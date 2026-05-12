CEDEARs en Argentina: la opción que eligen los inversores para dolarizar su cartera

Si te preguntás dónde comprar CEDEARs en Argentina, probablemente ya estés buscando una forma práctica de sumar exposición a empresas globales sin abrir una cuenta en el exterior. Los CEDEARs (certificados que se negocian en el mercado local) se volvieron populares porque permiten acceder a compañías internacionales desde el celular, con operatoria en Argentina, y con un precio que suele reflejar tanto el movimiento de la acción afuera como el del tipo de cambio implícito.

Qué son los CEDEARs y por qué se usan para “dolarizar”

Un CEDEAR es un instrumento que representa acciones de empresas que cotizan en mercados del exterior, pero se compra y se vende en Argentina. Para el usuario, funciona de manera similar a una acción: elegís el papel, definís la cantidad, cargás una orden y podés vender cuando quieras (según la liquidez). La idea de “dolarizar la cartera” aparece porque el activo de referencia está en dólares y, por eso, el precio local tiende a moverse con una combinación de dos variables:

La cotización internacional de la empresa (si la acción sube o baja).

El ajuste por tipo de cambio que impacta en el valor local.

Esto no significa que sea un instrumento sin riesgo; significa que, además del riesgo de la empresa, hay un componente cambiario que influye en el resultado.

Qué mirar antes de elegir un CEDEAR

Elegí empresas y sectores que entiendas

Para un primer paso, conviene priorizar compañías conocidas o modelos de negocio fáciles de explicar. Si podés resumir qué hace la empresa, cómo gana plata y qué noticias la afectan, es más probable que sostengas la inversión sin tomar decisiones impulsivas. En general, los sectores globales que más aparecen en carteras minoristas incluyen tecnología, consumo masivo, energía y salud, pero dentro de cada sector hay perfiles muy distintos.

Liquidez: el detalle que define tu experiencia

No todos los CEDEARs se operan con el mismo volumen. Los más líquidos permiten entrar y salir con menos fricción y con precios más “transparentes”. Los de poca operación pueden tener saltos más bruscos o diferencias mayores entre precios de compra y venta. Si estás empezando, la liquidez suele ser un buen filtro para evitar sorpresas.

Volatilidad: cuánto se mueve y cuánto te bancás

Hay CEDEARs que pueden moverse fuerte en días de resultados o noticias del sector. Para quien recién arranca, una estrategia prudente es combinar dos o tres papeles de rubros distintos, en lugar de concentrar todo en uno. Eso reduce la chance de que una sola noticia te sacuda toda la cartera.

Ratio de conversión: por qué algunos valen más “por unidad”

Cada CEDEAR tiene una relación de conversión (cuántos CEDEARs equivalen a una acción real o viceversa). Esto influye en el precio unitario y en cómo percibís el valor. No es un tema para obsesionarse, pero sí para entender por qué dos empresas similares pueden tener precios muy distintos por certificado.

Cómo comprar CEDEARs desde el celular sin complicarte

El circuito suele ser simple: abrir una cuenta en un intermediario habilitado, fondear, buscar el CEDEAR y cargar la orden. En la orden, es útil diferenciar entre comprar al precio disponible en ese instante y poner un precio máximo al que estás dispuesto a comprar. En jornadas volátiles, un precio límite ayuda a mantener control.

En este contexto, muchas personas eligen operar desde apps que presenten la información de manera clara: cotizaciones, datos básicos del papel y un paso a paso ordenado para ejecutar la operación. Cocos ofrece acceso a CEDEARs desde su plataforma, con una experiencia pensada para usuarios que quieren operar desde el teléfono y ver alternativas disponibles sin perderse en pantallas confusas.

Al final, la lógica para “dolarizar” con CEDEARs en Argentina se sostiene mejor cuando combinás tres cosas: empresas que entendés, instrumentos con buena liquidez y una diversificación mínima que te permita aprender sin que una sola variación te obligue a reaccionar por miedo.