El PRO acelera la fusión: Santilli movió la tropa para blindar el plan de Milei

El escenario político de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una metamorfosis acelerada que redefine los límites de la oposición. Diego Santilli, uno de los referentes con mayor peso territorial en el distrito, encabezó una cumbre estratégica con la mira puesta en las legislativas de 2025.

El mensaje fue contundente: la supervivencia del espacio depende de la consolidación del modelo libertario y la erradicación del modelo que encabeza Axel Kicillof.

"Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei", disparó el legislador nacional. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme.

La reunión no fue un evento aislado, sino una respuesta directa a la fragmentación opositora. Santilli sabe que en el Territorio Bonaerense el tiempo corre y las encuestas marcan una polarización extrema entre el oficialismo provincial y las fuerzas del cambio.

"No tenemos que volver atrás", remarcó con énfasis, en una clara alusión a las estructuras del Kirchnerismo que aún retienen el control de la caja y la burocracia provincial. La estrategia apunta a conformar un frente de acero contra el Gobernador.

Armado conjunto y unidad estratégica

El "Colo" fue explícito al reconocer que el PRO ya no camina solo en la arena política. Mencionó un esquema de trabajo articulado que incluye a figuras clave de la gestión nacional y local.

"Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto", afirmó. Destacó la labor de Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados, y de Sebastián Pareja, el hombre fuerte de Javier Milei en la provincia. Con el radicalismo estamos haciendo un trabajo articulado.

Este eje Santilli-Ritondo-Pareja busca ser el dique de contención frente a las políticas de la Casa de Gobierno en La Plata. La presencia de representantes de diversas secciones electorales subraya la intención de nacionalizar el conflicto bonaerense. "Yo valoro ese trabajo", sentenció Santilli ante una audiencia de intendentes que enfrentan el día a día de una gestión provincial asfixiada por la inflación y la inseguridad. El objetivo es devolverle a la Provincia su identidad pujante.

La radiografía de una gestión agotada

La crítica a la administración actual fue el punto de mayor tensión en el discurso del referente opositor. Para el armado santillista, los números de Argentina no permiten más dilaciones en el principal distrito del país.

"La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Kicillof", denunció. Según el diagnóstico presentado, el gobierno provincial ha empeorado todas las variables económicas y sociales durante su segundo mandato. El desarrollo y la producción están estancados en Buenos Aires.

La falta de gestión en áreas sensibles como la salud y la educación fue el telón de fondo de una cumbre que busca movilizar al electorado del interior y del conurbano.

"Tenemos que devolverle a la Provincia el valor que tiene", arengó Santilli, flanqueado por jefes comunales que denuncian discriminación en el reparto de fondos. La provincia requiere crecimiento de la producción de forma urgente.

Quiénes estuvieron en la mesa

La representatividad del encuentro quedó sellada por una lista de nombres que manejan distritos neurálgicos. Participaron Soledad Martínez de Vicente López, Marcelo Matzkin por Zárate, y Juan Ibarguren desde Pinamar.

También dijeron presente Fernando Bouvier de Arrecifes, Jorge Etcheverry por Lobos y Sebastián Abella de Campana. La liga de intendentes PRO se mostró cohesionada ante el desafío.

Del ámbito legislativo y regional se sumaron Javier Martínez de Pergamino, María José Gentile desde 9 de Julio y Juan Fiorini de Junín. El peso de la Quinta Sección y la Segunda Sección fue notable con la presencia de Guillermo Montenegro, el Senador provincial, y Agustín Neme de General Pueyrredón.

El cierre estuvo a cargo de las espadas legislativas provinciales. Alejandro Rabinovich y Pablo Petrecca ratificaron la unidad en ambas cámaras.