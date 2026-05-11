El PRO rompe el silencio con un manifiesto ácido que expone las grietas del relato libertario

El idilio político entre Mauricio Macri y Javier Milei parece haber entrado en una fase de realismo descarnado. Este fin de semana, el PRO difundió un documento titulado “Manifiesto Próximo Paso”, un texto que funciona como una hoja de ruta de apoyo condicionado y, fundamentalmente, como un misil teledirigido a la línea de flotación de la comunicación oficialista.

Con la firma del espacio liderado por Mauricio Macri, el partido amarillo reconoció que Argentina “tocó fondo” y reivindicó haber acompañado el proceso de cambio “sin especular”, pero aclaró con tono castrense que la paciencia tiene un límite.

La retórica del PRO es quirúrgica: reconoce la necesidad del ajuste pero fustiga la implementación. “Empezar no es llegar”, advierte el manifiesto, marcando una cancha donde los indicadores macroeconómicos que festeja el ministro Luis Caputo no terminan de derramar en la heladera de los argentinos.

Para el partido de Mauricio Macri, la gestión de La Libertad Avanza corre el riesgo de encerrarse en una torre de marfil de planillas de Excel, olvidando que detrás de cada punto del PBI hay una sociedad que está haciendo un esfuerzo histórico.

El veneno contra la "soberbia" del entorno presidencial

Lo más jugoso del texto no es lo que dice sobre la economía, sino lo que dispara contra la dirigencia libertaria. El PRO afirma que el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y, aquí lo más picante, “los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

En los pasillos del poder, nadie dudó en ponerle nombre y apellido a ese destinatario: es un ataque directo a la mesa chica de Javier Milei, apuntando a figuras como Santiago Caputo y la propia Karina Milei.

El documento subraya que el verdadero apoyo implica “decir lo que falta” y “reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”.

Con esta frase, el PRO se despega del rol de aplaudidor oficial y se posiciona como el "adulto en la habitación" que le recuerda al Presidente que el poder es prestado y que la gestión es más que un posteo en X.

La brecha entre el Excel y la vida real

El “Manifiesto Próximo Paso” pone el dedo en la llaga de la sensibilidad social, un terreno donde el oficialismo suele patinar. “Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, expresa el documento con una crudeza que rara vez se ve en aliados de gobierno.

El PRO advierte que el sacrificio social “duele” cuando “no se escucha” o, peor aún, cuando desde la cima del poder “no se da el ejemplo”. Es un llamado de atención a la estética de la casta que, a ojos de Mauricio Macri, empieza a mimetizarse con el entorno libertario.

En Argentina, donde la inflación y la caída del consumo no dan tregua, que el principal socio político de Javier Milei hable de falta de empatía es una señal de alarma roja.

El manifiesto propone que el “próximo paso” sea una etapa enfocada en la gestión real: obras públicas, salud y educación.

El reclamo por “más rutas, más hospitales, mejor educación” es un giro discursivo que busca recuperar la bandera del "hacer" que caracterizó a los gobiernos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación.

El PRO busca recuperar la iniciativa política

El documento aparece en un contexto de máxima tensión. Mientras Javier Milei intenta consolidar su fuerza territorial de cara a las legislativas de 2025, el PRO de Mauricio Macri no está dispuesto a ser absorbido sin condiciones. La mención a “cuidar lo que ya se logró” es un mensaje de preservación institucional.

El PRO le está diciendo a La Libertad Avanza que ellos son los dueños de la experiencia y que el amateurismo de la gestión actual puede terminar rifando el capital político acumulado tras la derrota del kirchnerismo.

En PrimeraPágina.info hemos seguido de cerca las negociaciones por los cargos en las segundas y terceras líneas del Estado, donde el PRO reclama mayor participación ante lo que consideran un desquicio administrativo.

Este manifiesto es la formalización de ese malestar. Si el Gobierno nacional persiste en la táctica de ignorar las sugerencias de Mauricio Macri, el PRO ya dejó claro que acompañar no es ser cómplice de la impericia o de la falta de resultados tangibles para la clase media argentina.

Lo que tenés que saber sobre el manifiesto del PRO