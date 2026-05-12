El club de los cuadernos K vuelve al ruedo: Milei entrega el negocio de las rutas a empresarios nefastos

La rosca no descansa nunca en los pasillos de Balcarce 50, donde las planillas de excel a veces chocan con la cruda realidad política. El presidente Javier Milei construyó su capital electoral prometiendo erradicar a los históricos empresarios prebendarios que hacían negocios con el Estado. Sin embargo, la reciente apertura de sobres para privatizar corredores viales dejó al descubierto una flagrante contradicción libertaria. Los históricos dueños de la obra pública vuelven a sentarse en la mesa chica del poder.

El ambicioso plan oficial busca entregar la concesión de 2.500 kilómetros de caminos que atraviesan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. Hubo 41 ofertas presentadas por 17 grupos corporativos, entre los cuales figuran los nombres más pesados del añejo establishment constructor. Resulta imposible no arquear las cejas al leer las carpetas presentadas ante las autoridades nacionales. Aquellos que fueron tildados de socios del robo kirchnerista hoy se perfilan como los grandes ganadores del nuevo modelo.

En la nómina de competidores aparecen actores íntimamente ligados a la famosa causa de los cuadernos de las coimas. Firmas como Roggio, José J. Chediack, Panedile y Rovella Carranza pican en punta para quedarse con este fabuloso botín a largo plazo. A ellos se suma el grupo CPC, propiedad del polémico Cristóbal López, y la familia Cartellone bajo el sello Autovía Construcciones y Servicios. La prometida purga moral parece haberse frenado en seco ante la necesidad de conseguir inversiones rápidas.

Durante años, el líder de La Libertad Avanza machacó en los estudios de televisión que la infraestructura financiada con impuestos era el principal foco de corrupción en la Argentina. La máxima indiscutible del actual gobierno sostenía que esos caciques del cemento eran parte integral de la peor casta política. Hoy, curiosamente, esos mismos actores están a punto de garantizarse un flujo de caja millonario por las próximas décadas. El pragmatismo financiero terminó tragándose al purismo ideológico.

Furia bonaerense y exclusión arbitraria

Mientras los barones de la construcción celebran este inesperado renacer, la tensión escala ferozmente con la provincia más populosa del país. La operadora estatal AUBASA fue marginada del proceso licitatorio en una maniobra que desató el enojo inmediato de la administración provincial. Desde la gobernación comandada por Axel Kicillof leyeron esta jugada como una clara provocación impulsada directamente por el Ejecutivo. Las trincheras judiciales ya empezaron a cavarse a la vera de las autopistas.

Los despachos platenses no tardaron en reaccionar ante lo que consideran un atropello administrativo sin precedentes recientes. “Fuimos excluidos de manera totalmente arbitraria y vamos a impugnar el proceso”, advirtieron altísimas fuentes ligadas a la empresa pública. El conflicto promete empantanar un expediente que representa apenas el primer paso de un esquema mucho más amplio. Detrás de esta disputa asoma la verdadera pelea de fondo por el control territorial y los recursos estratégicos.

El futuro del peaje nacional

Este capítulo inicial forma parte de una hoja de ruta muchísimo más vasta diagramada por los técnicos oficiales. El objetivo final del Ministerio de Economía apunta a privatizar más de 9.000 kilómetros de la red vial en todo el territorio nacional. Buscan reemplazar aceleradamente los subsidios estatales por capitales privados mediante el cobro directo a los usuarios. Una monumental transferencia de ingresos que recaerá exclusivamente sobre las espaldas de automovilistas y transportistas.

Las próximas semanas serán vitales para determinar si las impugnaciones logran frenar este polémico reparto de concesiones doradas. La sociedad observa atónita cómo la tan mentada motosierra esquiva cuidadosamente los privilegios de los eternos contratistas del Estado. El interrogante que recorre los grupos periodísticos de portales como PrimeraPágina.info es hasta cuándo aguantará el relato anticasta. Por ahora, las viejas mañas siguen transitando por el carril rápido y sin pagar peaje.

Lo que tenés que saber sobre la privatización vial