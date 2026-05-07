La sobrina nieta de Evita y e l vice de Vélez: el obsceno patrimonio del Gabinete de Axel Kicillof en PBA

El escenario político bonaerense ofrece, con inquietante regularidad, paradojas verdaderamente fascinantes. Quienes administran la zona más precarizada del país disfrutan un pasar económico muy notable. Semejante contraste entre retórica igualitarista y prosperidad personal erosiona cualquier épica narrativa. (El cinismo dirigencial alcanzó niveles históricos insospechados recientemente).

Para dimensionar esta profunda contradicción, resulta indispensable detenerse sobre irrefutables números publicados hoy. Un riguroso e interesantísimo trabajo periodístico desarrollado por Chequeado.com analizó las últimas declaraciones juradas presentadas oficialmente. El escrutinio sobre estos expedientes expone monumentales fortunas amasadas por nuestra dirigencia provincial.

La tabla posicional exhibe referentes muy conocidos dentro del ecosistema institucional justicialista. María Cristina Álvarez Rodríguez lidera este particular podio poseyendo bienes valuados en $778.000.000. Quien comanda el influyente ministerio gubernamental parece haber resguardado eficientemente sus ahorros ante tanta inestabilidad macroeconómica.

Un peldaño abajo aparece el siempre silencioso Augusto Costa, histórico ladero del actual mandatario provincial. Aquel responsable sobre las políticas productivas blanqueó riquezas equivalentes a $618.000.000. Resulta fascinante observar cómo su destreza financiera superó holgadamente aquel magro desempeño industrial metropolitano.

El tercer lugar corresponde al sigiloso Santiago Pérez Teruel, encargado de asesorar legalmente al poder ejecutivo distrital. Sus balances registran ingresos anuales nada despreciables, sustentando un capital superior a $316.000.000. Este burócrata mantiene inversiones bursátiles sofisticadas que contrastan furiosamente contra esa desgastada narrativa combativa oficial.

Los números del mandamás provincial

Aquel líder platense ocupa la cuarta ubicación entre los funcionarios acaudalados analizados aquí. La planilla patrimonial del propio Axel Kicillof arroja un total cercano a $305.000.000, combinando dinero líquido e inmuebles valiosos. El gobernador peronista pertenece objetivamente a una pequeñísima minoría ciudadana sumamente privilegiada.

Desmenuzando esa cifra global, encontramos detalles interesantísimos sobre su economía hogareña. Dicho economista detenta ahorros bancarizados cotizados en dólares por $10.300.000 junto a otros $2.800.000 nacionales. Semejante preferencia por la divisa estadounidense revela una notoria desconfianza hacia nuestra debilitada soberanía monetaria.

A esto deben sumarse propiedades valuadas institucionalmente en $239.000.000 totales. Aunque algunas parcelas pertenecen a su esposa, Soledad Quereilhac, la porción estrictamente ganancial del dirigente supera los ciento sesenta millones. Tanta abundancia material resulta insostenible frente a la innegable miseria conurbana.

Otros ilustres miembros del gabinete también ostentan sumas capaces de marear al trabajador asalariado promedio. Figuras como Hernán Gómez, Pablo López o Federico Thea superan cómodamente los $200.000.000 declarados cada uno. La cúpula gobernante funciona casi como un exclusivo club para millonarios ideológicamente culposos.

Tampoco podemos soslayar a la vicegobernadora Verónica Magario ni al hiperactivo Gabriel Katopodis, ambos holgados financieramente. Estos veteranos caudillos atesoran bienes garantizando un futuro absolutamente desahogado. Sus capitales privados crecieron silenciosamente mientras el tejido social argentino se desintegraba sin pausa.

La opulencia descrita desentona grotescamente con el alarmante paisaje urbano que rodea a La Plata. Recorrer aquellos barrios periféricos implica chocar contra realidades verdaderamente dolorosas e inhumanas. Cientos de miles de familias sobreviven hundidas en una pobreza estructural desgarradora.

Mientras tanto, nuestra aristocracia burocrática multiplica sus ceros bancarios gozando enorme impunidad. Esos discursos encendidos clamando por redistribuir riquezas suenan ahora vacíos, falsos e hipócritas. Pedir solidaridad económica al sector privado siendo tan acaudalado constituye una burla imperdonable. ¿Con qué cara exigen esfuerzos tributarios desde sus lujosas mansiones vigiladas?

Ese impecable escrutinio mediático resulta un insumo investigativo invaluable para comprender esta dinámica cínica. Desenmascarar semejante farsa requiere datos concretos que pulvericen las mentiras gubernamentales diarias. El periodismo independiente debe incomodar siempre al poder de turno mostrando sus feroces contradicciones.

Ciertos dirigentes justicialistas construyeron sus dilatadas carreras satanizando al capital empresarial sistemáticamente. Sin embargo, cuando observamos detenidamente sus movimientos financieros, descubrimos voraces inversores capitalistas escondidos. Aquella alergia al libre mercado desaparece mágicamente al momento de resguardar sus propios ahorros.

Las recientes reformas impositivas impulsadas desde el oficialismo exprimieron salvajemente a comerciantes e industriales locales. Muchos emprendedores debieron cerrar sus puertas asfixiados por tantas presiones recaudatorias verdaderamente insoportables. Resulta indignante que esos crueles tributos financien indirectamente a jerarcas repletos de costosas propiedades.

Semejante divorcio entre gobernantes y gobernados erosiona la confianza institucional democrática muy rápidamente. La ciudadanía empieza a visualizar a sus representantes como una casta extractiva parasitaria absolutamente desconectada. Ningún proyecto político sobrevive eternamente basándose sobre tamaña hipocresía moral evidente.

Resulta fascinante detenerse sobre el perfil técnico de Silvina Batakis, quien cierra este ránking ostentoso. Quien fuera fugaz funcionaria nacional resguarda un patrimonio superior a $153.000.000. Su fallida gestión macroeconómica empobreció al país, pero sus finanzas personales gozan excelente salud.

Nuestra clase dirigente necesita urgente un baño de cruda realidad territorial lejos del confort gubernativo. Caminar por Ensenada o Berisso sin la pomposa custodia oficial podría abrirles los ojos definitivamente. Allí comprenderían que sus envidiables patrimonios son una bofetada al rostro del pueblo sufriente.

Existen además oscuros vacíos normativos permitiendo que algunas valuaciones fiscales sean ridículamente bajas intencionalmente. Seguramente, el verdadero precio comercial sobre estos inmuebles duplicaría aquellos montos formales. Esta ingeniería legal es utilizada recurrentemente para maquillar fortunas verdaderamente incalculables ante la opinión pública.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info seguiremos auditando minuciosamente estas obscenas asimetrías sociales. Ningún relato populista podrá sepultar la fría contundencia que ofrecen las innegables matemáticas contables. La sociedad exige transparencia absoluta para quienes manejan fondos estatales tan sensibles. "La verdad pura siempre sale a la luz invariablemente".

El debate cívico requiere urgente una profunda maduración analítica frente a estos escándalos sistemáticos recurrentes. Tolerar tanta desigualdad impulsada desde las propias entrañas del Estado provincial resulta socialmente insostenible. Nuestra frágil democracia demanda ejemplaridad ética y no simples charlatanes disfrazados de redentores populares.

Los bonaerenses merecen administradores enfocados en resolver carencias comunitarias estructurales históricas gravísimas. Observar cómo sus supuestos salvadores lideran listas de riqueza extrema genera una frustración ciudadana muy peligrosa. Esa constante distancia entre el palacio amurallado y la calle embarrada nunca termina pacíficamente.

Lo que tenés que saber sobre el patrimonio del gabinete bonaerense