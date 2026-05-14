El asado y el mate se hunden mientras el vino se vuelve el último refugio de la clase media

La identidad nacional no se negocia, pero se ajusta. El primer trimestre de 2026 ha dejado una herida abierta en las costumbres más sagradas de la Argentina.

Según datos oficiales y de cámaras empresarias, el consumo de carne vacuna y yerba mate registró caídas preocupantes que exponen la fragilidad del bolsillo frente a un escenario de precios desbocados y una oferta que prioriza el mercado externo por sobre la mesa local.

El asado, ese ritual ineludible, sufrió el golpe más duro con una contracción del 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los principales centros urbanos del país, la postal se repite: las heladeras de las carnicerías exhiben cortes que pocos pueden costear.

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) confirmó que el consumo aparente de carne vacuna bajó a 512.826 toneladas res con hueso entre enero y marzo.

"La contracción absoluta fue de 56.665 toneladas, una cifra que refleja el desplazamiento de la proteína vacuna del plato diario del argentino".

La yerba mate: el ritual del mate bajo la lupa

Ni siquiera el mate, el compañero fiel de todas las mañanas, logró escapar al ajuste. Las salidas de yerba mate elaborada con destino al mercado interno totalizaron 64.970.974 kilogramos en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Esta cifra representa una caída del 2,1%, lo que significa que en los primeros tres meses del año se consumieron 1,4 millones de kilos de yerba mate menos que en 2025.

Aunque la cosecha creció exponencialmente —procesando más de 80 millones de kilos de hoja verde—, ese excedente no parece llegar a las góndolas a un precio que invite al consumo masivo.

El indicador de los molinos es lapidario, ya que mide los envíos a supermercados e hipermercados, el lugar donde la clase media pelea contra la inflación.

"El mate dejó de ser un consumo inelástico para convertirse en un gasto que muchas familias empiezan a recortar o a estirar con mezclas de hierbas más baratas", comentan analistas del sector en Misiones.

A pesar de que hubo más producción, la paradoja argentina se mantiene: hay más yerba, pero se toma menos mate porque el peso no alcanza.

El vino: el único sobreviviente del naufragio

En medio del desierto del consumo, el vino fue el único de los tres emblemas que logró sacar la cabeza del agua. Las ventas acumuladas llegaron a 166.781.500 litros, marcando una leve suba del 1,5% respecto al año pasado.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) destacó que marzo fue un mes excepcional con un alza del 8,4%, traccionando el promedio hacia arriba.

Sin embargo, no todo es festejo en las bodegas de Mendoza y San Juan: el crecimiento se concentró en los vinos sin mención varietal, que crecieron un 5,8%, mientras que los varietales de alta gama retrocedieron un 10%.

Este fenómeno marca una tendencia de "refugio" en los envases populares.

El tetra brik creció un 4,8%, mientras que las opciones más exclusivas o de volumen familiar, como la damajuana, se desplomaron un 27,9%.

El consumo per cápita en marzo alcanzó los 1,30 litros por habitante, una cifra que supera los registros de enero y febrero pero que sigue lejos de las épocas doradas de la industria.

"El vino embotellado de entrada de gama empujó los resultados, demostrando que el argentino prefiere bajar un escalón en calidad antes que abandonar la copa".

Ciccra y la crisis ganadera: el precio más alto en 15 años

El diagnóstico de Ciccra para la carne es terminal: la producción cayó un 5,1%, totalizando 700.185 toneladas, pero las exportaciones volaron un 11,4%.

Esto significa que el mundo se lleva lo que el argentino no puede pagar. El promedio móvil del consumo per cápita se hundió a 47,3 kilogramos por año, un valor 3,7% inferior al de marzo de 2025.

Detrás de estos números se esconde una tragedia climática y económica: la combinación de sequías entre 2022 y 2024, sumada a inundaciones en 2025, forzó la venta anticipada de animales y liquidó el stock de madres.

La consecuencia fue un cóctel explosivo de menor oferta de hacienda para faena —que cayó un 7,6%— y un incremento brutal del precio del animal en pie.

Según los informes técnicos, el precio del ganado alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 su nivel más elevado en los últimos quince años.

Sin terneros suficientes y con un mercado externo demandante, el asado se convirtió en una pieza de joyería.

"La menor oferta y las subas de precios condicionaron los niveles de consumo en la primera parte del año", explica el relevamiento de Ciccra.

Lo que tenés que saber sobre el consumo