"No tiene retorno": La frase que sentencia el divorcio entre Macri y Milei por las causas de Adorni

La política argentina es, ante todo, un cementerio de lealtades, y lo que hasta hace meses era un idilio gastronómico en la Quinta de Olivos, hoy es una trinchera de reproches y expedientes judiciales.

El PRO, bajo la batuta de un Mauricio Macri que ya no disimula su desprecio por el entorno presidencial, emitió un comunicado que es un misil directo a la línea de flotación de La Libertad Avanza.

“Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, lanzaron desde el partido amarillo, marcando una cancha que parece no tener retorno para la gobernabilidad del país.

El foco de este conflicto, que huele a final de ciclo anticipado, tiene nombre y apellido: Manuel Adorni. El actual Jefe de Gabinete, que saltó de la vocería a la conducción de los ministros tras la salida de Guillermo Francos, se convirtió en el "chivo expiatorio" de una guerra de egos. Adorni enfrenta hoy una causa por presunto enriquecimiento ilícito que hace crujir las paredes de la Casa Rosada.

La Justicia puso la lupa sobre el funcionario luego de que se filtraran viajes familiares en el avión oficial a Nueva York y escapadas a Punta del Este en aeronaves privadas que nadie sabe quién pagó.

El fin de las milanesas en Olivos

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri se sostiene por un hilo que ya no aguanta más peso. Atrás quedaron las reuniones periódicas donde compartían milanesas con ensalada y discutían el rumbo de la Nación.

El último encuentro real ocurrió el 31 de octubre del año pasado, una noche donde el menú fue el silencio y la tensión. Macri llegó a la Quinta de Olivos para escuchar que su interlocutor de confianza, Guillermo Francos, dejaba la gestión para cederle el trono a un Adorni al que el ex presidente desprecia profundamente.

“No parece ser una buena idea”, fue la sentencia fulminante de Mauricio Macri al enterarse de la designación del nuevo Jefe de Gabinete.

Para el fundador del PRO, Adorni es alguien "sin experiencia" y su ascenso representa una "decisión desacertada" que rompió los puentes con el sector más profesional de la política.

Desde entonces, el teléfono no volvió a sonar. Milei se encerró en su "triángulo de hierro" con su hermana Karina Milei y el propio Adorni, dejando a Macri masticando bronca en su oficina de Olivos.

La fractura es tan profunda que en la última cena de la Fundación Libertad, el saludo directamente no existió. Fue un desplante en toda regla. Javier Milei y Mauricio Macri compartieron salón pero evitaron cruzarse las miradas, un gesto que en el lenguaje político argentino equivale a una declaración de guerra.

“Esa relación no tiene retorno”, aseguran desde el riñón libertario, donde incluso acusan a Macri de haber sido "ofensivo con Karina", la mujer más poderosa del esquema actual.

Un patrimonio que no cierra y vuelos de lujo

Mientras la política se despedaza, la Justicia avanza sobre los bienes de Manuel Adorni. La investigación por enriquecimiento ilícito no es un invento mediático, sino una acumulación de datos que el Jefe de Gabinete no logra justificar con su recibo de sueldo estatal.

El escándalo estalló con los vuelos. Primero fue su esposa utilizando el avión oficial para un viaje a Estados Unidos, y luego la ostentación de un vuelo privado a Punta del Este con toda su familia en medio de un discurso de austeridad y "motosierra".

Pero lo más turbio aparece en los registros de propiedad inmueble. Adorni compró un departamento en el barrio porteño de Caballito adeudando, supuestamente, el 90% del total de la propiedad.

A esto se le suman las refacciones millonarias en su casa de un exclusivo country, gastos que superan con creces sus ingresos declarados. La Justicia busca determinar si el Jefe de Gabinete es el rostro de una nueva corrupción que viste traje de liberalismo.

Pese al barro que salpica a su funcionario estrella, Javier Milei decidió redoblar la apuesta y ratificarlo en su cargo. Es una táctica de supervivencia: entregar a Adorni sería admitir que Macri tenía razón.

Sin embargo, el PRO ya no está dispuesto a ser el "furgón de cola". Aunque figuras como Cristian Ritondo intentan mantener la disciplina de bloque en la Cámara de Diputados, la orden de arriba es clara: diferenciarse para no hundirse con el barco libertario.

¿Adorni al banquillo de los acusados?

Esta semana será clave. La oposición prepara una sesión especial para tratar la interpelación de Manuel Adorni. Quieren que el Jefe de Gabinete se siente en el recinto y explique cara a cara cómo pagó sus viajes y su patrimonio.

El PRO, en un último gesto de "buena voluntad" o quizás por estrategia para no quedar pegado al kirchnerismo, no dará quórum. Alegan una "decisión filosófica" de no acompañar sesiones que no convoquen ellos mismos, pero el mensaje es ambiguo.

Lo cierto es que el blindaje que Javier Milei le puso a su ministro es cada vez más poroso. El documento crítico del PRO dejó en claro que no habrá más cheques en blanco.

Si Adorni cae, caerá solo. Macri ya se encargó de avisar que él no es parte de este gobierno y que su paciencia se agotó en la puerta de la Quinta de Olivos, esa misma puerta que hoy se le cierra mientras el Jefe de Gabinete intenta borrar las huellas de su fortuna repentina.

Argentina asiste a una novela de poder donde los protagonistas parecen más preocupados por sus cajas y sus aviones que por la inflación que devora los salarios. Mientras tanto, en PrimeraPagina.Info seguiremos revelando cada detalle de este entramado de complicidades. La guerra entre Milei y Macri recién comienza, y el campo de batalla está regado de expedientes judiciales y traiciones que no perdonan.

Lo que tenés que saber sobre la ruptura Milei-Macri y el caso Adorni