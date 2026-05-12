Carolina Olivera, número 3 del PAMI, se cansó de hacer compras millonarias sin licitación a la empresa de su esposo

La corrupción política no descansa ni siquiera cuando los números macroeconómicos obligan a ajustar el cinturón de los sectores vulnerables. En los laberínticos pasillos del PAMI se destapó una olla que salpica directamente a la cúpula institucional de la obra social de los jubilados nacionales. Las sospechas sobre desmanejos con fondos estatales vuelven a poner en jaque cualquier relato sobre transparencia gubernamental.

La principal apuntada es Carolina María Olivera, funcionaria que experimentó un ascenso meteórico dentro del escalafón interno. La actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa maneja los hilos de todas las agencias provinciales. Desde ese estratégico sillón se definen las millonarias adquisiciones sanitarias para nuestros abuelos.

Esta dirigente dejó su anterior cargo en la gerencia de Recursos Humanos para transformarse en la tercera cabeza con mayor poderío de fuego. El organigrama oficial la ubica apenas por debajo del director ejecutivo Esteban Leguizamo y de Carlos Zamparolo. El control territorial ejercido la convierte en una jugadora indispensable durante las mesas de negociación.

El conflicto de intereses estalla al cruzar los registros familiares de la directiva con el padrón de proveedores. El esposo de la protagonista es Ezequiel Cabrera, un alto ejecutivo de una firma médica internacional. Su pareja se desempeña actualmente como Controlador Financiero Regional en MED-EL Latinoamérica.

Implantes cocleares y los negocios redondos

Esta compañía lidera el mercado de dispositivos auditivos y le vende directamente sus productos al estado nacional. La polémica radica en que las transacciones de estos costosos equipos dolarizados se realizan mediante una simple compulsa abreviada. Se evita misteriosamente el siempre engorroso, pero necesario, camino hacia una licitación pública amplia.

Los pliegos técnicos que habilitan estas operatorias tienen una particularidad que llama muchísimo la atención periodística de los portales de investigación como PrimeraPágina.info. "Los insumos no se encuentran incluidos en contrataciones vigentes", reza la documentación respaldatoria. Esa trampa burocrática permite que cada procesador auditivo se adquiera de manera individual, sorteando múltiples trabas legales.

El historial comercial demuestra una clara preferencia hacia la corporación donde trabaja el mencionado marido. Los documentos marcan que la multinacional europea resultó ganadora durante cinco de seis procedimientos recientes analizados. En varias oportunidades compitió sola, mientras que en otras logró imponerse velozmente ofreciendo un menor costo final.

Las normativas actuales son sumamente estrictas respecto a los vínculos intrafamiliares dentro de la administración pública. La Ley Nº 25.188 prohíbe tajantemente que un agente intervenga en asuntos donde su cónyuge tenga participación económica directa. Además, el Decreto Nº 202/2017 exige presentar declaraciones juradas para transparentar cualquier relación preexistente.

Como si este escándalo fuera poco, el apellido de la mujer arrastraba otro pesado antecedente. Semanas atrás salió a la luz que había obtenido un cuestionado crédito personal por 500.000.000 de pesos del Banco Nación. La Oficina Anticorrupción tiene ahora un enorme desafío por delante intentando auditar dichas maniobras opacas.

Excusas oficiales y las deudas millonarias

Ante la consulta del periodismo, los voceros ensayaron una férrea defensa técnica para desligar responsabilidades operativas. "Las compras las realizan directamente las regionales sin la intervención de la oficina central", explicaron desde despachos oficiales. Afirman que la jefa señalada solo coordina políticas generales sin firmar expedientes de adjudicaciones locales.

Las justificaciones esgrimidas apuntan a minimizar el rol del cónyuge dentro de la proveedora médica cuestionada. "Cabrera no ocupa un rol vinculado a compras y contrataciones en la empresa", se atajaron rápidamente. Agregaron que el profesional fue empleado hace menos de doce meses y la relación corporativa preexistía históricamente.

En el PAMI las compras quedan en familia

La tercera persona en la estructura jerárquica del PAMI es Carolina María Olivera. Es responsable de coordinar las agencias del PAMI en todo el país, desde donde se deciden las adquisiciones para jubilados y pensionados. Su marido es… pic.twitter.com/Lmna9ViFn7 — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) May 11, 2026

Todo este entramado ocurre en medio de un severo contexto de ahogo sobre las clínicas privadas. El ministerio de Salud que conduce Mario Lugones enfrenta atrasos catastróficos con cientos de sanatorios en todo el territorio. El famoso esquema de déficit cero impacta de lleno deteriorando drásticamente la calidad prestacional integral.

Las rígidas directivas presupuestarias emanadas desde el Palacio de Hacienda mantienen totalmente congelados los giros esenciales. El ministro Luis Caputo decidió sentarse sobre la caja y frenó cuantiosos pagos comprometidos hace treinta días. Mientras los prestadores regulares quiebran irremediablemente, los acomodos con parientes parecen gozar de excelente vitalidad económica.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo