PBA | Fractura en la Libertad Avanza: La interna feroz que amenaza con dejar a Milei sin soldados en la Provincia

La Provincia de Buenos Aires se ha transformado en el principal teatro de operaciones de una guerra civil que amenaza con dinamitar las bases de La Libertad Avanza.

La disputa por el control real del armado bonaerense ya no se limita a "likes" o tendencias en X; hoy es una pelea encarnizada por la lapicera que define quién entra y quién sale del proyecto de Javier Milei.

En el centro de la escena, la figura de Sebastián Pareja, el armador delegado por Karina Milei, es el blanco de los ataques más feroces del propio riñón oficialista.

La delegación de facultades que hizo "El Jefe" en Pareja otorgó al funcionario el control total sobre la estructura electoral más importante del país.

Sin embargo, este movimiento generó un cortocircuito irreversible con la llamada "Fuerzas del Cielo", el brazo armado digital que lideran figuras como Daniel Parisini y que responde directamente a la estrategia de Santiago Caputo.

El divorcio es tan profundo que la militancia digital ya no oculta su desprecio por los nuevos aliados del oficialismo.

El grito de guerra: "Mierda no se vota"

El límite político y emocional dentro del mileísmo parece haber llegado a su punto de quiebre. Los sectores más radicalizados del ecosistema digital, integrados por streamers y militantes que se consideran los guardianes de la "batalla cultural", han comenzado a agitar una consigna que hiela la sangre en la Casa Rosada: "Mierda no se vota".

Esta frase es un mensaje directo a la conducción partidaria: si las listas se llenan de "casta", los soldados digitales están dispuestos a dejar de militar el voto.

La tensión entre la supuesta "pureza libertaria" y los acuerdos pragmáticos con el PRO es el combustible de este incendio.

Sebastián Pareja ha sido señalado por incorporar a su esquema a dirigentes vinculados históricamente a Diego Santilli y Patricia Bullrich, lo que para los "puros" representa una traición a los ideales que llevaron a Javier Milei a la presidencia.

La discusión de fondo es si se construye un partido de cuadros ideológicos o una maquinaria de poder territorial con rostros conocidos del pasado.

Identidad en crisis y el fantasma del reciclaje

Lo que revela este mapa de influencias es una convivencia forzada y, muchas veces, incompatible. Dentro de La Libertad Avanza conviven hoy tres especies distintas: la militancia digital ideológica, los operadores políticos tradicionales y los dirigentes reciclados de otros espacios que buscan refugio bajo el ala del león.

Esta ensalada de intereses ha convertido al armado bonaerense en un campo de batalla donde se define qué identidad tendrá el oficialismo en las legislativas.

El conflicto define quién controla el partido y, fundamentalmente, quién arma las listas. Mientras Sebastián Pareja avanza en la legalidad del sello partidario en la Justicia Electoral, los seguidores de Santiago Caputo advierten que no serán cómplices de un esquema que privilegie a los mismos nombres que criticaron durante la campaña.

La disputa ya dejó de ser por el relato para ser por las bancas, y en esa pelea, nadie parece dispuesto a tomar prisioneros.

Lo que tenés que saber sobre la interna libertaria