejoramiento del espacio público quedaron desiertas. Muchos expedientes administrativos cajoneados duermen en los oscuros despachos del ejecutivo.

Los estrechos pasillos del lugar permanecen a oscuras durante la madrugada. Faltan luminarias públicas, fomentando así un escenario de extrema inseguridad.

La Policía de la Ciudad restringe sus patrullajes perimetrales diarios preventivos. Esta temible zona liberada perjudica gravemente a trabajadores de la economía popular.

El jefe comunal prefiere destinar dinero hacia enormes pautas publicitarias. Remodelar veredas céntricas impecables recibe prioridad absoluta y fondos millonarios.

"Gobiernan solo para los ricos", repudian asambleas vecinales organizadas territorialmente. Contrastar con los barrios pudientes resulta una provocación social demasiado violenta.

Justicia adicta y promesas rotas

Residentes exigen la regularización dominial sobre sus históricas parcelas habitadas. Las escrituras entregadas en campaña fueron otra burda mentira proselitista.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo presentaron múltiples amparos judiciales colectivos. Varios fallos obligan al Estado a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.

Sin embargo, la Procuración General apeló todas las sentencias favorables dictadas. Tal ruinosa estrategia legal busca dilatar cualquier solución real definitiva.

Históricamente, el Poder Judicial capitalino suele ser funcional al macrismo gobernante. Muchas medidas cautelares protectoras vecinales rara vez logran ejecutarse efectivamente.

Clandestinos tendidos eléctricos aéreos provocan incendios estructurales muy devastadores cotidianamente. Estas conexiones sumamente precarias representan una trampa mortal siempre latente.

El Cuerpo de Bomberos tiene enormes dificultades cuando intenta ingresar rápidamente. La notoria estrechez de los pasajes impide realizar los rescates urgentes.

Niñez castigada y salud precarizada

Construir un polo educativo integrador avanza a paso de tortuga. Faltan vacantes escolares suficientes, marginando a miles de niños o adolescentes.

Desde el Ministerio de Educación no ofrecen respuestas concretas ni válidas. Muchos alumnos deben viajar largas distancias buscando un banco en escuelas lejanas.

Semejante crisis económica nacional agrava esta dolorosa situación local marginada. Numerosos comedores comunitarios populares no reciben las raciones de comida necesarias.

Funcionarios capitalinos desabastecieron ferozmente a organizaciones sociales con base territorial. Entregar asistencia alimentaria oficial espaciada es una miseria absolutamente cruel e insuficiente.

(¿Hasta cuándo toleraremos este maltrato?), preguntan referentes comunitarios muy cansados. Ciertamente, la paciencia ciudadana está llegando a su límite final.

Brindar salud pública dentro del polígono también está en grave crisis. Los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) sufren falta de insumos médicos básicos.

El Hospital Fernández recibe todas las derivaciones urgentes provenientes del área. Aquellas guardias colapsan fácilmente ante la inmensa y constante demanda sanitaria.

Especulación inmobiliaria en la mira

Diversas enfermedades respiratorias infantiles aumentan por la extrema humedad constructiva imperante. Implementar campañas preventivas resulta nulo y las consecuencias clínicas son devastadoras.

Desarrollar la cotizada zona de Retiro encubre un fabuloso negocio inmobiliario. Ese vil objetivo final parece ser la erradicación silenciosa del pobrerío.

Fuertes presiones ejercidas por desarrolladores multimillonarios condicionan la gestión gubernamental vigente. Especular sobre estas tierras fiscales es un secreto a voces porteño.

Operadores oficialistas intentan desgastar a pobladores usando el abandono estatal como herramienta. Buscan que los propios damnificados decidan abandonar sus añejas viviendas familiares.

Varias relocalizaciones hacia otros predios fueron sumamente conflictivas, violentas e injustas. Las nuevas casas presentan fallas constructivas y filtraciones de agua permanentes peligrosas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había financiado proyectos anteriores similares. Hoy esos créditos internacionales millonarios parecen haberse esfumado sin dejar rastros.

Derechos básicos pisoteados

Fomentar la transparencia en obra pública es una ficción discursiva absoluta. Las auditorías rigurosas sobre estos fondos brillan por su absoluta y total ausencia.

Acceder a internet de calidad es otro derecho vulnerado sistemáticamente aquí. Jóvenes estudiantes no pueden conectarse, sufriendo una brecha digital muy escandalosa.

Grandes empresas de telecomunicaciones se niegan a cablear toda la región. Y el gobierno tampoco exige la prestación de este servicio fundamental.

Recolectar los residuos funciona de manera deficiente, irregular e intermitente. Inmensos basurales a cielo abierto son focos de infección demasiado constantes.

Autoridades del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ignoran los justos reclamos. Humildes cooperativas de recuperadores urbanos hacen el trabajo que Macri abandona.

Las mujeres residentes son las más perjudicadas por esta aberrante desigualdad. Tareas de cuidado doméstico se multiplican ante la nula infraestructura estatal disponible.

Asfixia económica comunitaria

Los paupérrimos subsidios habitacionales están congelados frente a la inflación reinante. Esos escasos montos asignados no cubren ni la mitad de un alquiler.

La Agencia Gubernamental de Control clausura unilateralmente pequeños comercios barriales familiares. Perseguir a emprendedores locales trabajadores asfixia la economía popular comunitaria solidaria.

"Nos exigen impuestos de ricos, pero nos tratan como parias", sentenció un almacenero. Semejante doble vara recaudadora genera un fuerte resentimiento social acumulado.

Pequeños clubes deportivos no reciben apoyo oficial gubernamental para funcionar correctamente. Hermosos espacios de contención juvenil están al borde del cierre definitivo.

Dirigentes de la Secretaría de Deportes priorizan financiar eventos privados masivos lucrativos. Fomentar el deporte social recreativo es una vil mentira de campaña electoral.

Unidades de transporte público no ingresan a las calles principales internas asfaltadas. Diferentes líneas colectiveras evitan transitar la zona, dejando a los laburantes completamente aislados.

Semejante insensibilidad exhibida por la actual administración carece de precedentes históricos recientes. El falso marketing político choca de frente con la cruda y dolorosa realidad territorial.

Resulta imperioso que la cúpula dirigencial asuma sus obligaciones constitucionales indelegables ahora. Los derechos de nuestros ciudadanos nunca son simples bienes de cambio electorales.

Lo que tenés que saber sobre el abandono macrista