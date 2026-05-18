"Mañana cobrás el sobre": Lagorio, el "Adorni" de Berisso, acusó Del Curto de recibir Coimas de Cagliardi.

La sesión ordinaria de este martes en el Honorable Concejo Deliberante de Berisso dejó de lado la agenda legislativa para transformarse en un escenario de agresiones cruzadas y sospechas de corrupción.

La jornada, que ya venía cargada por el escándalo del secretario de Seguridad, Gabriel Marotte, terminó exponiendo la metodología política de La Libertad Avanza en la ciudad y puso en el centro de la escena a su coordinador local, Fabián Lagorio.

Señalado por sus pares como el “Adorni” berissense por su rol de vocero permanente, Fabián Lagorio quedó envuelto en un escándalo institucional tras lanzar graves descalificaciones contra el concejal Daniel Del Curto.

La situación escaló hasta la Justicia luego de que Daniel Del Curto radicara una denuncia penal tras asegurar haber recibido agravios e intimidaciones dentro del propio recinto.

Según la declaración ante la Policía Bonaerense, el conflicto estalló mientras se votaba el expediente de repudio contra Gabriel Marotte por las amenazas lanzadas contra el concejal Federico Ruiz.

Al ver que Daniel Del Curto decidía no acompañar el repudio —postura interpretada como funcional al gobierno municipal—, la reacción de los sectores libertarios presentes fue inmediata y violenta.

La acusación del "sobre" y la denuncia de cohecho

En pleno recinto, y ante la mirada atónita de los presentes, Fabián Lagorio le habría manifestado a Daniel Del Curto: “Votaste así porque seguramente mañana agarrás el sobre de (Fabián) Cagliardi”.

La imputación de un delito en ejercicio de la función pública no fue el único ataque; desde el mismo grupo de militantes libertarios comenzaron a llover insultos al grito de: “¿Qué querés esperar de un burro sino una patada?”.

Esta grave denuncia de cohecho ha dejado al edil profundamente afectado, quien ya evalúa iniciar acciones legales adicionales por daños al honor y calumnias contra el coordinador de Milei en la ciudad.

“No podés hacer esto, Daniel; en esta no”, le recriminó también el concejal Patricio Yalet, marcando el malestar de un sector de la oposición que no perdona el acompañamiento de Daniel Del Curto al bloque peronista para blindar a Gabriel Marotte.

Aunque el denunciante tuvo un pasado vinculado al armado libertario —espacio que encabezó hasta hace un par de años—, su actual posicionamiento en una "zona gris" política lo ha convertido en el blanco predilecto de la intolerancia de sus antiguos aliados.

La paradoja libertaria: ¿Nueva política o viejas mañas?

Lo ocurrido en el Concejo Deliberante enciende alarmas sobre la naturalización de las presiones y los aprietes dentro de las instituciones democráticas.

Resulta paradójico que, mientras a nivel nacional el discurso se centra en combatir a "la casta" y sus prácticas violentas, en Berisso el principal armador libertario quede señalado por una metodología de amedrentamiento.

El episodio deja en evidencia el desorden que atraviesa La Libertad Avanza local, un espacio que ya sufrió rupturas y permanentes contradicciones públicas entre sus dirigentes.

El recinto legislativo, que debería ser un ámbito de consenso, se parece cada vez más a un campo de batalla donde las acusaciones de corrupción y el enfrentamiento personal anulan cualquier debate de agenda ciudadana.

Lo que el sector libertario prometía como una renovación, ha terminado mostrando un nivel de confrontación verbal que replica, e incluso supera, las peores prácticas de la política tradicional que decían venir a combatir.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo en Berisso