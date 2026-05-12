El "zar" de los ladrillos: La Justicia cercó a Manuel Adorni y detectó seis propiedades bajo sospecha

La meritocracia libertaria parece haber encontrado su máximo exponente en Manuel Adorni. El vocero que devino en Jefe de Gabinete hoy es el protagonista de una novela judicial que camina a paso firme por los pasillos de Comodoro Py.

El fiscal federal Gerardo Policcita ya identificó 6 propiedades vinculadas al funcionario y su mujer, Bettina Angeletti, en una causa que busca explicar cómo un comunicador de clase media se transformó en un magnate inmobiliario en apenas un suspiro.

La Justicia analiza hoy las condiciones de adquisición, tasaciones oficiales y remodelaciones millonarias que superan cualquier ingreso declarado.

El inventario del "Zar de la comunicación" es ecléctico: departamentos en Parque Chacabuco, Caballito, Mataderos, La Plata, una casa en Morón y la joya de la corona: el lote 380 del Country Club Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.

Este último inmueble es el que le quita el sueño al entorno de Javier Milei, luego de que un contratista confesara haber cobrado una fortuna en mano para dejar la casa a nuevo.

Los papeles mandan, repiten en la fiscalía, mientras los oficios judiciales rebotan en bancos y registros buscando el origen de los dólares.

El extraño crédito de las policías en Parque Chacabuco

Uno de los puntos más bizarros de la investigación se centra en el departamento de Avenida Asamblea 1132, en Parque Chacabuco. Según la declaración jurada de Manuel Adorni, la propiedad de 115 metros cuadrados está hipotecada por 100.000 dólares.

Lo que llamó la atención de Gerardo Policcita es quiénes son los acreedores de semejante suma: dos mujeres policías, madre e hija, identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

Las uniformadas ya pasaron por sede judicial y confirmaron el préstamo.

Según sus testimonios, Manuel Adorni se comprometió a devolver el dinero en dos años con un interés del 11% anual. Lo curioso es que el funcionario, pese a su sueldo estatal, ya adelantó cuotas y la deuda bajó a 70.000 dólares con vencimiento en 2026.

Resulta difícil de explicar cómo un funcionario público convence a dos policías de prestarle cien mil billetes verdes en una operación privada que escapa a cualquier lógica bancaria.

Caballito y la deuda "de palabra" de 65 mil dólares

En el barrio de Caballito, la operación de calle Miró 546 también huele raro. Manuel Adorni le compró el departamento a dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, por 230.000 dólares.

El jefe de ministros pagó apenas 30.000 de adelanto y se endeudó por el resto con las ancianas, quienes —pese a cobrar la mínima de 350.000 pesos— le aseguraron a la Justicia que tenían la plata para comprar el inmueble meses antes de vendérselo al funcionario.

Pero hay más: el hijastro de una de las jubiladas, Leandro Miano, y el hijo de la otra, Pablo Martín Feijoo, admitieron que el funcionario les debe otros 65.000 dólares extra. ¿El motivo? Cubrir gastos de refacción del inmueble.

Lo escandaloso es que esa deuda es "de palabra", sin contratos de por medio. Entre créditos con policías y deudas orales con hijos de jubiladas, el patrimonio de Manuel Adorni parece un castillo de naipes sostenido por la informalidad más absoluta.

El escándalo de los 245 mil dólares en efectivo en el country

Sin dudas, el epicentro del sismo patrimonial está en Exaltación de la Cruz. La casa en el Lote 380 del Country Club Indio Cuá, a nombre de Bettina Angeletti, fue sometida a una cirugía estética que costó 245.000 dólares.

El contratista Matías Tabar no anduvo con vueltas ante la Justicia: declaró que el monto total le fue "pagado en efectivo". Nada de transferencias, nada de trazabilidad bancaria; billete sobre billete para el confort de la familia del vocero.

La remodelación incluyó lujos que harían sonrojar a la "casta" que el Gobierno dice combatir: relleno de pileta para achicar profundidad, revestimientos en mármol travertino, una cascada lateral y carpintería a medida.

En la cocina, un horno de alta gama espera los banquetes de la pareja, mientras los equipos de aire acondicionado enfrían un ambiente que arde por la presión judicial.

Es la imagen perfecta de la contradicción libertaria: discurso de motosierra para el pueblo y mármol travertino pagado en cash para los propios.

Herencias platenses y propiedades en las sombras

La Justicia también puso el ojo en La Plata. Allí, Manuel Adorni figura como titular de un tres ambientes en Calle 48 Nº 558, valuado en 95.000 dólares. Si bien el funcionario declaró que fue una "donación" de sus padres en 2016, el inmueble salió a la venta recientemente destacándose por su "excelente estado de conservación".

Es el lugar donde vive actualmente la madre del funcionario, Silvia País, quien asiste al ocaso de la imagen de pulcritud de su hijo.

A esto se suma un departamento con cochera en Mataderos, en calle Bragado 4747, también a nombre de Bettina Angeletti, y una vivienda en calle Huaura 24, en Morón.

El mapa inmobiliario del matrimonio se completa con una red de propiedades que superan largamente la capacidad de ahorro de cualquier trabajador.

Gerardo Policcita envió más de 150 oficios desde Comodoro Py para cruzar datos bancarios y detectar inconsistencias entre lo que Adorni dice ganar y lo que gasta en ladrillos.

La respuesta de Balcarce 50: silencio y resistencia

Desde la Casa Rosada, el hermetismo es total. Fuentes cercanas al Jefe de Gabinete aseguran que todo quedará aclarado cuando presente la declaración jurada actualizada ante la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, la presión de los "papeles" es cada vez más fuerte. La Justicia revisa movimientos bancarios y pagos en efectivo que no figuran en ningún registro oficial.

Para el Gobierno, perder a Manuel Adorni por un caso de corrupción sería un golpe letal a la narrativa de honestidad que intentan vender.

En PrimeraPagina.Info ya lo adelantamos: la situación patrimonial del vocero es un campo minado. Los acreedores "policías", los pagos en efectivo en el country y las deudas de palabra configuran un escenario de altísima sospecha.

Mientras el ciudadano de a pie cuenta los centavos para llegar a fin de mes, el hombre que le habla al país todas las mañanas parece haber encontrado la fórmula mágica para multiplicar sus bienes.

La Justicia tiene la última palabra, pero los ladrillos ya empezaron a hablar.