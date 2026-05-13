La Justicia acorrala al nuevo rico Francisco Adorni: es diputado, quiere ser intendente de La Plata y puede ir preso.

El fiscal federal Guillermo Marijuán avanzó fuerte. Imputó al legislador provincial bonaerense por lavado dinerario. Esta medida judicial sacude las esferas gubernamentales. Se investiga presunto enriquecimiento ilícito del dirigente.

Francisco Adorni enfrenta un escenario penal complejo. Su patrimonio creció abruptamente durante los últimos doce meses. La denuncia original fue impulsada desde adentro. Marcela Pagano presentó los papeles acusatorios iniciales.

Todo comenzó tras cierta rápida cancelación hipotecaria. El hermano de Manuel Adorni pagó deudas millonarias. Un crédito otorgado mediante Banco Provincia generó sospechas. Sesenta millones esfumados sin justificación salarial lógica.

Los números declarados muestran saltos injustificables hoy. Pasó velozmente hacia ochenta millones netos totales. Antes, apenas superaba cuarenta en sus arcas. Compró también otra camioneta marca Jeep Renegade.

Aquella rosca política platense quedó totalmente dinamitada. Nadie quiere acercarse al flamante imputado ahora. Pierde apoyos vitales dentro del armado violeta. Su candidatura naufraga frente a este carpetazo.

Daniel Rafecas tiene bajo su órbita este expediente. El juzgado número seis delegó las acciones. Piden levantar urgentes secretos bancarios o fiscales. Treinta dependencias públicas deberán remitir información financiera.

“¿Cómo logró pagar todo tan rápido?”, preguntan. Esa interrogante recorre pasillos en Casa Rosada. La Libertad Avanza sufre daños colaterales graves. Nadie esperaba semejante misil aliado temprano.

El Jefe de Gabinete padece otro desgaste. Las esquirlas judiciales lastiman su propia imagen. Muchos operadores oficialistas mastican bronca por tamaña desprolijidad. Creen que faltó pericia manejando asuntos privados.

La política argentina no perdona errores infantiles. Menos aún cuando prometieron combatir castas corruptas. Semejante crecimiento patrimonial resulta letal para cualquier relato. Exigen explicaciones claras ante tanta opacidad contable.

La denunciante aportó documentos clave al fuero federal. “Los sueldos estatales resultan insuficientes”, sentenció firmemente. La legisladora conoce bien esas internas. Sus contactos le brindaron datos muy precisos.

El ocaso del sueño platense

La Plata representa un bastión electoral estratégico. El menor del clan encabezaba sondeos locales. Hoy, aquella figura pierde fuerza traccionando votos. Eunomía detectó caídas abruptas tras estos destapes.

Karina Milei había bendecido su ascenso territorial. Dicho aval presidencial ahora cuesta carísimo políticamente. Deberán buscar candidatos alternativos rápidamente para sobrevivir. Los tiempos apremian hacia próximos comicios.

Durante recientes jornadas, todo parecía bastante tranquilo. Incluso relató cómo votaba escuchando música popular. Aquel artista barrial amenizaba sus domingos familiares. Esa paz resultó verdaderamente efímera y frágil.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero investiga. ARCA enviará reportes detallando transferencias financieras sospechosas. También intervendrá ARBA cruzando registros impositivos bonaerenses. Cada movimiento contable será escrutado con lupa.

Ingresó al Estado mediante lazos familiares. Primero recaló dentro del Ministerio de Defensa. Luego pasó hacia cajas jubilatorias castrenses jugosas. Auditaba cuentas ajenas mientras inflaba las propias.

Internas que huelen a traición

“No somos convidados de piedra”, reclaman referentes. Varios armadores resienten esta falta tacto. Entregarle protagonismo a un advenedizo salió mal. Sienten que dilapidaron capital simbólico muy valioso.

City Bell alberga una propiedad bajo sospecha. Allí posee cincuenta por ciento del inmueble. Su valor ronda casi cuarenta millones declarados. Cuesta creer semejante ahorro con salarios públicos.

Aquella declaración jurada desnuda fisuras matemáticas evidentes. Un crecimiento patrimonial del cien por ciento. Comprar vehículos costosos genera ruidos mediáticos ineludibles. Nadie logra explicar tal magia económica personal.

Resulta fascinante observar ciertos silencios oficiales cómplices. Voceros gubernamentales evitan tocar semejantes temas urticantes. Prefieren desviar la atención apuntando hacia opositores. Pero este barro salpica sus propios zapatos.

Todo el establishment sigue atentamente estos pasos. Si avanza procesalmente, habrá renuncias ineludibles pronto. Legislatura provincial podría pedir desafueros preventivos inéditos. Ningún bloque opositor desaprovechará tamaña ventaja regalada.

“Resulta imperioso conocer la verdad”, exigen opositores. Presentaron pedidos de informes legislativos bastante filosos. Buscan acorralar institucionalmente al bloque de derecha. Huele a sangre fresca sobre arena.

Nuestro periodismo deberá seguir escarbando sin piedad. Hay más secretos guardados bajo alfombras ministeriales. Los pasillos tribunalicios prometen filtraciones jugosas inminentes. Comodoro Py nunca duerme ante debilidades políticas.

Finalmente, queda preguntarse qué sucederá con ellos. Su propio futuro pende de un hilo. Soportar embates familiares corroe cualquier gestión exitosa. Quizás estemos presenciando el principio del fin.

Sectores duros del oficialismo exigen medidas ejemplares. Nadie quiere pagar costos por ajenas irresponsabilidades. Cortar cabezas rápido suele calmar fétidos humores. Veremos si existe coraje para tomar decisiones.

Mientras tanto, nuestra economía diaria sigue crujiendo. La gente observa estos sainetes con hartazgo. Faltan respuestas concretas frente a tantas urgencias. Estos lujos oscuros irritan al ciudadano común.

Aquella vieja casta parece haber mutado sigilosamente. Cambiaron los nombres pero mantuvieron mañas antiguas. Acumular fortunas express siempre deja huellas indelebles. Ningún peritaje contable perdonará tamañas inconsistencias documentadas.



El hermano de Adorni (diputado PROVINCIAL) que hablaba en contra de la CASTA POLÍTICA acaba de ser DENUNCIADO POR ENRQIUECIMIENTO ILÍCITO



DUPLICÓ SU PATRIMONIO ESTANDO EN EL ESTADO: CON LA NUESTRA pic.twitter.com/ondhc7nVhK — Juicio Político Ya (@YaJuicio) May 13, 2026

“Todo saldrá a la luz”, prometen investigadores. Tienen suficiente material probatorio para avanzar firmemente. Cruzar datos impositivos arrojará resultados asombrosamente crudos. Será imposible tapar el sol con manos.

Quedará marcado como un hito político bisagra. Muchos recordarán esta jornada cual punto final. Aquellos soberbios discursos moralistas terminaron chocando feo. Bienvenidos al áspero barro de nuestra realidad.

Lo que tenés que saber sobre este escándalo