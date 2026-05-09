El "No" de Tolosa Paz a las candidaturas: Internas abiertas y un freno a la "dedocracia" para salvar al PJ

La interna del peronismo ha sumado un nuevo capítulo de diferenciación táctica que promete alterar los planes de los sectores que buscan una "síntesis" apresurada.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se encargó de aclarar que el espacio federal constituido el pasado 1° de mayo en Parque Norte no tiene como fin último ungir candidaturas prematuras.

Según la dirigente platense, el objetivo prioritario es "reordenar las ideas" antes de que los nombres propios se devoren la discusión de fondo.

"En este espacio político que busca el debate y reordenar las ideas para luego ir construyendo el liderazgo no hay hoy candidato o candidata a presidente de la Nación ni tampoco lo tiene para Gobernador o Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires", sentenció Victoria Tolosa Paz en una entrevista con Radio con Vos.

La legisladora busca así enfriar el clima de una interna que ya muestra a varios gobernadores e intendentes midiendo sus trajes presidenciales, mientras el tejido productivo del país cruje bajo la gestión libertaria.

Las PASO como blindaje contra la "dedocracia"

Uno de los puntos más álgidos del planteo de Tolosa Paz es la defensa irrestricta de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Para la ex ministra de Desarrollo Social, la falta de competencia real en procesos anteriores fue el ancla que hundió la competitividad del Justicialismo.

La diputada sostiene que las internas, lejos de fracturar, otorgan la legitimidad necesaria para enfrentar procesos electorales complejos frente a coaliciones que ya utilizan estas herramientas.

“Para nosotros, los escenarios en los que esa disputa no se pudo dar nos han limitado en la competitividad que debe tener el movimiento nacional justicialista”, disparó la legisladora, marcando una distancia crítica con las decisiones de cúpula que caracterizaron al Frente de Todos.

En el entorno de Victoria Tolosa Paz creen que la imposición de candidaturas "naturales" o preexistentes solo conduce al aislamiento del partido respecto de las demandas de la sociedad civil.

Respeto por los líderes, pero sin cheques en blanco

Si bien la diputada reconoció que figuras como Axel Kicillof, Sergio Uñac y Ricardo Quintela tienen proyección y apoyo dentro del peronismo, insistió en que su sector eligió un camino diferente: el de la construcción territorial de abajo hacia arriba.

Esta postura representa un desafío directo a la estructura de la Provincia de Buenos Aires, donde el kicillofismo y La Cámpora libran su propia batalla por la hegemonía del sello partidario.

El mensaje de fondo es que el peronismo federal no está dispuesto a aceptar un proyecto de provincia o de país "enlatado". La discusión debe centrarse en el modelo productivo y en las necesidades de las distintas regiones antes de poner el carro delante de los caballos.

Al rechazar la idea de que las internas dividen, Victoria Tolosa Paz se posiciona como una de las principales impulsoras de una democratización interna que el PJ adeuda desde hace años para recuperar el centro de la escena política.