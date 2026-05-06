Medio país pobre: la pirámide social argentina se derrumbó con el salvaje ajuste de Milei

Para entender este desastre nacional, basta con mirar números fríos aportados por consultora Moiguer. El país se convirtió en una fábrica de pobres. Las políticas económicas recientes pulverizaron cualquier aspiración hacia progreso.

Dicha radiografía actual confirma que uno cada dos habitantes pertenece ahora, irremediablemente, a clase baja. Semejante estadística es verdaderamente aterradora. Hablamos sobre el cincuenta por ciento de la población.

Ciertos ingresos mensuales para este sector mayoritario oscilan entre $710.000 y $1.350.000 por hogar. Resultan cifras miserables frente al descontrol inflacionario. Es imposible cubrir necesidades básicas familiares diarias.

Mientras tanto, en Argentina nuestra famosa clase media sufre sangría histórica sin ningún precedente cercano. El sueño del ascenso social murió. Brutales tarifazos diezmaron su poder adquisitivo.

Este segmento agrupa hoy al cuarenta cuatro por ciento demográfico general. Sus ingresos apenas permiten supervivencia disimulada. Los salarios promedios rondan desde $1.900.000 hasta $3.800.000.

Una élite que mira desde arriba

En la cúspide del modelo encontramos un minúsculo grupo acomodado que no padece privaciones. Apenas seis por ciento integra esa franja alta. Esta oligarquía real acumula riquezas obscenas impunemente.

Varios hogares pertenecientes a selecto estrato perciben fondos promedio superiores a $11.000.000. Viven una realidad completamente paralela. Las crisis financieras jamás golpean sus abultadas billeteras.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos advirtiendo sobre peligrosa fractura del tejido nacional. La polarización económica genera mucha violencia contenida. Barrios enteros de Argentina reflejan dicho drama diariamente.

Ciertos discursos políticos prometían abundancia, pero terminaron multiplicando la miseria con una rapidez asombrosa. Gobernar libertariamente para millonarios tiene consecuencias nefastas. La motosierra siempre recae sobre sectores trabajadores.

La Justicia tampoco actúa frente a atropellos ejecutados desde altos despachos gubernamentales. Las leyes que consigue hacerse aprobar Milei a fuerza de sobres, benefician siempre a los poderosos. Resulta asqueante ver cómo las decisiones judiciales nunca castigan los verdaderos responsables.

El fin del relato meritocrático

Resulta sumamente irónico escuchar funcionarios nacionales hablando sobre esfuerzo personal o meritocracia. Nadie progresa cobrando salarios hambrientos. Esas oportunidades reales están reservadas para muy pocos.

El Poder Ejecutivo prefiere ignorar estadísticas lapidarias desnudando su absoluto fracaso gestivo. Deciden inventar realidades en redes sociales. Aquellas planillas contables no sienten ningún dolor.

Nuestros jubilados engrosan trágicamente esa inmensa base poblacional sumida bajo absoluta indignidad. Aportaron toda su vida para terminar mendigando medicamentos. Semejante crueldad institucional carece de análisis lógico.

Tampoco el Congreso de la Nación aporta soluciones legislativas urgentes intentando frenar esta debacle generalizada. Los senadores y diputados argentinos debaten estupideces mientras el pueblo padece. La desconexión dirigencial es casi total.

Aquellos jóvenes precarizados miran hacia adelante sintiendo desesperanza verdaderamente dolorosa e inocultable. Formar una familia resulta hoy una quimera inalcanzable. Dicho sistema está diseñado buscando mantenerlos cautivos.

¿Cuánto tiempo más aguantará esta olla hirviendo? Esa pregunta capciosa no tiene respuesta aparente, pero huele a poco. La mecha corta amenaza con encenderse rápidamente.

Lo que tenés que saber sobre la pirámide social rota