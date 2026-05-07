Multimillonarios 2026: quiénes lideran el ranking global

El ranking global de grandes fortunas volvió a moverse con fuerza en mayo de 2026, en línea con el rally de los mercados financieros. Según Forbes, la suba del S&P 500 (9%) y del Nasdaq (15%) durante abril impulsó un crecimiento patrimonial de USD 260.000 millones entre las diez personas más ricas del mundo.

El dato más relevante es estructural: por primera vez en más de tres años, el top 10 quedó compuesto exclusivamente por estadounidenses, tras la salida del francés Bernard Arnault. El cambio refleja el peso dominante de la tecnología en la economía global.

En ese contexto, Larry Page se convirtió en la tercera persona en la historia en superar los USD 300.000 millones, junto a Elon Musk y Larry Ellison.

Los más ricos del mundo en 2026

El ranking actualizado muestra un claro predominio del sector tecnológico, aunque también aparecen figuras vinculadas al comercio tradicional:

1. Elon Musk – USD 782.000 millones

– 2. Larry Page – USD 313.000 millones

– 3. Sergey Brin – USD 289.000 millones

– 4. Jeff Bezos – USD 272.000 millones

– 5. Mark Zuckerberg – USD 210.000 millones

– 6. Larry Ellison – USD 205.000 millones

– 7. Michael Dell – USD 177.000 millones

– 8. Jensen Huang – USD 173.000 millones

– 9. Rob Walton – USD 150.000 millones

– 10. Jim Walton – USD 147.000 millones

El liderazgo sigue en manos de Elon Musk, pese a haber registrado la única caída del mes (USD -35.000 millones), vinculada a una revisión de su participación en SpaceX.

Tecnología, el motor de la riqueza global

El ranking confirma una tendencia consolidada: la tecnología es el principal generador de riqueza del planeta. Empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia explican gran parte del crecimiento patrimonial.

Entre los casos más destacados:

Larry Page sumó USD 76.000 millones , el mayor incremento mensual.

sumó , el mayor incremento mensual. Sergey Brin ganó USD 70.000 millones impulsado por la inteligencia artificial.

ganó impulsado por la inteligencia artificial. Jeff Bezos creció USD 49.000 millones gracias al avance de Amazon .

creció gracias al avance de . Michael Dell registró una suba de USD 34.000 millones.

También se destaca el avance de Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un contexto de fuerte demanda de chips para inteligencia artificial.

Lo que tenés que saber

El patrimonio total del top 10 llegó a USD 2,7 billones .

. El piso para ingresar al ranking subió a USD 147.000 millones .

. Estados Unidos domina completamente la lista.

la lista. La inteligencia artificial es el principal motor de crecimiento.

es el principal motor de crecimiento. Solo Elon Musk perdió dinero en el último mes.

Un cambio de época en la riqueza global

La salida de Bernard Arnault, referente del lujo, marca un giro en la composición del poder económico mundial. El capital ya no se concentra en industrias tradicionales, sino en empresas vinculadas a datos, plataformas y tecnología avanzada.

Este escenario podría profundizarse en los próximos meses si se mantiene el impulso bursátil. Sin embargo, analistas advierten que la volatilidad sigue presente, especialmente en sectores como la nube y la inteligencia artificial.