La política argentina posee una asombrosa capacidad para reciclar sus propios vicios históricos bajo novedosos ropajes estéticos. Quienes desembarcaron prometiendo erradicar a esa burocracia parasitaria, terminaron construyendo una aristocracia estatal paralela sumamente lucrativa. El ajuste fiscal parece detenerse mágicamente ante los amigos del poder.

El caso de Federico Ramos Napoli ilustra perfectamente esta colosal hipocresía institucional que caracteriza al oficialismo actual. Este joven funcionario inició su meteórico ascenso como un simple asesor digital bajo el ala protectora de Karina Milei. Su lealtad cibernética fue recompensada con cajas millonarias verdaderamente inexplicables.

Resulta fascinante observar la alquimia financiera que este ignoto dirigente logró ejecutar en tiempo récord. Cuando el presidente Javier Milei decidió cerrar la histórica Casa de la Moneda, el oficialismo festejó dicho hachazo celebrando el fin de un antro clientelar. Sin embargo, ocultaron cuidadosamente los jugosos beneficios otorgados a sus propios acólitos.

Nuestro protagonista logró retirarse de aquella entidad estatal embolsando unos astronómicos 80.000.000 de pesos bajo la figura de retiro voluntario. Semejante indemnización resulta una bofetada intolerable para millones de asalariados que padecen cotidianamente una recesión brutal. La motosierra tiene un filo extrañamente selectivo cuando opera cerca de la cima gubernamental.

Lejos de abandonar el sector público tras aquel cobro monumental, su carrera administrativa experimentó un salto cualitativo asombroso. Fue designado simultáneamente al frente de la empresa estatal Dioxitek y de la flamante Secretaría de Asuntos Nucleares. Concentrar semejante poder en un individuo carente de formación técnica específica constituye un enorme riesgo estratégico.

Un festival de sueldos y créditos blandos

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info pudimos corroborar las obscenas cifras que nutren mensualmente los bolsillos de este funcionario. Las planillas contables indican que percibe unos 8.000.000 de pesos por su labor directiva en la firma proveedora de dióxido de uranio. A ese monto deben sumarse otros 7.000.000 provenientes directamente de su cargo como secretario ejecutivo.

Cobrar quince millones mensuales del erario público desintegra cualquier discurso sobre la necesaria reducción del gasto político. Estos números revelan una matriz extractiva donde el sacrificio siempre recae sobre el pueblo trabajador, nunca sobre la cúpula gobernante. Estamos ante la consagración definitiva del ñoqui vip institucionalizado.

Como si este festival salarial no fuera suficiente, las ventajas financieras del joven burócrata alcanzan niveles directamente pornográficos. Recientemente trascendió que obtuvo un préstamo personal otorgado por el Banco Nación por la escalofriante suma de 198.000.000 de pesos. Obtener condiciones crediticias tan laxas resulta imposible para cualquier pyme argentina actual.

Aquella entidad bancaria, que debería fomentar el desarrollo productivo nacional, funciona como una suerte de cajero automático para los cortesanos palaciegos. Mientras los comerciantes barriales sufren tasas prohibitivas, la nueva casta violeta disfruta de un financiamiento exclusivo extremadamente generoso. El doble estándar moral indigna a la opinión pública.

Resulta imperioso analizar la psicología detrás de los pronunciamientos públicos emitidos por este singular personaje. Recientemente, el cuestionado funcionario calificó a la venerable Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como un vulgar "aguantadero de la política". Esa agresiva declaración encubre un evidente mecanismo de proyección freudiana.

Quien utiliza al Estado como trampolín para enriquecerse velozmente, acusa de parasitismo a los prestigiosos científicos formados en el Instituto Balseiro. Semejante desparpajo discursivo busca justificar el desmantelamiento sistemático de proyectos vitales como el reactor CAREM o las instalaciones del RA-10. Destruyen el patrimonio científico alegando una falsa ineficiencia operativa.

El círculo de protección palaciega

La supervivencia de este entramado requiere inevitablemente la complicidad silenciosa de las más altas esferas gubernamentales. Existen fuertes vínculos que atan el destino de esta nueva Secretaría con los designios del influyente asesor presidencial, Santiago Caputo. La colonización de organismos técnicos por parte de operadores políticos carentes de escrúpulos es total.

El deterioro del sistema nuclear de la Argentina no obedece a un simple error de cálculo macroeconómico o desidia administrativa. Estamos presenciando una entrega planificada de nuestra soberanía tecnológica para satisfacer exigencias geopolíticas impuestas desde el extranjero. Vaciar estas instituciones estratégicas constituye un crimen verdaderamente imperdonable.

Nuestra clase dirigente exige dolorosos sacrificios argumentando que resultan indispensables para estabilizar las variables monetarias descontroladas. Sin embargo, cuando observamos los fabulosos privilegios que ostentan personajes como este, descubrimos que la famosa casta jamás fue combatida. Simplemente mudaron sus oficinas hacia la Casa Rosada.

Varios legisladores opositores en el Congreso de la Nación comenzaron a preparar pedidos de interpelación urgente. Exigen explicaciones detalladas sobre el otorgamiento del millonario crédito estatal y la compatibilidad legal de cobrar salarios superpuestos. La justicia federal debería iniciar actuaciones de oficio inmediatamente.

El manto de silencio mediático que protege a estas oscuras transacciones comienza a resquebrajarse lentamente ante la contundencia de los datos. El electorado empieza a comprender que el dolor exigido financia los retiros voluntarios y créditos blandos de una élite intocable. Ningún relato propagandístico soporta el peso de una verdad tan abrumadora.

Lo que tenés que saber sobre la caja de Ramos Napoli