La motosierra salvaje de Adorni y Caputo comienza a ejecutar el ajuste más cruel de la era Milei

La rosca política porteña despertó convulsionada tras cierto documento verdaderamente explosivo publicado mediante el Boletín Oficial. Esa flamante Decisión Administrativa 20/2026 dejó al descubierto una reestructuración contable que dinamita los recientes acuerdos parlamentarios. Nadie imaginó semejante tijeretazo sobre partidas tan críticas para asegurar el funcionamiento estatal mínimo. Tamaña movida generó profundas dudas entre propios y extraños.

Quien empuñó esa lapicera podadora fue Manuel Adorni, acompañado por el incombustible ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Ambos funcionarios rubricaron un decreto que altera groseramente aquel Presupuesto Nacional 2026 sancionado desde el Congreso de la Nación hace apenas un cuatrimestre. Argumentan técnicamente simples disminuciones sobre créditos jurisdiccionales, pero la letra chica esconde un ajuste feroz. Los pasillos en Balcarce 50 respiran tensiones inocultables.

Rastrear las 588 fojas del opaco anexo gubernamental implica sumergirse bajo un océano de números rojos. El minucioso análisis periodístico revela podas que podrían catalogarse como de una insensibilidad verdaderamente escalofriante. Lejos de apuntar contra la histórica casta dirigencial, este hachazo impactó de lleno sobre los sectores más vulnerables en Argentina. Parece que esa famosa planilla Excel desconoce urgencias humanas.

Un golpe letal a la salud

Ese bisturí financiero operó con total brutalidad sobre la delicada cartera sanitaria federal. Al vital programa encargado para prevenir o tratar el cáncer se le amputaron de cuajo 5.000 millones de pesos. Tal sangría dejará a miles de pacientes oncológicos al borde del abandono terapéutico absoluto. Sobran las palabras cuando estos fríos indicadores hablan por sí solos.

La sangrienta motosierra violeta tampoco tuvo piedad con el abastecimiento regular de fármacos esenciales. Dentro del fundamental plan "Acceso a Medicamentos" se ejecutó una quita astronómica que alcanza los 20.000 millones. Simultáneamente, el sector orientado a controlar enfermedades transmisibles sufrió otro recorte por 500 millones. Comprar remedios será un verdadero lujo inalcanzable para muchos argentinos próximamente.

Las esquirlas de esta bomba económica alcanzaron rincones impensados en la Administración Nacional. El desarrollo satelital autóctono fue castigado mediante una reducción de 900 millones, frenando el diseño de cuatro flamantes artefactos. Incluso el INDEC, histórico termómetro estadístico de la dura realidad, padeció un hachazo superior a 703 millones. Medir la pobreza requerirá ahora de muchísimo ingenio contable extra.

Tampoco lograron salvarse de semejante guadañazo aquellas políticas públicas vinculadas al conocimiento o la preciada soberanía territorial. La Cancillería perdió 14,3 millones destinados a sostener vitales acciones diplomáticas asociadas a las Islas Malvinas y la Antártida. Paralelamente, la ciencia sufrió sustracciones superiores a 9.000 millones afectando actividades centrales e institucionales. Sin progreso tecnológico, el futuro productivo asoma sumamente oscuro.

Provincias secas y rutas rotas

Semejante desguace en infraestructura hidráulica promete desatar una gran rebelión de gobernadores furiosos. Obras fundamentales de agua y saneamiento quedarán totalmente paralizadas en localidades como Vipos dentro de Tucumán o Cafayate en Salta. También padecerán este apagón hídrico ciudades patagónicas como Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, ubicadas en la sedienta provincia de Chubut. El vital grifo federal acaba de cerrarse herméticamente.

La irrefrenable motosierra nunca perdonó banderas partidarias ni distancias geográficas al momento de liquidar asignaciones. Aquel acueducto Quirós en Catamarca, junto a ciertas plantas potabilizadoras de Frías ubicadas en Santiago del Estero, verán resentida su urgente ejecución. Otras poblaciones seriamente afectadas incluyen a Rafaela (Santa Fe), Concordia y Diamante (Entre Ríos), Catriel (Río Negro) y Corzuela (Chaco). La angustiante sed no parece importarle demasiado al inflexible equipo económico.

El transitado asfalto también sentirá la crónica falta de recursos frescos durante los próximos meses. Se eliminaron 502 millones presupuestados para mejorar la estratégica Ruta 3 cerca de Cañuelas, sumando casi mil millones destinados al mantenimiento vial bonaerense. Hasta los guardianes de nuestra enorme biodiversidad padecieron este desalmado ajuste. El respetado programa de Parques Nacionales sufrió un zarpazo de 2.557 millones, dejando áreas protegidas virtualmente abandonadas.

A modo de triste epílogo irónico, el Ministerio de Seguridad Nacional vio licuados sus fondos del esencial Servicio de Bomberos por casi 11,8 millones. Resulta bastante paradójico desfinanciar a quienes apagan incendios justo cuando el país parece arder por todos sus costados. Desde nuestro tenaz medio informativo PrimeraPágina.info seguiremos escrutando cada sutil movimiento de una gestión que hace del dogmatismo financiero su principal e intocable estandarte.

ADORNI APLICA LA GUADAÑA PRESUPUESTARIA MÁS INSENSIBLE DESDE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA



Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que se publica en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobierno nacional ejecutó una grosera alteración… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) May 11, 2026

Lo que tenés que saber sobre el ajuste presupuestario