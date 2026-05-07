"Motosierra al conocimiento": Milei y Bronzovich liquidan el INTA para pagar deudas

El ataque contra la ciencia y el desarrollo rural en Argentina acaba de subir un escalón en su nivel de perversidad. Este miércoles, el gobierno de Javier Milei oficializó el sistema de retiros voluntarios para los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Bajo la Resolución 144/26, firmada por el director del organismo, Nicolás Bronzovich, se puso en marcha un mecanismo de "éxodo inducido" que pretende reducir la planta en un 20%, afectando a cerca de 1.000 profesionales.

La medida no es un hecho aislado, sino el corazón de un plan sistemático de desguace. Mientras se ofrecen gratificaciones extraordinarias de un sueldo y medio por año de servicio, el Poder Ejecutivo avanza con la venta de inmuebles históricos y el cierre de 14 agencias de extensión.

Nicolás Bronzovich actúa como el liquidador de un organismo modelo, priorizando el ahorro fiscal por sobre la asistencia técnica que reciben miles de productores en todo el país.

Un negocio inmobiliario de 600 millones de dólares

El vaciamiento tiene un trasfondo que huele a negocios de pasillo en la City. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, denunció que el gobierno nacional destinará más de $100.000 millones a financiar estos retiros, una cifra que contradice el discurso de austeridad.

Para despedir científicos hay plata, pero para financiar la investigación y el desarrollo de semillas nacionales la caja está cerrada.

La situación del INTA AMBA es el ejemplo más obsceno de esta entrega. El predio de 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó ya fue desafectado por Bronzovich para su venta a través de la AABE.

Denuncian que detrás de la clausura de esta estación experimental se esconde un negocio inmobiliario que podría alcanzar los 600 millones de dólares. Es el triunfo del cemento y la especulación sobre la soberanía alimentaria del conurbano.

La complicidad de Bronzovich y el ataque al campo

La gestión de Nicolás Bronzovich quedará marcada por ser la que le "entregó la llave" del INTA a los intereses de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Con la supresión de la Estación Experimental AMBA, clave para la agricultura familiar, el gobierno desprecia la labor técnica de años calificándola de mero "asistencialismo".

El vaciamiento abarca hoy la pérdida de más de 47 mil hectáreas experimentales que el Estado pretende rematar al mejor postor.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ya solicitó formalmente el traspaso de las tierras de Hurlingham para evitar que terminen en un emprendimiento privado.

Sin embargo, la ceguera ideológica de Javier Milei parece preferir el desierto tecnológico antes que permitir la gestión provincial.

El INTA, que alguna vez fue el orgullo del campo argentino, hoy es una inmobiliaria gestionada por funcionarios que desprecian el conocimiento que juraron proteger.

Lo que tenés que saber sobre el desguace del INTA