Inflación y dólar: el mercado ya prevé un 2026 más complicado para la Argentina

Los analistas y consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron sus pronósticos para 2026 y dejaron una señal de alerta sobre la economía argentina: esperan una inflación más alta que la prevista meses atrás y un crecimiento económico más débil.

Según el informe oficial, la inflación acumulada de 2026 cerraría en 30,5%, lo que representa una suba de 1,4 puntos porcentuales respecto de la proyección anterior. Se trata, además, de la primera vez en el año que las expectativas superan el umbral del 30%.

El escenario es todavía más pesimista entre el grupo de consultoras denominado Top 10, históricamente el más preciso del REM. Allí proyectan una inflación anual de 33%, es decir, 1,2 puntos más que en el relevamiento previo.

Mientras tanto, las previsiones sobre el dólar oficial mayorista mostraron una tendencia inversa: los analistas redujeron sus estimaciones para fin de año y para los próximos meses.

Qué prevé el mercado para la inflación

El informe mensual del BCRA también relevó las expectativas de inflación mes a mes. Los especialistas consideran que el ritmo de aumento de precios seguiría desacelerándose gradualmente durante el segundo semestre.

Las proyecciones marcan:

Abril: 2,6%

2,6% Mayo: 2,3%

2,3% Junio: 2,1%

2,1% Julio: 2%

2% Agosto: 1,8%

1,8% Septiembre: 1,9%

1,9% Octubre: 1,8%

En paralelo, la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— también se mantendría elevada. Para 2026, el REM estima un IPC núcleo de 30,3%, mientras que el Top 10 lo ubica en 32,1%.

El dato refleja que, pese a la desaceleración mensual prevista, el mercado todavía no observa una consolidación definitiva del proceso de baja inflacionaria.

Dólar oficial: las consultoras corrigieron las previsiones

En el plano cambiario, las expectativas mostraron un ajuste hacia abajo. Para diciembre de 2026, la mediana de los participantes del REM ubicó el dólar mayorista en $1.676, cuando un mes atrás se esperaba que alcanzara los $1.700.

El grupo Top 10 incluso proyectó un tipo de cambio más bajo, de $1.611 para el cierre del año.

Las correcciones también se trasladaron a los meses intermedios:

Mayo: $1.410

$1.410 Junio: $1.437

$1.437 Julio: $1.460

$1.460 Agosto: $1.500

$1.500 Septiembre: $1.533

En todos los casos, las previsiones quedaron por debajo de las estimaciones del REM anterior.

Tasas de interés y crecimiento económico

Otro de los puntos que mostró cambios fue la tasa Tamar, referencia para depósitos mayoristas en bancos privados.

Los analistas prevén que la tasa nominal anual llegue a 22% en diciembre de 2026, lo que implica una baja de 1,4 puntos respecto de la medición previa. En términos mensuales, equivaldría a una tasa efectiva de aproximadamente 1,8%.

Sin embargo, el Top 10 volvió a diferenciarse y proyectó una Tamar de 23,52%, por encima de la mediana general.

Lo que tenés que saber

El mercado espera una inflación de 30,5% para 2026.

para 2026. El Top 10 proyecta un IPC todavía más alto: 33% .

. El dólar oficial fue corregido a la baja y se prevé en $1.676 para diciembre.

para diciembre. También cayó la estimación de crecimiento económico.

Las exportaciones podrían alcanzar un récord histórico.

Menor crecimiento, pero superávit comercial récord

En actividad económica, el REM proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá apenas 2,8% durante 2026 respecto de 2025.

Es la previsión más baja del año y representa una caída de 0,5 puntos porcentuales frente al informe anterior.

En contraste, las proyecciones para el comercio exterior fueron positivas. Los analistas estimaron exportaciones por USD 96.056 millones, lo que marcaría un récord histórico para Argentina.

Las importaciones, en tanto, se ubicarían en USD 79.550 millones, dejando un superávit comercial de USD 16.506 millones.

Por último, el REM anticipó un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,9 billones para 2026.