¿Gasto o inversión? el Gobierno dice que un graduado cuesta 57 millones de pesos

El debate sobre la educación pública alcanzó niveles de cinismo inéditos. Desde las oficinas de Balcarce 50, el discurso oficial insiste en presentar la formación de un estudiante como un lastre financiero para las arcas del Tesoro.

El Gobierno sostiene que un graduado universitario le cuesta al Estado 57 millones de pesos, una cifra diseñada para generar impacto y justificar el ajuste en las casas de altos estudios.

Si traducimos ese número a moneda dura, el panorama cambia drásticamente. Hablamos de unos 38.000 dólares por toda una carrera de grado.

En un ciclo promedio de 5 años, el costo anual se reduce a 7.600 dólares, lo que implica una erogación mensual de apenas 633 dólares por alumno.

Es una inversión insignificante comparada con los gastos reservados, los sueldos de privilegio y los viajes oficiales de la clase dirigente.

La motosierra contra el saber

Lo que parece escandalizar a los funcionarios no es el déficit de las cuentas públicas, sino la posibilidad de que el hijo de un trabajador se convierta en médico, ingeniero o docente.

Para el oficialismo, la universidad dejó de ser el motor de movilidad social para convertirse en una caja negra que debe ser vaciada.

La estrategia es clara: desgastar el prestigio del sistema público para preparar el terreno hacia una educación arancelada.

Mientras el Presidente y su círculo íntimo hablan de "gasto", ignoran el retorno económico de tener profesionales capacitados en la Argentina.

Un egresado de la UBA o de la Universidad Nacional de La Plata no solo devuelve su formación en impuestos a través del mercado laboral, sino que genera valor agregado para la producción nacional.

Privar al país de su capital humano es una decisión política que hipoteca el desarrollo de las próximas décadas.

El costo de los privilegios políticos

Resulta irónico que los mismos sectores que denuncian el "costo" universitario mantengan regímenes de jubilaciones de privilegio y gastos superfluos en el Congreso.

La política argentina se ha vuelto experta en pedir esfuerzos a la clase media y a los estudiantes, mientras mantiene una estructura de poder costosa y poco eficiente. No es una cuestión de números, sino de prioridades.

La educación es, en el fondo, la única herramienta que permite cuestionar las estructuras de poder. Por eso, el ataque no es contra la ineficiencia, sino contra la autonomía del pensamiento.

Al Estado le sale más barato un pueblo sin títulos que una sociedad capaz de exigir transparencia y eficiencia.

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