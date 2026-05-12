¿Fin de ciclo? Dos tercios de los intendentes peronistas se quedan sin reelección | TODOS LOS NOMBRES

El reloj electoral ya empezó a correr en la provincia de Buenos Aires y las alarmas suenan fuerte dentro del peronismo. La norma que limita los mandatos consecutivos dejará afuera a un batallón de históricos dirigentes. Las oficinas comunales transpiran incertidumbre institucional ante este recambio forzado.

Se calcula que casi el sesenta y seis por ciento de los alcaldes justicialistas no podrán presentarse nuevamente. Esta sangría dirigencial representa un golpe durísimo para el tradicional control territorial del partido. Muchos líderes del conurbano deberán buscar refugio legislativo urgentemente para mantener vigencia.

La disputa por bendecir herederos ya desató una interna descarnada en cada distrito clave. Los pasillos de las municipalidades son un hervidero donde concejales y funcionarios locales afilan sus cuchillos. Nadie quiere quedarse excluido del futuro reparto general de poder.

Intendentes peronistas que SÍ pueden ser reelectos en 2027

| Distrito | Intendente | Población | Interna | Asumió |

Azul, Nelson Sombra, 73.000, La Cámpora, 2023.

Bahía Blanca, Federico Susbielles, 335.190, La Cámpora / PJ, 2023.

Bragado, Sergio Barenghi, 44.000, Otros (PJ), 2023.

Brandsen, Fernando Raitelli, 33.000, La Cámpora, 2023.

Chacabuco, Darío Golía, 53.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Colón, Waldemar Giordano, 27.000, Otros (PJ), 2023.

Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, 67.000, La Cámpora, 2023.

Dolores, Juan Pablo García, 31.000, Otros (PJ), 2023.

Ezeiza, Gastón Granados, 203.000, Otros (PJ Tradicional), 2023.

Hurlingham, Damián Selci, 187.000, La Cámpora, 2023.

Ituzaingó, Pablo Descalzo, 179.000, Otros (PJ Tradicional), 2023.

La Costa, Juan de Jesús, 102.000, Otros (PJ), 2023.

La Plata, Julio Alak, 772.618, Otros (Kicillofismo / PJ), 2023.

Lanús, Julián Álvarez, 462.051, La Cámpora, 2023.

Laprida, Alfredo Fisher, 11.000, Otros (PJ), 2023.

Lomas de Zamora, Federico Otermín, 694.330, Otros (PJ Tradicional), 2023.

Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, 33.000, Otros (PJ), 2023.

Monte Hermoso, Hernán Arranz, 8.800, Otros (PJ), 2023.

Navarro, Facundo Diz, 20.000, Otros (PJ), 2023.

Olavarría, Maximiliano Wesner, 126.000, La Cámpora, 2023.

Patagones, Ricardo Marino, 37.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Pila, Sebastián Walker, 4.600, Otros (PJ), 2023.

Punta Indio, David Angueira, 12.000, Otros (PJ), 2023.

Ramallo, Mauro Poletti, 36.000, Otros (Kicillofismo), 2023.

Rivadavia, Juan Alberto Martínez, 19.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, 14.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Salliqueló, Ariel Sucurro, 9.000, Otros (PJ), 2023.

San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, 26.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Suipacha, Juan Luis Mancini, 11.000, La Cámpora, 2023.

Tres Arroyos, Pablo Garate, 62.000, Massa (Frente Renovador), 2023.

Intendentes peronistas que NO pueden ser reelectos en 2027

| Distrito | Intendente | Población | Interna | Asumió |

Alberti, Germán Lago, 12.726, Otros (PJ), 2015.

Almirante Brown, Mariano Cascallares, 585.852, Otros (PJ Tradicional), 2015.

Avellaneda, Jorge Ferraresi, 373.187, Otros (Kicillofismo / Patria es el Otro), 2009.

Baradero, Esteban Sanzio, 38.000, Otros (SMATA / PJ), 2019.

Benito Juárez, Julio Marini, 22.558, Otros (PJ), 2011.

Berazategui, Juan José Mussi, 360.582, Otros (PJ Tradicional), 2019.

Berisso, Fabián Cagliardi, 101.512, Otros (Kicillofismo), 2019.

Bolívar, Marcos Pisano, 38.000, Otros (PJ), 2017.

Cañuelas, Marisa Fassi, 71.149, Otros (PJ), 2019.

Carlos Casares, Daniel Stadnik, 23.284, Otros (PJ), 2021.

Carlos Tejedor, María Celia Gianini, 12.000, Otros (PJ), 2019.

Carmen de Areco, Iván Villagrán, 17.000, La Cámpora, 2019.

Castelli, Francisco Echarren, 9.000, Otros (PJ), 2011.

Chascomús, Javier Gastón, 42.000, Massa (Frente Renovador), 2015.

Coronel Suárez, Ricardo Moccero, 42.000, Otros (Vecinalismo / PJ), 2019.

Daireaux, Alejandro Acerbo, 19.000, Otros (PJ), 2015.

Ensenada, Mario Secco, 64.406, Otros (Kicillofismo / Frente Grande), 2003.

Escobar, Ariel Sujarchuk, 256.449, Otros (PJ), 2015.

Esteban Echeverría, Fernando Gray, 339.030, Otros (PJ Tradicional), 2007.

Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, 39.000, Otros (Kicillofismo), 2019.

Florencio Varela, Andrés Watson, 497.818, Otros (PJ Tradicional), 2017.

General Alvarado, Sebastián Ianantuony, 45.000, Massa (Frente Renovador), 2019.

General Guido, Carlos Rocha, 3.200, Otros (PJ), 2019.

General Las Heras, Javier Osuna, 18.000, Massa (Frente Renovador), 2015.

General Paz, Juan Manuel Álvarez, 14.000, Otros (PJ), 2016.

General Pinto, Alfredo Zavatarelli, 12.000, Otros (PJ), 2019.

General Rodríguez, Mauro García, 143.000, Otros (Movimiento Evita), 2019.

General San Martín, Fernando Moreira, 450.335, Otros (Kicillofismo / Katopodismo), 2019.

Guaminí, José Nobre Ferreira, 12.000, Otros (PJ), 2018.

José C. Paz, Mario Ishii, 323.918, Otros (PJ Tradicional), 2015.

La Matanza, Fernando Espinoza, 1.837.774, Otros (PJ Tradicional), 2019.

Las Flores, Alberto Gelené, 26.000, Otros (PJ), 2019.

Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, 17.000, Otros (PJ), 2019.

Luján, Leonardo Boto, 111.000, Otros (PJ), 2019.

Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, 351.788, Otros (PJ Tradicional), 2015.

Marcos Paz, Ricardo Curutchet, 67.000, Otros (Vecinalismo / Kicillofismo), 2003.

Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, 68.000, La Cámpora, 2015.

Merlo, Gustavo Menéndez, 580.806, Otros (PJ Tradicional), 2015.

Moreno, Mariel Fernández, 574.374, Otros (Movimiento Evita), 2019.

Morón, Lucas Ghi, 334.178, Otros (Nuevo Encuentro / Kicillofismo), 2019.

Pehuajó, Pablo Zurro, 42.000, Otros (K / Patria es el Otro), 2007.

Pilar, Federico Achával, 395.000, Otros (PJ), 2019.

Presidente Perón, Blanca Cantero, 107.000, Massa (Frente Renovador), 2019.

Quilmes, Mayra Mendoza, 636.026, La Cámpora, 2019.

Salto, Ricardo Alessandro, 40.000, Otros (Kicillofismo), 2015.

San Fernando, Juan Andreotti, 172.000, Massa (Frente Renovador), 2019.

San Pedro, Cecilio Salazar, 69.000, Otros (Partido FE / Kicillofismo), 2015.

San Vicente, Nicolás Mantegazza, 98.000, Otros (PJ), 2019.

Tapalqué, Gustavo Cocconi, 10.000, Otros (Kicillofismo), 2004.

Tigre, Julio Zamora, 447.733, Otros (PJ / Ex Massa), 2013.

Tordillo, Héctor Olivera, 2.600, Otros (PJ), 2002.

Tornquist, Sergio Bordoni, 14.000, Otros (PJ / Ex JxC), 2015.

Villa Gesell, Gustavo Barrera, 38.000, Otros (PJ), 2014.

La interna de tribus acorraladas

El límite obligado afecta transversalmente a todas las facciones que componen a Unión por la Patria. “Se nos viene una noche oscura si no ordenamos rápido las listas territoriales”, confiesan desde estricto anonimato los líderes provinciales del PJ.

Los caciques ortodoxos miran con muchísima preocupación este inevitable abismo sucesorio. Aquellos históricos jefes que dominaban sus pagos con puño de hierro ahora dependen de construir candidatos leales. El fantasma de la traición sobrevuela permanentemente las mesas chicas locales de estas populosas geografías. Por eso casi todos piensan en sus mujeres e hijos para heredarlos.

En medio de este tembladeral aparece la figura de Axel Kicillof, quien necesita imperiosamente sostener su bastión. El mandatario provincial deberá oficiar como árbitro en una pelea que amenaza con romper la frágil unidad partidaria. Su propio destino político está atado al éxito de este complejo armado electoral.

Desde el Instituto Patria, la conducción nacional observa esta dinámica con indisimulable tensión. La pérdida de alfiles propios en el territorio más populoso de Argentina debilita enormemente la capacidad de negociación futura. Necesitan retener los concejos deliberantes para evitar ceder influencia directa sobre la gestión diaria.

Una ley con historia polémica

Cabe recordar que esta restricción nació durante el gobierno de María Eugenia Vidal, apoyada paradójicamente por un sector del massismo. Luego sufrió modificaciones que permitieron un período extra, pero el fin definitivo de ese atajo legal finalmente llegó. La rosca agotó todas sus artimañas jurídicas disponibles.

Como venimos analizando en diversas investigaciones exclusivas de PrimeraPágina.info, el inminente escenario comicial será francamente despiadado. La imposibilidad de reelegir abre una ventana de oportunidad inédita para que la oposición recupere terreno perdido. El oficialismo pondrá a prueba su instinto de supervivencia más básico e instintivo.

Un dato no menor es el destino económico de quienes abandonan el sillón municipal máximo. Muchos de estos experimentados administradores manejan presupuestos multimillonarios que superan ampliamente a varias provincias del interior. Soltar esa suculenta caja genera un lógico síndrome de abstinencia financiera entre los barones.

Las lapiceras ya no alcanzan para calmar las enormes ansiedades de una militancia inquieta. Se avecinan meses de pura especulación, encuestas febriles y operaciones mediáticas cruzadas para posicionar a los delfines elegidos. La rica historia política nacional demuestra que las transiciones territoriales nunca resultan pacíficas.

Lo que tenés que saber sobre la purga peronista