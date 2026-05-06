El pacto de impunidad de los hermanos Milei para salvar a un Adorni cada día más sucio

El presidente Javier Milei decidió proteger desesperadamente al cuestionado Manuel Adorni. Semejante encubrimiento oficial expone una brutal doble moral gubernamental. Quien pregona austeridad diariamente, defiende un ministro acusado de pagar 245.000 dólares en efectivo para remodelar una de sus lujosas viviendas.

Su hermana, Karina Milei, convocó urgentemente al gabinete buscando contener este inmenso daño político. La todopoderosa funcionaria a la que el Presidente denomina "El Jefe", apartó del contacto con mandatarios provinciales a Manuel Adorni para protegerlo. Ahora, Eduardo "Lule" Menem asume esas vitales responsabilidades territoriales, a la espera que su primo y socio Martín sea el nuevo Jefe de Gabinete.

Todo empeoró tras el pedido de detención impulsado por Marcela Pagano contra el coordinador ministerial Adorni, que ahora está de adorno. La legisladora que fue oficialista y ahora reniega del color violeta, denunció gravísimos aprietes mafiosos hacia testigos clave. El contratista Matías Tobar habría recibido amenazas virtuales buscando alterar su confesión judicial.

Adentro del Ejecutivo nacional reina un pánico ensordecedor ante las inminentes derivaciones legales. Ningún integrante libertario se anima a alzar la voz públicamente. Prefieren mantener cómplice silencio frente al enorme escándalo sobre corrupción institucional que encabeza Adorni, aunque también derrama en otros miembros del Gabinete.

"Absolutamente todos los gobiernos tuvieron personas corruptas", confesó una importantísima fuente palaciega recientemente. Semejante sincericidio aniquila el falso mito anticasta. Resulta vomitivo pedir esfuerzo popular cuando defienden delincuentes vip.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos siguiendo meticulosamente este derrotero delictivo comprobado. El acorralado Jefe de Gabinete debió poner en venta su departamento platense intentando cancelar deudas oscuras. Aquella propiedad ubicada sobre calle 48 casi 6, simboliza un veloz enriquecimiento inexplicable.

Doble vara e hipocresía

Los constantes viajes lujosos protagonizados por su esposa, Bettina Angeletti, suman más indignación popular. Utilizar recursos públicos para trasladar familiares constituye una burla imperdonable. Mientras tanto, miles de abuelos argentinos sufren hambre debido al brutal ajuste estatal.

Semejante nivel de descaro evidencia que llegaron al poder buscando negocios personales rápidos. Esta supuesta cruzada moral terminó siendo un fabuloso fraude electoral. Aquellos leones rugientes (ahora convertidos en dóciles gatitos cortesanos) hoy maúllan mansamente frente a la justicia federal.

Complicidad judicial y política

Comodoro Py tiene ahora una prueba de fuego ineludible. El juez Ariel Lijo debe avanzar sin miramientos contra estos nuevos intocables. Demorar resoluciones procesales urgentes significaría convalidar esa vergonzosa impunidad castrense actual.

Estas incesantes reuniones secretas desarrolladas dentro de Casa Rosada huelen a pura desesperación. Intentan comprar tiempo operando mediáticamente sobre comunicadores afines. Pero las abrumadoras pruebas documentales recolectadas resultan imposibles de ocultar.

Queda claro que el famoso lema anticasta fue solamente vil marketing proselitista barato. Definieron cubrirse mutuamente las espaldas saqueando nuestro mermado estado. Finalmente, ellos resultaron ser peores basuras políticas comparados con sus predecesores inmediatos.

Muchos militantes arrepentidos expresan su profundo asco mediante diversas redes sociales. Jamás imaginaron tamaño nivel de cinismo tan rápidamente. Aquel apoyo incondicional inicial mutó hacia un justificado odio visceral incontenible.

Nos encontramos frente a una cleptocracia disfrazada con pelucas ridículas. Exprimir al pueblo trabajador para enriquecer funcionarios ineptos genera muchísima violencia contenida. ¿Cuánto tiempo más soportará Argentina esta burla macabra sistemática institucionalizada?

Lo que tenés que saber sobre la impunidad oficial