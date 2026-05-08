La sobrina nieta de Evita y el vice de Vélez son los más ricos del Gabinete de millonarios de Kicillof en PBA

El escenario político bonaerense ofrece, con inquietante regularidad, paradojas verdaderamente fascinantes. Quienes administran la zona más precarizada del país disfrutan un pasar económico muy notable. Semejante contraste entre retórica igualitarista y prosperidad personal erosiona cualquier épica narrativa. El cinismo dirigencial alcanzó niveles históricos insospechados recientemente.

Para dimensionar esta profunda contradicción, resulta indispensable detenerse sobre irrefutables números publicados hoy. Un riguroso e interesantísimo trabajo periodístico desarrollado por Chequeado.com analizó las últimas declaraciones juradas presentadas oficialmente. El escrutinio sobre estos expedientes expone monumentales fortunas amasadas por nuestra dirigencia provincial.

La tabla posicional exhibe referentes muy conocidos dentro del ecosistema institucional justicialista. María Cristina Álvarez Rodríguez lidera este particular podio poseyendo bienes valuados en $778.000.000. Quien comanda el influyente ministerio gubernamental parece haber resguardado eficientemente sus ahorros ante tanta inestabilidad macroeconómica.

Un peldaño abajo aparece el siempre silencioso Augusto Costa, histórico ladero del actual mandatario provincial. Aquel responsable sobre las políticas productivas blanqueó riquezas equivalentes a $618.000.000. Resulta fascinante observar cómo su destreza financiera superó holgadamente aquel magro desempeño industrial metropolitano.

El tercer lugar corresponde al sigiloso Santiago Pérez Teruel, encargado de asesorar legalmente al poder ejecutivo distrital. Sus balances registran ingresos anuales nada despreciables, sustentando un capital superior a $316.000.000. Este burócrata mantiene inversiones bursátiles sofisticadas que contrastan furiosamente contra esa desgastada narrativa combativa oficial.

Los números del mandamás provincial

Aquel líder platense ocupa la cuarta ubicación entre los funcionarios acaudalados analizados aquí. La planilla patrimonial del propio Axel Kicillof arroja un total cercano a $305.000.000, combinando dinero líquido e inmuebles valiosos. El gobernador peronista pertenece objetivamente a una pequeñísima minoría ciudadana sumamente privilegiada.

Desmenuzando esa cifra global, encontramos detalles interesantísimos sobre su economía hogareña. Dicho economista detenta ahorros bancarizados cotizados en dólares por $10.300.000 junto a otros $2.800.000 nacionales. Semejante preferencia por la divisa estadounidense revela una notoria desconfianza hacia nuestra debilitada soberanía monetaria.

A esto deben sumarse propiedades valuadas institucionalmente en $239.000.000 totales. Aunque algunas parcelas pertenecen a su esposa, Soledad Quereilhac, la porción estrictamente ganancial del dirigente supera los ciento sesenta millones. Tanta abundancia material resulta insostenible frente a la innegable miseria conurbana.

Otros ilustres miembros del gabinete también ostentan sumas capaces de marear al trabajador asalariado promedio. Figuras como Hernán Gómez, Pablo López o Federico Thea superan cómodamente los $200.000.000 declarados cada uno. La cúpula gobernante funciona casi como un exclusivo club para millonarios ideológicamente culposos.

Tampoco podemos soslayar a la vicegobernadora Verónica Magario ni al hiperactivo Gabriel Katopodis, ambos holgados financieramente. Estos veteranos caudillos atesoran bienes garantizando un futuro absolutamente desahogado. Sus capitales privados crecieron silenciosamente mientras el tejido social argentino se desintegraba sin pausa.

La opulencia descrita desentona grotescamente con el alarmante paisaje urbano que rodea a La Plata. Recorrer aquellos barrios periféricos implica chocar contra realidades verdaderamente dolorosas e inhumanas. Cientos de miles de familias sobreviven hundidas en una pobreza estructural desgarradora.

Mientras tanto, nuestra aristocracia burocrática multiplica sus ceros bancarios gozando enorme impunidad. Esos discursos encendidos clamando por redistribuir riquezas suenan ahora vacíos, falsos e hipócritas. Pedir solidaridad económica al sector privado siendo tan acaudalado constituye una burla imperdonable. ¿Con qué cara exigen esfuerzos tributarios desde sus lujosas mansiones vigiladas?

Ese impecable escrutinio mediático resulta un insumo investigativo invaluable para comprender esta dinámica cínica. Desenmascarar semejante farsa requiere datos concretos que pulvericen las mentiras gubernamentales diarias. El periodismo independiente debe incomodar siempre al poder de turno mostrando sus feroces contradicciones.

Ciertos dirigentes justicialistas construyeron sus dilatadas carreras satanizando al capital empresarial sistemáticamente. Sin embargo, cuando observamos detenidamente sus movimientos financieros, descubrimos voraces inversores capitalistas escondidos. Aquella alergia al libre mercado desaparece mágicamente al momento de resguardar sus propios ahorros.

Las recientes reformas impositivas impulsadas desde el oficialismo exprimieron salvajemente a comerciantes e industriales locales. Muchos emprendedores debieron cerrar sus puertas asfixiados por tantas presiones recaudatorias verdaderamente insoportables. Resulta indignante que esos crueles tributos financien indirectamente a jerarcas repletos de costosas propiedades.

Semejante divorcio entre gobernantes y gobernados erosiona la confianza institucional democrática muy rápidamente. La ciudadanía empieza a visualizar a sus representantes como una casta extractiva parasitaria absolutamente desconectada. Ningún proyecto político sobrevive eternamente basándose sobre tamaña hipocresía moral evidente.

Resulta fascinante detenerse sobre el perfil técnico de Silvina Batakis, quien cierra este ránking ostentoso. Quien fuera fugaz funcionaria nacional resguarda un patrimonio superior a $153.000.000. Su fallida gestión macroeconómica empobreció al país, pero sus finanzas personales gozan excelente salud.

Nuestra clase dirigente necesita urgente un baño de cruda realidad territorial lejos del confort gubernativo. Caminar por Ensenada o Berisso sin la pomposa custodia oficial podría abrirles los ojos definitivamente. Allí comprenderían que sus envidiables patrimonios son una bofetada al rostro del pueblo sufriente.

Existen además oscuros vacíos normativos permitiendo que algunas valuaciones fiscales sean ridículamente bajas intencionalmente. Seguramente, el verdadero precio comercial sobre estos inmuebles duplicaría aquellos montos formales. Esta ingeniería legal es utilizada recurrentemente para maquillar fortunas verdaderamente incalculables ante la opinión pública.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info seguiremos auditando minuciosamente estas obscenas asimetrías sociales. Ningún relato populista podrá sepultar la fría contundencia que ofrecen las innegables matemáticas contables. La sociedad exige transparencia absoluta para quienes manejan fondos estatales tan sensibles. "La verdad pura siempre sale a la luz invariablemente".

El debate cívico requiere urgente una profunda maduración analítica frente a estos escándalos sistemáticos recurrentes. Tolerar tanta desigualdad impulsada desde las propias entrañas del Estado provincial resulta socialmente insostenible. Nuestra frágil democracia demanda ejemplaridad ética y no simples charlatanes disfrazados de redentores populares.

Los bonaerenses merecen administradores enfocados en resolver carencias comunitarias estructurales históricas gravísimas. Observar cómo sus supuestos salvadores lideran listas de riqueza extrema genera una frustración ciudadana muy peligrosa. Esa constante distancia entre el palacio amurallado y la calle embarrada nunca termina pacíficamente.

A continuación, lo que publicó Chequeado.com

Álvarez Rodríguez, el patrimonio más alto

La Jefa de Asesores del gobernador declaró un patrimonio de $778 millones, en el que incluye un auto (no indica modelo ni marca) valuado en $ 10,7 millones, y 3 departamentos, 2 casas -en CABA y en Escobar- y una cochera por un valor total de $ 720 millones.

En su declaración jurada indicó que los bienes mencionados fueron adquiridos de distintas formas: préstamos, legados (en este caso es una propiedad de la que tiene un 33% de titularidad), donaciones, venta de activos e ingresos propios.

Su ingreso como ministra secretaria de Gobierno es de $ 45,9 millones anuales netos. Y tiene otros ingresos por alquileres por $ 19 millones, y otro por intereses/ingresos financieros por $ 22 mil.

Además, indicó tener una sociedad anónima (sin indicar el nombre ni el rubro), por un valor de $ 30 mil, y dólares y euros en efectivo, por un valor en pesos de $ 40 millones y $ 1,5 millones respectivamente. También $ 350 mil pesos en efectivo y depósitos en pesos por $ 2,2 millones. No informó títulos, acciones ni fondos comunes de inversión, tampoco deudas.

Declaró también que es presidenta ad honorem del Instituto Nacional de Investigaciones históricas “Eva Perón”, del Ministerio de Cultura de la Nación desde 2019. Álvarez Rodríguez es la sobrina nieta de “Evita”: su abuela paterna era una de las hermanas mayores de María Eva Duarte de Perón.

El segundo más rico del gabinete es Augusto Costa

El Ministro de Producción y Ciencia declaró 3 departamentos y 2 locales en CABA, en su declaración jurada:

-Un departamento valuado en $ 55 millones;

-Un local, adquirido a través de una donación, de $ 187 millones;

-Otro departamento en CABA (del que tiene un 12,5% de titularidad y que obtuvo como herencia), por un valor de $ 16,4 millones;

-Y otro local del que también tiene el 12,5% de titularidad y obtuvo como herencia, por un valor de $ 34,1 millones.

-Del tercer departamento también tiene el 12,5%. Es de un valor de $ 31,6 millones.

Costa informó -entre efectivo y depósitos bancarios- $ 264 millones: en pesos poco más de $ 10 millones, y en dólares un valor en pesos de $ 253 millones. También informó ingresos por inversiones bancarias y de títulos públicos por $ 4 millones, y $ 5,8 millones por la venta de un auto Ford Focus 2012.

Entre sus actividades, declaró un cargo de profesor regular adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por enseñanza indicó un ingreso anual neto de $ 3.703 millones, aunque -ante la consulta de Chequeado– desde el equipo de Costa advirtieron que enviarán “un pedido de corrección”, ya que hay “un error de typo en la carga de los datos”, y aclararon que el monto es de 3,7 millones anuales.

Por su función como ministro cobra $ 42 millones anuales. Tiene un fondo de inversión por $ 638 mil, y 2 inversiones en bonos por $ 2 millones y $ 5,1 millones. No declaró tener auto ni sociedades.

Santiago Pérez Teruel acumula casi todo su patrimonio en acciones

El abogado Pérez Teruel declaró sólo un departamento en CABA, valuado en $ 40,7 millones; y equipos (aunque no especifica de qué), por $ 1,4 millones. No tiene auto propio.

Es docente en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad de Lomas de Zamora, cargos por los que cobra $ 6,2 millones por año. Como asesor cobra $ 70 millones anuales.

La mayor parte de su patrimonio está en distintas acciones que en total suman $ 267 millones. También cuenta con depósitos bancarios y dinero en efectivo en dólares y pesos por $ 22 millones. Tiene deudas por $ 16 millones, y acreencias por $ 474 mil.

La vicegobernadora Magario, en el puesto 8 del ranking

Magario está en el puesto 8 del ranking patrimonial del gabinete, con un monto de $ 225 millones. Es la vicegobernadora desde 2019.

Declaró solo un auto -no indica modelo ni marca- valuado en $ 20,5 millones y un departamento en CABA ($ 20,9 millones). Sus ingresos por su función son de $ 50,8 millones por año, y por alquileres de $ 3,1 millones.

No declaró títulos, acciones ni fondos comunes de inversión, ni sociedades, y tampoco deudas ni acreencias.

En depósitos bancarios informó dólares que obtuvo por venta de activos y por ingresos propios por un valor en pesos de $ 76,2 millones, más dólares en efectivo por un valor en pesos de $ 85,4 millones. También tiene $ 8 millones en efectivo y depósitos bancarios por $ 14 millones.

Fecha de publicación original en Chequeado.com: 06/05/2026

Lo que tenés que saber sobre el patrimonio del gabinete bonaerense