Máximo Kirchner será intervenido quirúrgicamente en La Plata

El diputado nacional Máximo Kirchner se somete este viernes a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata, institución donde habitualmente recibe atención médica. Según confirmó el propio legislador a través de sus redes sociales, el procedimiento no reviste gravedad y había sido postergado durante varias semanas por compromisos de agenda.

Con un mensaje directo desde el centro médico, Kirchner buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud: “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió, haciendo referencia a la espera previa para concretar la cirugía.

A pesar de la internación, el diputado se mostró de buen humor y compartió una anécdota futbolística sobre el equipo médico:

“Uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y me aseguró que el domingo voy a poder ver el partido desde mi casa. Está muy confiado en que nos ganan”, comentó con ironía.

El pedido a Cristina Kirchner y críticas a la Justicia

Uno de los puntos más destacados de su comunicado fue la mención a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Máximo Kirchner explicó que le pidió expresamente que no asistiera al hospital para acompañarlo.

El objetivo de este pedido es evitar que la exmandataria deba solicitar autorizaciones al Poder Judicial, dado que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Al respecto, el legislador lanzó duras críticas contra los magistrados:

Sobre la detención: “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”.

Sobre la desigualdad judicial: Cuestionó que a su madre no se le concedan permisos que, según su visión, sí reciben “más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”.

Actividad política reciente

Esta intervención médica ocurre poco después de su última aparición pública a finales de abril en Santa Fe. En aquel acto, Kirchner había enviado un mensaje hacia el interior del Partido Justicialista (PJ), apuntando contra los dirigentes que, a su criterio, “ignoran la situación” judicial y personal que atraviesa la expresidenta.

Se espera que, tras la operación, el diputado reciba el alta médica en las próximas horas para continuar con la recuperación en su domicilio.