Italia y Argentina avanzan en una red de cooperación territorial con eje en producción, turismo y cultura

La actividad se realizó en el Salón Auditorio del Edificio Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia y tuvo como eje central la necesidad de construir respuestas concretas desde los territorios.

El director General de la Agencia de Coordinación Territorial Italia-Argentina (ACTIA), Nicolás Moretti, encabezó el seminario internacional en La Plata donde especialistas, funcionarios y académicos analizaron estrategias de desarrollo local y articulación institucional.

En esta oportunidad, presentó el trabajo que viene desarrollando el Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina y la Red de Municipios Italia-Argentina como herramientas de cooperación.

“Cuando el orden internacional se rompe arriba, hay que reconstruirlo desde abajo”, afirmó Moretti durante su exposición, y planteó que, “frente al desorden global, los territorios siguen funcionando y tienen capacidad para generar soluciones reales con iniciativas que nacen tanto desde el mostrador del almacén como en el aula de la escuela”.

En ese marco, explicó que el corredor trabaja a partir de la articulación entre municipios, universidades, empresas e instituciones sobre diversas dimensiones de beneficio real: el desarrollo productivo y económico, el turismo, la cultura, la educación, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del orden internacional.

“Italia y Argentina no necesitamos inventar una relación; tenemos que cuidar lo que ya existe en cada apellido, en cada plato, en cada barrio”, sostuvo Moretti al poner en valor la identidad compartida entre ambos pueblos y la importancia de fortalecer vínculos históricos.

Durante la jornada también se presentó el funcionamiento de la Red de Municipios Italia-Argentina y se compartieron experiencias exitosas impulsadas por el corredor, como el programa internacional Ideathon Bridges y el Festival de Gastronomía Italiana de La Plata, que reúne a miles de personas y genera un fuerte impacto económico y turístico.

“Es la forma más antigua que conocemos los italianos y los argentinos de sellar acuerdos. Es, en pequeño, la lógica del corredor: convertir las palabras en acciones y las acciones en territorio”, señaló el titular de ACTIA, ente que se presenta como una solución de articulación público-privada para el desarrollo local y territorial.

Participantes y organización

El encuentro fue organizado por la Cátedra UNESCO en Sistemas Económicos y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Secretaría de Modernización de la Cámara de Diputados bonaerense.

Asimismo, el Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina fue convocado especialmente por el trabajo que viene desarrollando entre ambos países, con iniciativas orientadas a generar respuestas concretas frente a los desafíos actuales. La propuesta parte de la premisa de que, cuando los grandes consensos globales se debilitan, la reconstrucción del desarrollo y la cooperación comienza desde los territorios.

Además, colaboraron en la iniciativa el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), la UNLP, la Universidad La Sapienza de Roma, la Universidad de Quilmes y la Agencia de Coordinación Territorial del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina (ACTIA).

Con apoyo financiero de la Unión Europea —a través de NextGenerationEU— y del Ministerio de Universidad e Investigación de Italia, la jornada contó con las palabras de Raúl Cadaa, secretario de Modernización de la Cámara de Diputados provincial, y Javier Mor Roig, secretario de Relaciones Institucionales de la UNLP. Asimismo, la introducción y la moderación estuvieron a cargo de Francesco Vigliarolo, director de la Cátedra UNESCO en Sistemas Económicos y Derechos Humanos.

Además de Moretti, participaron del panel Gildo Onorato, presidente del IPAC; Donatella Strangio, profesora de la Universidad La Sapienza de Roma; y Cintia Russo, profesora de la Universidad de Quilmes. Al finalizar las exposiciones, a su vez, hubo una degustación de productos de empresas italianas a cargo de los chefs Davide Veltri y Aymer Carvajal.