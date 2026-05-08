Encuesta demoledora: Milei se cae a pedazos por la corrupción violeta y el rechazo social a LLA

El idilio entre la sociedad y Javier Milei parece transitar un sendero de irreversible agotamiento crónico. Los últimos estudios de opinión pública reflejan un brusco cambio en el humor social de Argentina. El blindaje retórico frente al deterioro del poder adquisitivo desapareció. La herencia perdió su vigencia.

Una medición reciente elaborada por las consultoras Trespuntozero y Alaska encendió todas las alarmas gubernamentales. El trabajo de campo relevó 1.200 casos entre el 17 y el 21 de abril. Los resultados exponen un panorama verdaderamente sombrío e inquietante. El oficialismo sufre un desgaste.

La evaluación sobre la administración libertaria arroja un saldo profundamente negativo para el primer mandatario. Un 53,8% de los encuestados califica la gestión como muy mala, sumado a un 11,5% que la considera mala. El apoyo ciego retrocede frente a una desaprobación que supera los sesenta puntos. El rechazo ya es mayoritario.

Apenas un 19,9% mantiene una visión muy buena del rumbo adoptado desde la Casa Rosada. Ese núcleo duro se reduce drásticamente mientras las abultadas boletas de servicios pulverizan los ingresos fijos. Las promesas de prosperidad chocan contra una recesión verdaderamente brutal. El ajuste impactó de lleno.

El dato político más relevante radica en la violenta mutación de las preocupaciones ciudadanas actuales. La corrupción escaló sorpresivamente hasta ubicarse como el principal problema del país para el 38,5% del electorado. Desplazar variables macroeconómicas mediante cuestionamientos éticos resulta letal para quienes prometían barrer con los añejos vicios dirigenciales. Este giro resulta verdaderamente paradigmático.

Diversos hechos oscuros vinculados al manejo de fondos públicos dinamitaron la histórica bandera de la transparencia. El relato anticasta colisiona contra una realidad plagada de sospechas sobre los nuevos y acaudalados funcionarios. "Terminaron siendo peores que los anteriores", repiten los vecinos metropolitanos habitualmente. Suele escucharse en las calles.

La desocupación se consolida como el segundo fantasma que atormenta a los hogares con un 18,3%. El cierre sistemático de pequeñas empresas sumado a la paralización industrial comenzaron a reflejarse cruelmente en las estadísticas laborales. Cuidar la fuente de ingresos domina cualquier mesa familiar. El miedo domina las calles.

Por su parte, la pobreza estructural angustia al 16,1% de los consultados en este riguroso sondeo nacional. Paradójicamente, la tan temida inflación descendió al cuarto lugar de las urgencias con apenas un 12,2%. Festejar desaceleraciones en los precios resulta estéril cuando no hay billetes en los bolsillos para consumir bienes básicos. La paz cambiaria no alcanza.

El fracaso económico tiene dueño

Las expectativas financieras a corto plazo exhiben un horizonte teñido de un pesimismo cívico absoluto. El 61,2% de los ciudadanos aseguró que su situación financiera personal empeoró notablemente durante el último mes. Esa quimérica luz al final del túnel parece haberse esfumado definitivamente. La luz terminó de apagarse.

Solamente un ínfimo 17,4% percibe alguna mejora tangible en su vapuleada economía doméstica diaria. Aquella promesa de un sacrificio transitorio mutó hacia una agonía permanente sin una recompensa clara a la vista. Las planillas de excel gubernamentales ignoran sistemáticamente el sufrimiento humano profundo. La paciencia popular se agota.

Ese quiebre definitivo del relato oficial se evidencia al analizar la asignación de responsabilidades concretas. Un contundente 63,6% culpa directamente a la gestión actual por la crítica coyuntura monetaria que atravesamos hoy. Dos tercios del padrón electoral apuntan hacia el sillón de Rivadavia sin intermediarios. Su líder es único culpable.

La táctica de responsabilizar eternamente a gestiones pasadas caducó en las exigentes urnas del sentido común. El mandato de Cristina Kirchner retiene un 14,9% de la culpa, seguido muy de cerca por Alberto Fernández con un 14%. Mirar hacia atrás como estrategia de contención política dejó de brindar resultados útiles. El retrovisor dejó de funcionar.

Resulta llamativo que figuras opositoras como Mauricio Macri apenas registren un 0,6% en la tabla de responsabilidades históricas. La centralidad discursiva absoluta del presidente libertario funciona como un boomerang letal cuando los planes fracasan estrepitosamente. Semejante hiperpresidencialismo mediático no perdona errores de cálculo básicos. Concentrar el poder cuesta carísimo.

Desde nuestro portal informativo PrimeraPágina.info venimos advirtiendo sobre esta preocupante desconexión dirigencial tan evidente. Las encuestas son apenas una fotografía de un tejido social que cruje silenciosamente en los márgenes urbanos. ¿Quién capitalizará este inminente descontento? Es la gran incógnita institucional.

El Congreso de la Nación observa detenidamente la caída en desgracia del dogmático proyecto oficialista. Los legisladores aliados toman nota del humor social antes de levantar sus manos en los acalorados recintos. Nadie arriesga su propio capital político defendiendo causas perdidas o impopulares. Nadie quiere quedar pegado hoy.

Un final de época prematuro

Esa evidente falta de pericia técnica para amortiguar los golpes del programa agrava dramáticamente el cuadro. La administración carece de fusibles políticos sanos y cada embate social impacta directamente en la cúpula del Estado. Los principales inversores internacionales observan espantados tanta fragilidad institucional vernácula. La soledad del poder asusta.

El margen de error estadístico del estudio se ubica en un 2,8%, otorgando alta confiabilidad a los alarmantes números. Esta precisa radiografía sociológica describe a un país exhausto de sacrificios inútiles y promesas grandilocuentes completamente vacías. Reconstruir esa confianza dilapidada demandará un esfuerzo titánico casi imposible. La credibilidad presidencial está destruida.

Este contundente trabajo de campo debería funcionar como un urgente baño de realidad para los inquilinos de Balcarce 50. Negar la frialdad de estos datos numéricos sería un acto de soberbia gubernamental verdaderamente suicida e irresponsable. No hay margen para ensayos teóricos cuando el hambre golpea la puerta. El reloj juega en contra.

Lo que tenés que saber sobre la caída libertaria