Milei se desploma en todas las encuestas mientras crecen Bullrich, Santilli y Pullaro: la economía y Adorni, sus anclas

La rosca política en Argentina no da respiro y los números recientes de Management & Fit cayeron muy pesado por Balcarce 50. El presidente Javier Milei sufre un duro revés en la consideración pública, ubicándose séptimo sobre dieciséis dirigentes analizados. Las alarmas suenan fuerte porque el aguante del electorado parece acortarse drásticamente cruzando la mitad de su mandato.

Este sondeo, realizado sobre 2.200 casos entre el 13 y el 27 de abril, marca un claro punto de inflexión. La aprobación gubernamental cayó al 37,2 por ciento, mientras que su rechazo trepó a un contundente 54,3 por ciento. Esos datos reflejan un desgaste acelerado para una administración asediada por varios frentes abiertos simultáneamente.

El bolsillo sigue siendo el principal verdugo del oficialismo libertario. Un 54,9 por ciento de los encuestados evalúa de manera negativa la situación económica del país. Apenas un magro 15,4 por ciento mantiene una mirada optimista, dejando claro que el ajuste ortodoxo impacta de lleno en el humor social.

La inflación encabeza las preocupaciones ciudadanas sumando un 28,3 por ciento de menciones espontáneas. Muy de cerca aparecen la corrupción y la falta de empleo, evidenciando un cóctel explosivo para cualquier armado electoral. Ese trípode problemático carcome velozmente la base de sustentación que llevó al líder derechista al poder.

Escándalos que pasan factura

Los recientes traspiés éticos gubernamentales no pasaron desapercibidos para la exigente opinión pública. “El caso Adorni golpeó bajo la línea de flotación del relato anticasta”, repiten por los pasillos del Congreso. Los guarismos indican que un 55,1 por ciento exige que renuncie definitivamente el funcionario implicado. Incluso, otro 23,6 por ciento pide que tome licencia hasta que intervenga la Justicia.

Otro tema espinoso es el misterioso asunto “$Libra”, que salpica directamente a la mesa chica presidencial. Un 59 por ciento responsabiliza al propio jefe de Estado o a su entorno más íntimo por este episodio irregular. La narrativa sobre transparencia enfrenta su prueba más ácida frente a semejantes señalamientos de la ciudadanía.

Los polémicos préstamos otorgados por el Banco Nación a empleados jerárquicos también generaron una indignación masiva. Para el 67,4 por ciento de los consultados, esta maniobra financiera configura un claro acto de corrupción estatal. El malestar crece abruptamente cuando se contrasta con las fuertes restricciones monetarias que sufre la población general.

Sorpresivo ranking de dirigentes

La tabla de posiciones arroja sorpresas y confirmaciones en partes iguales. Patricia Bullrich lidera la franja de imagen positiva logrando un 30,5 por ciento, aunque arrastra un alto nivel de negatividad. Detrás asoma sorpresivamente Diego Santilli, superando a varios gobernadores con muchísimo peso territorial.

El mandatario queda relegado al séptimo escalón, aventajado por perfiles disímiles como Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. La aceptación del líder nacional se estanca en 29,8 por ciento, frente a un repudio del 47,6 por ciento. El interior productivo comienza a darle la espalda.

En el fondo del listado habitan figuras fuertemente castigadas por la sociedad argentina. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Mauricio Macri exhiben altos niveles de rechazo, demostrando que la polarización tradicional también sufre un profundo desgaste. La crisis de representación afecta a toda la clase dirigente sin demasiadas distinciones partidarias.

La hermana presidencial, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni cierran la nómina mostrando números realmente preocupantes. Ambos funcionarios clave concentran más del 54 por ciento de calificación adversa, un dato que inquieta a La Libertad Avanza. El margen de error estadístico del 2,1 por ciento resulta insuficiente para maquillar esta dura radiografía actual.

Lo que tenés que saber sobre la encuesta