Alak acompañó la asunción de Gustavo Marín como decano de la Facultad de Ciencias Médicas

El intendente de La Plata, Julio Alak, acompañó la asunción de Gustavo Marín como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el marco de un acto que se realizó hoy en el aula magna de la unidad académica.

“Gustavo Marín asume la conducción de una de las facultades de medicina más importantes de América Latina”, expresó Alak, al tiempo que destacó la “sensibilidad social” del profesor e investigador del CONICET y aseguró que “prestigia a una institución que, a lo largo de su historia, formó a grandes referentes, entre ellos René Favaloro”.

Durante la ceremonia, de la que participaron autoridades, docentes y estudiantes, también asumieron Irene Ennis como vicedecana, Matías Rojo como secretario general, Elsa Chiappa como secretaria de Asuntos Académicos y Marcelo Uriarte como secretario de Gestión de Relaciones Institucionales y Posgrado.

Estuvieron presentes durante el acto el secretario de Gobierno municipal, Guillermo Cara; y el subsecretario de Salud, Isidro Lescano, entre otros funcionarios municipales.

Cabe destacar que Marín es doctor en Medicina por la UNLP y posee tres maestrías en las áreas de Salud Pública, Economía de la Salud y Ciencia Política. Además, cuenta con múltiples especializaciones, habiéndose perfeccionado en instituciones de renombre, como la Universidad de París VII.

También se desempeña como investigador independiente del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Bioequivalencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y actúa como asesor científico de la ANMAT y experto de referencia para la OMS/OPS en misiones internacionales.

Además, el nuevo decano ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas internacionales, participado en proyectos globales con la OMS, ocupado cargos de alta responsabilidad en la gestión pública y dirigido más de 20 proyectos de extensión universitaria, y es reconocido por su labor comunicacional en medios universitarios.