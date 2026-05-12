Marcela Pagano denunció a Karina Milei por los contratos de "la mejor amiga"

La Secretaría General de la Presidencia se convirtió en el epicentro de un terremoto político que promete esquirlas judiciales de largo alcance.

Marcela Pagano, ex aliada del espacio y hoy terminal de fuego amigo, denunció penalmente a Karina Milei por el manejo de los fondos del Estado nacional.

La legisladora apunta contra la contratación de Andrea Juárez, a quien define como la asistente personal y mejor amiga de la funcionaria más poderosa del Gobierno.

El pliego de la acusación sostiene que la beneficiaria del contrato estatal apenas registra dos ingresos a la Casa Rosada en el transcurso de un año calendario.

Según el texto presentado ante la Justicia, esta situación configura un delito de malversación, dado que los fondos públicos deben financiar servicios para la Nación y no la logística privada de los funcionarios.

Pagano sostiene que se está pagando con dinero de los contribuyentes una estructura de asistencia que nada tiene que ver con la gestión pública.

El reconocimiento de las "cosas personales"

La prueba que sustenta la denuncia no surge solo de los registros de ingreso, sino de declaraciones públicas de la propia Juárez. En un reportaje reciente, la contratada admitió que su labor consistía en asistir a la hermana del presidente en cuestiones de índole privada.

Esta confesión pública es la llave que utiliza la diputada para señalar que existe una clara desviación de poder en beneficio de un entorno íntimo.

La paradoja política no pasó inadvertida para los analistas de la rosca porteña, quienes recordaron las críticas de Javier Milei hacia el gobierno de España.

El mandatario había calificado de "chorra" a la esposa de Pedro Sánchez por supuestas maniobras similares de aprovechamiento del aparato estatal.

Para Pagano, los Milei manejan una doble vara moral que protege a los amigos del poder mientras se predica un ajuste draconiano para el resto de la sociedad.

Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 11, 2026

Apoderada partidaria con sueldo público

Más allá de la asistencia doméstica o logística, existe un dato que irrita especialmente en los pasillos de Tribunales. Juárez cumple funciones como apoderada de La Libertad Avanza, el partido que busca su personería jurídica definitiva en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país.

La sospecha de la justicia apunta a si el Estado está financiando, de forma encubierta, el armado electoral de la fuerza oficialista a través de estos contratos.

En un contexto donde cada empleado público es obligado a fichar y cumplir horarios estrictos, la situación de la "mejor amiga" genera un ruido ensordecedor en las bases libertarias.

El malestar se extiende a otros despachos de Balcarce 50, donde la vigilancia sobre el ausentismo es la norma para los trabajadores sin padrinazgo.

La pregunta que deberá responder la justicia es qué servicios prestó Juárez para justificar sus haberes mensuales si no frecuentaba su lugar de trabajo.

Lo que tenés que saber sobre la denuncia a Karina Milei