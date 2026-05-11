Caja negra en Morón: Lucas Ghi financia con millones una web "fantasma" para atacar a Sabbatella mientras ajusta en plena crisis

La gestión de Lucas Ghi en el partido de Morón atraviesa su hora más oscura, atrapada entre el colapso financiero y una denuncia de corrupción que sacude los cimientos del peronismo bonaerense.

Con la firma del intendente y su jefa de Gabinete, Estefanía "Toffi" Franco, el municipio habilitó una contratación directa por 51 millones a favor de la empresa Ninja Contenidos S.R.L., controlante del sitio web Sol Bonaerense.

La maniobra evitó cualquier proceso de licitación pública bajo el polémico mecanismo de "trámite de excepción", justo cuando la comuna admite no tener fondos para pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma.

El escándalo adquiere dimensiones nacionales al rastrear a los dueños de la firma beneficiada. El 65% de Ninja Contenidos S.R.L. pertenece a Agustín Manganiello, un contador de extrema confianza de Matías Lammens, a quien escoltó en su paso por San Lorenzo y en el Ministerio de Turismo de la Nación.

Aunque desde el entorno de Matías Lammens aseguran que el exministro vendió su participación, en la composición societaria también figura Felipe Albistur, hijo del histórico publicista Enrique "Pepe" Albistur, íntimo amigo de Alberto Fernández y esposo de Victoria Tolosa Paz.

Salud en rojo y salarios de miseria

El contraste entre la pauta millonaria y la realidad de los barrios de Morón es obsceno. La contratación directa se conoció en la misma semana en que trabajadores de los centros de salud locales denunciaron un recorte drástico de insumos básicos y el vaciamiento del laboratorio municipal.

La crisis financiera es tan aguda que la Provincia de Buenos Aires mira con lupa las cuentas del distrito, que debió postergar hasta enero el pago de haberes y aguinaldos de la planta política para poder cubrir apenas los sueldos de los empleados municipales.

“Es en ese cuadro crítico en términos financieros y operativos que los críticos a la gestión de Ghi alertan una escalada compulsiva de compras directas”, señalan analistas locales.

El uso discrecional de fondos para sostener una estructura de comunicación vinculada a socios de Matías Lammens y los Albistur pone a Lucas Ghi en la mira del Tribunal de Cuentas.

Mientras los vecinos sufren la deficiencia de los servicios básicos, el presupuesto municipal parece estar siendo drenado hacia empresas amigas con objetivos estrictamente electorales.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo en Morón