Milei recortó sin piedad un 54% los fondos del PAMI y asfixia a cinco millones de jubilados

La taumaturgia de los números suele ocultar tragedias biográficas con una frialdad técnica que espanta. Javier Milei decidió que el superávit fiscal es un altar sagrado donde se deben ofrecer sacrificios humanos diarios. El desfinanciamiento de la seguridad social alcanzó niveles de una crueldad estadística sin precedentes.

Para comprender la magnitud del desguace, resulta indispensable analizar el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El documento de la OPC desnudó que el gobierno nacional ya le cortó más de la mitad de los recursos al PAMI. La caída real de las transferencias es del 54,4% durante el primer cuatrimestre.

Este retroceso no es producto de una mejora en la eficiencia administrativa, sino de una asfixia financiera planificada. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados atraviesa un desierto de recursos líquidos alarmante. La obra social más grande de Latinoamérica se encuentra hoy en estado de coma inducido.

La contabilidad del abandono

Durante el pasado mes de abril, la tijera del Ministerio de Economía rozó el treinta por ciento de los envíos proyectados. En términos estrictamente reales, la caída de recursos para los beneficiarios residentes en Argentina fue del 29,5%. El Tesoro nacional ejecutó asistencias financieras por apenas 0,2 billones de pesos.

Semejante retracción obligó a la ANSES a realizar aportes equivalentes para intentar tapar un bache que ya es cráter. Sin embargo, la suma de ambos flujos monetarios no alcanza para cubrir la inflación de insumos médicos dolarizados. La desactualización de los montos percibidos genera una parálisis asistencial inmediata.

Desde nuestro portal PrimeraPágina.info venimos advirtiendo sobre la tensión extrema con los profesionales del sector. Muchos médicos de cabecera denuncian demoras en los pagos y una precarización que afecta la atención directa. El sistema de salud para mayores está al borde del colapso estructural.

La narrativa oficial intenta negar la gravedad de una crisis que ya se palpa en los mostradores de las farmacias. El oficialismo sostiene que se están depurando padrones, pero la realidad indica que faltan medicamentos básicos. Casi ocho de cada diez jubilados dependen exclusivamente de esta cobertura estatal.

"La caja no se toca", repiten en la Casa Rosada con una indolencia que ignora el dolor físico de los pacientes. El Sistema Integrado de Información Financiera es la prueba irrefutable de que el ajuste tiene víctimas de carne y hueso. Los indicadores del SIAF no admiten ninguna interpretación subjetiva o partidaria.

Un desierto de remedios y prestaciones

Resulta fascinante observar cómo el Poder Ejecutivo celebra la baja del gasto público mientras las guardias se llenan de urgencias. Los 0,4 billones transferidos por el gobierno central en lo que va del año son insuficientes. La brecha entre el costo de vida y la cobertura sanitaria es abismal.

Ciertos sectores del Poder Legislativo ya preparan pedidos de interpelación para los responsables del área sanitaria nacional. Exigen saber por qué se prioriza el pago de intereses de deuda sobre la provisión de insulina o tratamientos oncológicos. El parlamento busca ponerle un límite institucional a la insensibilidad fiscal.

Incluso dentro del Poder Judicial comienzan a llover amparos individuales y colectivos por la interrupción de servicios básicos esenciales. La justicia deberá definir si el equilibrio de las cuentas públicas puede estar por encima de la constitución. La vida humana no puede ser una variable de ajuste contable.

En las redes sociales, el malestar de los familiares de los afiliados se multiplica con testimonios desgarradores de desatención. Las cuentas oficiales intentan desviar la atención con discusiones ideológicas, pero el hambre y la enfermedad no esperan. El relato libertario choca contra la realidad de las recetas sin medicación.

Aquel discurso anticasta terminó transformándose en un ataque frontal hacia los sectores que menos pueden defenderse del mercado. La meritocracia mileísta parece ignorar que la ancianidad requiere un estado presente y no un abandono programado. Desproteger a los viejos es una marca de inmadurez democrática severa.

Complicidades y silencios en el gabinete

Es notable el silencio de ciertos funcionarios que anteriormente se rasgaban las vestiduras por los derechos de la ancianidad. Hoy, mudos ante la planilla de excel, avalan una poda que condena a miles a una vejez de privaciones insalubres. El cinismo político alcanzó su máxima expresión en este primer cuatrimestre.

Las provincias también sienten el impacto, ya que sus sistemas de salud locales deben absorber la demanda que el ente nacional suelta. En la Provincia de Buenos Aires, la presión sobre los hospitales públicos se disparó por el cese de coberturas privadas. La deserción nacional genera un efecto dominó de saturación sanitaria.

GRAVÍSIMO: MILEI YA LE CORTÓ EN MÁS DE 54% LOS RECURSOS AL PAMI EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO



Los datos oficiales indican que, entre enero y abril de este año, el gobierno nacional ya le transfirió al PAMI un 54,4% menos de recursos que en el mismo período del año anterior.… pic.twitter.com/xIwU2usJp3 — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) May 9, 2026

¿Hasta cuándo se puede estirar la soga de la tolerancia social antes de que se rompa definitivamente? La pregunta circula por los pasillos de las universidades y centros de jubilados de todo el territorio. Nadie tiene una respuesta que no sea dolorosa o conflictiva.

El diagnóstico es claro: el gobierno decidió que los jubilados financien el déficit cero con su propia salud biológica. Esta estrategia de licuación presupuestaria es efectiva para los mercados, pero nefasta para la cohesión del tejido social. La paz fiscal se construye sobre un cementerio de derechos sociales.

Seguiremos informando desde este medio sobre cada centavo que se le quite a quienes trabajaron toda su vida por el país. La transparencia que pregona la actual gestión debería empezar por explicar por qué hay menos plata para los abuelos. La verdad es el único antídoto contra la propaganda del ajuste cruel.

Lo que tenés que saber sobre el desguace del PAMI