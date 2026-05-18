Kicillof respalda ampliar plazos electorales en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió de manera positiva la propuesta presentada por la Junta Electoral bonaerense para ampliar los plazos del cronograma electoral de cara a las elecciones provinciales del próximo año.

La iniciativa, impulsada antes del recambio de autoridades del organismo, apunta a consolidar en una ley permanente los cambios que debieron implementarse de manera excepcional durante los últimos comicios. El objetivo central es ordenar el proceso electoral ante un escenario todavía incierto sobre las PASO, la posible implementación de la Boleta Única de Papel para cargos provinciales y la chance de que el gobernador Axel Kicillof vuelva a desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales.

En el entorno del mandatario provincial reconocieron que el proyecto “resulta interesante” y valoraron la intención de la Junta Electoral de evitar improvisaciones en futuros procesos electorales.

La discusión, sin embargo, excede lo técnico y vuelve a exponer las diferencias internas dentro del peronismo bonaerense.

Qué cambios propone la Junta Electoral bonaerense

El anteproyecto lleva la firma de Hilda Kogan, expresidenta de la Junta Electoral y actual integrante de la Suprema Corte bonaerense. El texto fue remitido al Ministerio de Gobierno provincial antes de que la presidencia del organismo pasara a manos de Sergio Torres.

La propuesta busca extender distintos plazos vinculados al armado electoral.

Lo que tenés que saber

El plazo entre la presentación de alianzas y la elección primaria pasaría de 60 a 80 días .

. La presentación de candidaturas se ampliaría de 50 a 60 días antes de los comicios.

antes de los comicios. La Junta Electoral sostiene que la medida permitirá evitar errores administrativos y fortalecer las alianzas políticas.

También argumenta que el nuevo esquema facilitaría el derecho de defensa de los partidos políticos.

Desde el organismo remarcaron que el volumen de trabajo administrativo durante el cierre de listas genera dificultades operativas y que una ampliación de plazos ayudaría a “humanizar” las tareas de los empleados judiciales y garantizar mayor transparencia.

El debate aparece atravesado por la posibilidad de que Kicillof vuelva a impulsar el desdoblamiento electoral, tal como ocurrió el año pasado.

El trasfondo político detrás del desdoblamiento

La posibilidad de separar las elecciones provinciales de las nacionales sigue siendo una herramienta que el gobernador bonaerense mantiene sobre la mesa.

En el entorno del mandatario consideran que el desdoblamiento puede fortalecer su construcción política propia y darle mayor margen de maniobra de cara a su proyección nacional. Intendentes alineados con el oficialismo provincial también ven con buenos ojos esa alternativa, especialmente después de los resultados obtenidos en los últimos comicios bonaerenses.

Sin embargo, esa estrategia genera resistencias dentro del propio peronismo. Sectores vinculados al kirchnerismo cuestionan desde hace tiempo la decisión de despegar la elección provincial de la nacional, al considerar que fragmenta la estrategia electoral del espacio.

La tensión interna volvió a quedar expuesta durante el debate del año pasado, cuando la Junta Electoral ya había pedido modificar los plazos electorales.

En aquel momento, dirigentes identificados con La Cámpora y el cristinismo reaccionaron con desconfianza frente a la propuesta impulsada por el Ejecutivo bonaerense.

La ausencia de Facundo Tignanelli y Teresa García en una reunión clave convocada por la Junta Electoral fue interpretada por el entorno de Kicillof como un gesto de resistencia política.

La Legislatura bonaerense tendrá la última palabra

Más allá del respaldo del Ejecutivo provincial, el futuro de la iniciativa dependerá de la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo enfrenta un escenario complejo marcado por la disputa interna entre el cristinismo, el Frente Renovador y el espacio referenciado en el gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Actualmente, las tensiones atraviesan incluso la conformación de las comisiones legislativas tanto en Diputados como en el Senado provincial.

En el gobierno bonaerense reconocen que el tratamiento legislativo será una instancia difícil. La falta de consensos internos y la puja por el control político del peronismo provincial amenazan con volver a convertir la discusión electoral en otro capítulo de conflicto dentro del oficialismo.

Mientras tanto, la Junta Electoral busca avanzar con reglas más claras y plazos más amplios para evitar los problemas operativos que marcaron las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires.