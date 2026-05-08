El universo virtual libertario acaba de sufrir un impacto verdaderamente devastador. Descubrimos una maniobra cibernética que pulveriza cualquier pretensión ética gubernamental. El presidente argentino infla sus interacciones utilizando miles de perfiles falsos asiáticos. Semejante hallazgo erosiona definitivamente aquella supuesta espontaneidad digital oficialista.

Quien ocupa el sillón principal en la Casa Rosada atraviesa un inocultable declive demoscópico. Frente a ese innegable retroceso, su estrategia comunicacional mutó hacia métodos sumamente oscuros. Adquirir apoyo ficticio proveniente de la India refleja una desesperación política fenomenal. Atrás quedó la épica orgánica que catapultó a Javier Milei al poder.

La matriz de este escándalo radica en el exorbitante costo financiero necesario para sostener dicho espejismo. Mantener ejércitos de trolls rentados demanda cientos de miles de dólares mensuales. Resulta imperioso determinar si estos gastos clandestinos provienen del propio tesoro nacional. Mientras recetan austeridad extrema, dilapidan divisas simulando aplausos inexistentes.

Nuestra frágil economía de Argentina no tolera mayores excentricidades ni despilfarros dirigenciales encubiertos. Los recortes presupuestarios asfixian a jubilados, universidades y trabajadores estatales diariamente sin piedad alguna. Gastar fortunas en vanidad virtual constituye una provocación social absolutamente imperdonable. Las prioridades del ejecutivo parecen estar completamente invertidas.

El financiamiento de la mentira

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos advirtiendo sobre el comportamiento errático del algoritmo presidencial. Observar publicaciones con millones de pulgares arriba durante madrugadas locales resultaba estadísticamente improbable. Aquellos números inflados artificialmente buscaban manipular la percepción pública sistemáticamente. Hoy, esa burda coreografía quedó totalmente al descubierto.

El silencio de los principales alfiles gubernamentales frente a esta grave acusación resulta ensordecedor. Nadie dentro de La Libertad Avanza ensayó ninguna defensa técnica creíble hasta el momento. Saben perfectamente que las huellas digitales orientales son imposibles de borrar. Prefieren ignorar el tema apostando al veloz olvido mediático.

Varios bloques opositores en el Congreso de la Nación comenzaron a redactar urgentes pedidos de informes. Exigen conocer detalladamente las partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Medios. Desviar fondos públicos para financiar campañas sucias internacionales configuraría un delito gravísimo. Nuestra justicia federal debería actuar de oficio inmediatamente.

El ocaso de la nueva casta

Resulta fascinante observar cómo la proclamada modernidad política repite los vicios más rancios del pasado. Comprar voluntades, aunque sean cibernéticas, es una práctica propia del clientelismo tradicional repudiado. "Gobernar con trolls es admitir la derrota en las calles", confesó un exaliado. El relato anticasta terminó ahogado en un mar de hipocresía algorítmica insalvable.

Semejante divorcio entre gobernantes y gobernados acelera el desencanto de sus propios votantes arrepentidos. Descubrir que aquellos multitudinarios respaldos eran simplemente transacciones comerciales en criptomonedas genera profunda indignación. Nadie tolera sentirse engañado por quienes prometieron una moralidad institucional superadora. El castigo ciudadano será verdaderamente implacable.

La credibilidad presidencial pende de un hilo extremadamente delgado y frágil. Gobernar mediante simulaciones virtuales tiene un límite temporal demasiado corto cuando la realidad económica golpea. Ningún autómata puede ir al supermercado ni pagar las abultadas tarifas energéticas actuales. El inevitable choque contra el duro pavimento gestivo será estrepitoso.

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