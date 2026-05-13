Javier Milei se desploma en el ranking regional y queda al borde del abismo político

El presidente argentino Javier Milei volvió a quedar entre los mandatarios con peor imagen de América Latina, según el ranking regional publicado por la consultora CB Global Data correspondiente a mayo de 2026. El estudio le asignó una aprobación de 34,8%, ubicándolo en el puesto 16 sobre un total de 18 líderes evaluados.

En el otro extremo del listado apareció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien encabezó el ranking con 67,8% de imagen positiva. Apenas tres décimas por debajo quedó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 67,5%.

La medición se realizó entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países latinoamericanos mediante encuestas online a 40.459 personas mayores de 18 años. Según informó la consultora, el margen de error osciló entre 1,9% y 2,2%, con un nivel de confianza del 95%.

El informe reflejó un escenario regional dividido entre gobiernos que mantienen altos niveles de respaldo ciudadano y otros que enfrentan un marcado desgaste político y económico.

Claudia Sheinbaum y Bukele lideraron el ranking regional

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum logró sostener el liderazgo continental pese a registrar una leve caída respecto de la medición anterior. En abril había alcanzado 69,8% de aprobación y ahora quedó en 67,8%.

Detrás suyo apareció nuevamente Nayib Bukele, que mantuvo altos niveles de apoyo interno en El Salvador pese a descender de 70,1% a 67,5%.

El podio fue completado por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 60,2% de imagen positiva.

Los presidentes con mejor imagen en mayo de 2026

Claudia Sheinbaum (México): 67,8%

Nayib Bukele (El Salvador): 67,5%

Luis Abinader (República Dominicana): 60,2%

Rodrigo Paz (Bolivia): 55,6%

Laura F. Delgado (Costa Rica): 52,7%

En la mitad de la tabla se ubicaron dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 49,5%; Daniel Ortega, de Nicaragua, con 48,5%; y Santiago Peña, de Paraguay, con 46,6%.

También aparecieron José Antonio Kast, de Chile, con 43,4%, y Nasry Asfura, de Honduras, con 41,9%.

Javier Milei quedó entre los peores posicionados

El presidente argentino Javier Milei ocupó el puesto 16 del ranking con una aprobación de 34,8%, apenas por encima de los mandatarios de Venezuela y Perú.

La consultora no detalló en el informe cuáles fueron las variables específicas que impactaron en la imagen del mandatario argentino, aunque el relevamiento remarcó que varios gobiernos de la región sufrieron desgaste producto de conflictos internos, crisis económicas y escenarios de fuerte polarización política.

Lo que tenés que saber del ranking

La encuesta abarcó 18 países de América Latina .

. Participaron más de 40 mil personas .

. El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo de 2026 .

. Javier Milei quedó en el puesto 16 de 18 .

quedó en el puesto . Daniel Noboa, de Ecuador, registró la mayor suba mensual de imagen positiva.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quien avanzó 3,7 puntos porcentuales respecto de abril en medio de medidas de seguridad y tensión política interna.

Perú y Venezuela ocuparon los últimos lugares

En la parte más baja del ranking apareció el presidente peruano José María Balcázar, con apenas 20,5% de aprobación.

Penúltima quedó la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, con 24,1%, además de registrar la caída mensual más pronunciada de toda la región, con un retroceso de 3,4 puntos porcentuales.

El estudio de CB Global Data incluyó a:

Argentina

Brasil

México

Colombia

Perú

Venezuela

Chile

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Uruguay

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Guatemala

Honduras

República Dominicana

La consultora indicó que aplicó criterios de segmentación por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica para garantizar representatividad estadística en cada país analizado.

El ranking de mayo volvió a exponer un mapa político heterogéneo en América Latina, con presidentes que consolidan respaldo interno y otros que enfrentan un deterioro sostenido de su imagen pública.