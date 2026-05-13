La encuesta más completa que muestra el derrumbe de Milei: bolsillos vacíos y el AdorniGate

La luna de miel terminó abruptamente en la Argentina. El último relevamiento de la consultora QSocial Big Data mediante su sistema QMonitor encendió todas las alarmas dentro del corazón gubernamental. Los números correspondientes al mes de mayo confirman un deterioro acelerado del clima ciudadano, marcando cierto quiebre respecto a la tolerancia sobre aquel brutal ajuste estatal.

El asfixiante panorama financiero se transformó en el principal verdugo de Javier Milei. Las estadísticas demuestran que apenas un 19% de los consultados evalúa positivamente la situación nacional, registrando una caída de 23 puntos desde diciembre. Esta debacle no resulta abstracta para nadie; un 75% de hogares debió recortar gastos básicos recientemente buscando llegar a fin de mes.

Las postales cotidianas reflejan una angustia innegable. El 61% de las personas encuestadas utilizó tarjetas crediticias para comprar alimentos o pagar servicios durante el último semestre. A su vez, un preocupante 58% gastó ahorros previos intentando cubrir obligaciones corrientes, mientras que el 67% tuvo serias dificultades abonando deudas.

A este asedio inflacionario se suma una fragilidad laboral sumamente extendida por todo el territorio. Más del 55% de trabajadores teme perder su empleo rápidamente, concentrándose ese mayor miedo en el GBA. Semejante inestabilidad carcome las bases oficiales, con un 41% percibiendo señales inminentes de despidos dentro de sus propias empresas.

El letal factor Adorni

Sin embargo, la recesión no explica la totalidad del fenómeno adverso. El escándalo por presunta corrupción que envuelve al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eclipsó la habitual centralidad mediática presidencial. Diferentes búsquedas sobre el misterioso caso conocido como “la cascada” superaron ampliamente el interés generado por el primer mandatario entre marzo y mayo.

Este resonante episodio ético impactó de lleno en la ya debilitada línea de flotación oficial. Los analistas estiman que el descontento pecuniario motoriza tres cuartos del aumento en la desaprobación presidencial, pero un 25% se debe exclusivamente a los desmanejos del reconocido vocero. Semejante impunidad percibida irrita profundamente a una sociedad exhausta por tantos sacrificios exigidos.

En términos de imagen pública, la caída del líder derechista es sencillamente histórica. Su valoración positiva descendió al 32%, mientras el rechazo trepó velozmente hasta alcanzar un contundente 55%. Curiosamente, Patricia Bullrich logra mantener blindado su capital político, esquivando el fuerte desgaste que sufre el resto de la cúpula ejecutiva.

La resaca digital libertaria

El ecosistema virtual, antiguo terreno fértil para el oficialismo, hoy se vuelve completamente hostil. La interacción en cuentas presidenciales sufrió un colapso brutal, perdiendo un 79% de apoyos en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X. En TikTok, otrora bastión inexpugnable, no registra publicaciones desde enero, cediendo ese preciado territorio a la oposición.

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Dicha sobreexposición cibernética del líder se transformó velozmente en un pasivo reputacional enorme. Personalidades destacadas, entre ellas Mario Pergolini argumentando “Sos el Presidente de la Nación”, el animador Diego Topa o la modelo Sol Pérez cuestionaron públicamente sus actitudes compulsivas. Incluso reclamos surgidos desde plataformas de streaming como Olga demuestran cierto quiebre transversal del respaldo popular.

Mientras las métricas gubernamentales sangran, el justicialismo empieza a reorganizarse silenciosamente. Axel Kicillof se consolida como la figura opositora más fuerte tras desplazar a Cristina Kirchner del centro escénico luego del revés por YPF en Estados Unidos. El gobernador de Buenos Aires lidera aquella contención peronista y escala a un amenazante 30% de intención de voto, acechando al 33% que aún retiene La Libertad Avanza.

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